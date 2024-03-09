板橋知名老店「高記生炒魷魚」漲價了！網友一面倒：還是很佛

位於台北板橋黃石市場三十多年老店，也是排隊店的「高記生炒魷魚」要漲價了，網友在「我是板橋人」社團貼圖，店面掛起告示牌「3/12起生炒魷魚調漲為50元、炸蘿蔔糕調漲為25元」，漲價訊息一出，網友討論熱烈，但多數人力挺店家，認為漲價後還是比外面便宜，「價錢還是很佛」，「看那蘿蔔糕很大一塊」，紛紛狂喊「還是很便宜」，「現在什麼都漲，沒漲價才奇怪」，「這樣才合理，太便宜反而不敢吃」。也有人反映，「今日排隊還是很長」。

板橋知名人氣排隊美食「高記生炒魷魚」，不論平日假日前來，都得排隊，原本價格炸蘿蔔糕20元、糯米腸10元、芋粿15元，生炒魷魚45元，四樣東西加起來只要90元，被稱為「超強銅板美食」，便宜好吃，有不少媒體、網友推薦。

老店評價高，從早上8點到下午5點半，橫跨早午晚三餐，份量大又多且新鮮便宜。網友分享，來此必點生炒魷魚配糯米腸。小店位於市場內，空間不大、需與他人共桌，擁擠間品嘗美食，別有一番在地美好的滋味，也有網友建議，「愛乾淨的食客，最好外帶。」