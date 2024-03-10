上引水產免費送「北海道2L生食級大干貝」！限時3天

喜歡吃北海道干貝嗎？JETRO（日本貿易振興協會）與三井餐飲事業集團攜手合作，即日起至3月17日期間，針對週末推出開運干貝試吃活動，可以免費品嚐日本北海道2L生食級大干貝，還有機會獲得免費飲品。

可口的干貝，一直是日本料理中常見的食材，更因為扇形外觀，因此在日本文化中有著「一帆風順」的吉祥寓意。JETRO（日本貿易振興協會）與三井餐飲事業集團本次攜手合作推出「一帆風順開運干貝」試吃活動，包括在3月10日、3月16日、3月17日的11:00～17:00期間，於三井集團旗下的「上引水產」舉行。活動期間只要參與打卡任務，即可免費品嚐「日本北海道 2L 生食級大干貝」。

除了免費試吃活動外，每份干貝也都會附上幸運插旗，開籤抽中「大吉」，就能獲得「麥賽爾啤酒或無酒精啤酒」1瓶。同時現場也舉辦「夢幻海鮮祭」與「義賣活動」，可以品嚐到上引水產的經典海鮮料理，而義賣款項將捐贈給「唐氏症基金會」。

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