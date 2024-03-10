快訊

悲！雙北人1,500萬買新房再退一圈 專家：泰山都買不起

麥道文化差異使經營受挫 MD-80再創第二春也難救頹勢

影／台中聯結車翻車擠扁轎車母子命危 目擊男大生：下坡車速快

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上引水產免費送「北海道2L生食級大干貝」！限時3天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
現場香煎的「日本北海道 2L 生食級大干貝」。記者陳睿中／攝影
現場香煎的「日本北海道 2L 生食級大干貝」。記者陳睿中／攝影

喜歡吃北海道干貝嗎？JETRO（日本貿易振興協會）與三井餐飲事業集團攜手合作，即日起至3月17日期間，針對週末推出開運干貝試吃活動，可以免費品嚐日本北海道2L生食級大干貝，還有機會獲得免費飲品。

可口的干貝，一直是日本料理中常見的食材，更因為扇形外觀，因此在日本文化中有著「一帆風順」的吉祥寓意。JETRO（日本貿易振興協會）與三井餐飲事業集團本次攜手合作推出「一帆風順開運干貝」試吃活動，包括在3月10日、3月16日、3月17日的11:00～17:00期間，於三井集團旗下的「上引水產」舉行。活動期間只要參與打卡任務，即可免費品嚐「日本北海道 2L 生食級大干貝」。

除了免費試吃活動外，每份干貝也都會附上幸運插旗，開籤抽中「大吉」，就能獲得「麥賽爾啤酒或無酒精啤酒」1瓶。同時現場也舉辦「夢幻海鮮祭」與「義賣活動」，可以品嚐到上引水產的經典海鮮料理，而義賣款項將捐贈給「唐氏症基金會」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

活動現場提供「日本北海道 2L 生食級大干貝」免費試吃的活動。記者陳睿中／攝影
活動現場提供「日本北海道 2L 生食級大干貝」免費試吃的活動。記者陳睿中／攝影
抽中大吉籤，即可免費兌換啤酒或無酒精啤酒。記者陳睿中／攝影
抽中大吉籤，即可免費兌換啤酒或無酒精啤酒。記者陳睿中／攝影

北海道 日本料理 義賣

延伸閱讀

MLB／誰搭大谷熱成日本新男神？道奇兩位「飄髮哥」被點名

不用出國！三井餐飲推限時免費吃北海道干貝 現場義賣捐給唐氏兒

吃到飽界的白月光！品質升級還不漲價的低調「大飯店自助餐廳」曝光 老饕激推讚：Buffet裡的清流

日本北海道樣似愛努協會訪原民會 盼持續深化交流

相關新聞

明天「龍抬頭」…喝粥、吃龍蝦、敲水龍頭都是民俗禁忌

明天是農曆二月初二，有「二月二，龍抬頭」之說，命理師楊登嵙說，這是民間習俗的故事，因龍王在該日被玉皇大帝解封，因龍王是主...

FRUITION新台北旗艦店開幕！獻上獨家「小雛菊」限定款潮裝

質感選品店FRUITION成立10周年，於是在台北東區重新開立旗艦店，裝潢營造出柔和而溫暖的氛圍，並推出韓牌「小雛菊」Mardi Mercredi 限定款圓領衫，以及引進女團IVE張員瑛愛牌Rockfish Weatherwear防水靴，讓消費者輕鬆打造專屬自我獨特風格及個性穿搭。

上引水產免費送「北海道2L生食級大干貝」！限時3天

喜歡吃北海道干貝嗎？JETRO（日本貿易振興協會）與三井餐飲事業集團攜手合作，即日起至3月17日期間，針對週末推出開運干...

UNIQLO必收6大新女裝單品 一次搞定身型不合、搭配煩惱

版型、材質和比例，是台灣女性採買衣物時最在意的部分，於是UNIQLO在這季推出了6大必收款式，包括BRATOP罩杯式上衣、工裝潮褲、新進化牛仔褲、優雅裙裝、質感襯衫、美型外套等，可滿足日常穿搭，不需再為造型而煩惱。

簡約就是時髦！李敏鎬大長腿秀FENDI新包

迎接優雅又休閒的2024年春夏，FENDI推出由韓國演員李敏鎬情繹的2024春夏男裝系列形象照，展現FENDI的實用優雅...

Jisoo自立門戶後時尚首作！為長期合作愛牌影片好性感

源自倫敦時尚品牌self-portrait與韓團BLACKPINK成員Jisoo合作的品牌最新形象廣告，這不僅是self...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。