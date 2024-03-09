連續26天買一送一！星巴克門市加碼「全品項85折」

星巴克買一送一優惠又來了，為歡慶26周年推出「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗，只要完成數位體驗遊戲，就能獲得限定專屬優惠，包括買一送一、第二杯半價等。活動自3月11日至4月1日，今、明兩天（3/9、3/10）可預領券，兌換期間為獲券日D+2，最後兌換至4/3，每日兌換時間為11:00～20:00，等於可以連喝26天。

此外，26周年數位體驗限定還有加碼優惠，同一帳號於社群分享活動頁面累計達三次，即可獲得隱藏版驚喜券乙張，驚喜券隨機提供，最後兌換至4/3。3/8至3/22於門市購買商品，可享全品項85折優惠。

活動可透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得。此活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市可上網查詢。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。