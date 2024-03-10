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明天「龍抬頭」…喝粥、吃龍蝦、敲水龍頭都是民俗禁忌

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
明天是農曆二月初二俗稱「龍抬頭」，命理師楊登嵙提醒民眾此日的民俗禁忌。圖／本報資料照
明天是農曆二月初二俗稱「龍抬頭」，命理師楊登嵙提醒民眾此日的民俗禁忌。圖／本報資料照

明天是農曆二月初二，有「二月二，龍抬頭」之說，命理師楊登嵙說，這是民間習俗的故事，因龍王在該日被玉皇大帝解封，因龍王是主管雲雨，因此此日龍王解封之後，有龍王抬頭、雲雨漸多之意，不過提醒民眾，按照習俗，明天有一些民俗禁忌需要注意，包括喝粥、吃龍蝦、敲水龍頭等等。

命理師楊登嵙說，明天3月11日是農曆二月初二，為何會有「龍抬頭」的由來，相傳是當年武則天廢了唐立周稱帝，玉帝得知勃然大怒，讓海龍王3年不可以下大雨；後來龍王心憫民間，趁玉帝不在時降了一場大雷雨。

楊登嵙說，後來玉帝得知之後將龍王趕出天庭，將龍王困壓在山下，百姓得知此事為了感謝龍王降雨，天天跪下祈求上天寬恕龍王，最後終於感動玉皇大帝，玉帝在農曆二月初二將龍王解封，於是民間感恩龍王被釋放，此為主管雲雨的龍王抬頭之日，也意謂著在此之後雨水會漸多，就有了「二月二，龍抬頭」之說。

農曆二月初二龍抬頭的民俗禁忌，分述如下（此為民俗說法，切勿過度迷信）：

1、不宜敲水龍頭：

水龍頭會放水，顧名思義水龍頭也為龍頭，因此不宜敲打水龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運會下滑。

2、忌吃龍蝦：

龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。

3、忌說「關門」2字：

龍抬頭是吉日，因此要開門喜迎龍王，不宜說關門，以免龍氣進不來，運氣阻滯。商店忌說「關門」，晚上關門叫「靠門」。

4、不宜喝粥：

因為龍為龍子天王吃米粒，粥為龍血，米粒煮水象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。

5、忌洗衣：

龍抬頭不宜洗衣，因為怕傷到龍皮，因為洗衣服太大力會無形傷害龍的皮，影響磁場。

6、不宜動刀與針線：

古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕扎到龍的眼睛。

7、不宜磨食材

古人認為石磨是龍頭，磨麵使用石磨，這一天所有的打麵機坊都要停止工作，怕「磨爛龍頭」。龍抬頭日磨食材是擔心會磨到龍的頭，讓龍王不開心，因此要避開磨食材的料理。

8、忌在娘家過:

龍抬頭為男生剛性的節日，女生婚後不宜農曆二月二日回娘家，易影響娘家運勢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

娘家 食材 龍抬頭

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