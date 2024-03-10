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UNIQLO必收6大新女裝單品 一次搞定身型不合、搭配煩惱

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO推出6大必收款式，可滿足日常穿搭，使台灣女性不需再為造型而煩惱。圖／UNIQLO提供
UNIQLO推出6大必收款式，可滿足日常穿搭，使台灣女性不需再為造型而煩惱。圖／UNIQLO提供

版型、材質和比例，是台灣女性採買衣物時最在意的部分，於是UNIQLO在這季推出了6大必收款式，包括BRATOP罩杯式上衣、工裝潮褲、新進化牛仔褲、優雅裙裝、質感襯衫、美型外套等，可滿足日常穿搭，不需再為造型而煩惱。

UNIQLO延續春夏的輕盈感與舒適度風格穿搭為主軸，精選出品牌6大新女裝單品，不需要花費太多時間與心思，就能搭配出最美的模樣。其中像是每年都熱銷的BRATOP罩杯式上衣，具有「著感無負擔、百搭多場景、360度舒適支撐」三大特點，是台灣女生穿搭時的打底必備款。同時，為徹底顛覆牛仔褲過硬悶熱的形象，UNIQLO本季推出柔軟升級、極度舒適的全新牛仔褲，順應寬褲風潮，提供打褶與直筒兩種款式，穿搭更自由。兼具造型跟機能的外套單品可立即點亮整體穿著，瞬間有型，從容應對多變天氣。

話題設計師UNIQLO：C夏季聯名系列，帶來鮮明色彩與飄逸設計。圖／UNIQLO提供
話題設計師UNIQLO：C夏季聯名系列，帶來鮮明色彩與飄逸設計。圖／UNIQLO提供

另外以輕薄面料打造的工裝褲，有著優異版型維持份量感，能率性展現甜酷風格。而可正式也可休閒的襯衫，UNIQLO還推出頂級亞麻材質款，呈現舒適與質感兼具。台灣女生怎能少一件美裙？結合機能材質與美型剪裁，打造洋裝與半身裙等多款新品，一件就能搭出優雅感。

法式印花打造清新感的舒適居家服，並選用輕盈柔軟材質搭配寬鬆設計的UNIQLO and PRINCESSE tam · tam春夏聯名。圖／UNIQLO提供
法式印花打造清新感的舒適居家服，並選用輕盈柔軟材質搭配寬鬆設計的UNIQLO and PRINCESSE tam · tam春夏聯名。圖／UNIQLO提供

除了6大必收單品之外，以法式印花打造清新感的舒適居家服，並選用輕盈柔軟材質搭配寬鬆設計的UNIQLO and PRINCESSE tam · tam春夏聯名、以及運用質感低飽和色彩重塑「未來新經典」的Uniqlo U春夏聯名系列，皆已上市。之後更有話題設計師UNIQLO：C夏季聯名系列，帶來鮮明色彩與飄逸設計，同樣不容錯過。

運用質感低飽和色彩重塑「未來新經典」的Uniqlo U春夏聯名系列。圖／UNIQLO提供
運用質感低飽和色彩重塑「未來新經典」的Uniqlo U春夏聯名系列。圖／UNIQLO提供

以輕薄面料打造的工裝褲，有著優異版型維持份量感，能率性展現甜酷風格。圖／UNIQLO提供
以輕薄面料打造的工裝褲，有著優異版型維持份量感，能率性展現甜酷風格。圖／UNIQLO提供

台灣女生怎能少一件美裙？結合機能材質與美型剪裁，打造洋裝與半身裙等多款新品，一件就能搭出優雅感。圖／UNIQLO提供
台灣女生怎能少一件美裙？結合機能材質與美型剪裁，打造洋裝與半身裙等多款新品，一件就能搭出優雅感。圖／UNIQLO提供

顛覆牛仔褲過硬悶熱的形象，UNIQLO本季推出柔軟升級、極度舒適的全新牛仔褲。圖／UNIQLO提供
顛覆牛仔褲過硬悶熱的形象，UNIQLO本季推出柔軟升級、極度舒適的全新牛仔褲。圖／UNIQLO提供

熱銷的BRATOP罩杯式上衣，具有「著感無負擔、百搭多場景、360度舒適支撐」三大特點，是台灣女生穿搭時的打底必備款。圖／UNIQLO提供
熱銷的BRATOP罩杯式上衣，具有「著感無負擔、百搭多場景、360度舒適支撐」三大特點，是台灣女生穿搭時的打底必備款。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝打褶牛仔寬褲，1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝打褶牛仔寬褲，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO BRATOP削肩短版背心，790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO BRATOP削肩短版背心，790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝AIRism特級彈性洋裝，790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝AIRism特級彈性洋裝，790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝特級亞麻條紋襯衫，1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝特級亞麻條紋襯衫，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 牛仔褲 設計師

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