只剩2天！吉比鮮釀餐廳600元 全風味啤酒限時喝到飽

深受啤酒愛好者喜愛的吉比鮮釀餐廳，將於3月13日（三）在台北信義店、 3月20日（三）在台北敦北店、新北林口店、新竹竹北店與台中店，舉辦「春日巡禮．啤酒暢飲」活動。這次首次開放全日營業時間，讓消費者可以更彈性選擇入場時段，每人只要600元加10%服務費，即可享有全風味鮮釀啤酒120分鐘喝到飽，還能喝得到季節限時供應的啤酒「珮爾愛爾Pale Ale」。

活動期間從訂位時間開始計算120分鐘內，可暢飲5種不同風味啤酒，包括「多特蒙黃金拉格」、「小麥酵母愛爾」、「麻吉IPA」、「梅爾森拉格」和 「史瓦茲黑啤酒」。其中「小麥酵母愛爾」和「麻吉IPA」，更曾獲得2023年世界啤酒大賞金牌殊榮，也是餐廳內人氣啤酒酒款。餐廳內500毫升鮮釀啤酒單杯售價290元，只要參加啤酒暢飲活動， 就可以用600元划算的價格，一次無限喝到多種的啤酒，適合找三五好友一同舉杯歡聚，共度小週末。

除常態供應的啤酒，活動期間更推出限時供應的季節啤酒「珮爾愛爾Pale Ale」。「珮爾愛爾」是在IPA問世前，最知名且最受歡迎的美式精釀啤酒。深金色且些許混濁的酒體，帶有白色泡沫，喝起來碳酸感適中，口感清爽，尾韻柔和，擁有豐富美系啤酒花香氣，帶有鳳梨、柑橘、百香果和蜜桃風味，融合適度的麥芽香氣，達到平衡且有良好的易飲性。

吉比鮮釀餐廳供應在地自釀啤酒，全程採用低溫配送，確保送至餐廳的啤酒保持新鮮。因為提供豐富多元的啤酒，餐廳也持續推廣「餐酒搭配」飲食概念，鼓勵消費者品嚐餐點時，搭配適合的風味啤酒，讓吃飯體驗創造更深度的味覺連結。

「龍舌蘭花蜜紐約牛排」使用紐約牛排，以龍舌蘭糖漿與香料醃製，碳烤後切薄片，配著馬鈴薯泥和生菜佐梅爾森酒醋醬，適合搭配「梅爾森拉格」啤酒；酒體中的焦糖、堅果風味，能凸顯牛肉甜味，創造和諧味覺搭配。「紐奧良香煎海鱸」 採用美國南方一種典型的烹調方式，裹上一層紐奧良辣粉在海鱸外皮上，並以高溫油煎鎖住風味， 吃起來香氣迷人，推薦搭配濃粹酒花風味「麻吉IPA」，讓豐富的啤酒花香與食材中的特殊風味相輔相成，吃起來更有層次。 吉比鮮釀餐廳常態供應5大風味啤酒。圖／吉比鮮釀餐廳提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 活動期間推出限時供應的季節啤酒「珮爾愛爾Pale Ale」。圖／吉比鮮釀餐廳提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 紐奧良香煎海鱸，售價780元。圖／吉比鮮釀餐廳提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 龍舌蘭花蜜紐約牛排，售價1180元。圖／吉比鮮釀餐廳提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康