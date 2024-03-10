FRUITION新台北旗艦店開幕！獻上獨家「小雛菊」限定款潮裝

質感選品店FRUITION成立10周年，於是在台北東區重新開立旗艦店，裝潢營造出柔和而溫暖的氛圍，並推出韓牌「小雛菊」Mardi Mercredi 限定款圓領衫，以及引進女團IVE張員瑛愛牌Rockfish Weatherwear防水靴，讓消費者輕鬆打造專屬自我獨特風格及個性穿搭。

為了10周年FRUITION除了有逛起來很舒適的新旗艦店，亦推出新形象，錯位的Logo意指蛻變，字母如同花瓣般彼此交織著，也代表夢想多樣性和豐富性，希望帶給忠實顧客全新感受。不僅如此，提供全球零時差的選品也是旗艦店的重點之一，像是IVE張員瑛愛穿的Rockfish Weatherwear「胖胖麵包拖鞋」，從經典雪地靴、厚底橡膠雨靴，或是特殊防寒鞋款都在開幕時同步進駐。另外，還特別邀請人氣品牌Mardi Mercredi共同推出10周年限定商品，以代表FRUITION的迷霧褐和紅色為主軸，打造圖案上衣、圓領運動衫、針織開襟衫，還有不容錯過的蝴蝶結配飾，連韓國都買不到。

FRUITION邀請人氣品牌Mardi Mercredi共同推出10周年限定商品。圖／FRUITION提供

隨著「周董」周杰倫日前在澳洲舉辦巡迴演唱會，他擔任創意總監的時尚品牌PHANTACI也在雪梨打造期間快閃店，並推出全新限定系列商品。PHANTACI首次登陸澳洲，落腳於雪梨樂天免稅店，品牌好友柯有倫也特別穿著限定T恤現身捧場。PHANTACI以黑、白色系為主軸，並運用經典印花，結合外套、棒球衫和背心等經典單品，推出澳洲限定系列設計。

PHANTACI首次登陸澳洲，落腳於雪梨樂天免稅店，品牌好友柯有倫（右）也特別穿著限定T恤現身捧場。圖／PHANTACI提供

IVE張員瑛愛穿的Rockfish Weatherwear防水靴，從經典雪地靴、厚底橡膠雨靴，或是特殊防寒鞋款都在FRUITION開幕同步進駐。圖／FRUITION提供

PHANTACI在雪梨打造期間快閃店，並推出全新限定系列商品。圖／PHANTACI提供

Mardi Mercredi推出FRUITION限定圓領衫。圖／FRUITION提供

Mardi Mercredi推出FRUITION限定T恤。圖／FRUITION提供