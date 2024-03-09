快訊

作家小彤黃疸住院變罹癌！證實長2.3公分惡性腫瘤

黑煙竄天際…雲林台78線火燒車！父母兩孩共4人燒燙傷送醫

美加州16位國中學生「慘遭AI偽造裸照」！5同學涉案全遭退學

快收！喝「午後の紅茶」送「卡娜赫拉」限量周邊

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
到全台7-ELEVEN門市購入KIRIN「午後の紅茶」紅茶、檸檬紅茶、奶茶、無糖紅茶，任選五瓶即可免費獲得卡娜赫拉的小動物限量周邊。圖／台灣麒麟提供
到全台7-ELEVEN門市購入KIRIN「午後の紅茶」紅茶、檸檬紅茶、奶茶、無糖紅茶，任選五瓶即可免費獲得卡娜赫拉的小動物限量周邊。圖／台灣麒麟提供

迎接即將到來的春季賞櫻熱潮，台灣麒麟推出一年一度的麒麟月「春遊開醺Chill」活動歡慶，不僅準備了多項限量旅遊好物，再加碼祭出春季限定的「一番搾櫻花設計罐」，與全台民眾一起享受微醺的出遊浪漫。即日起於全台7-ELEVEN門市購入指定「午後の紅茶」系列商品任5瓶，就能把限量「卡娜赫拉的小動物」周邊產品帶回家；購買KIRIN一番搾或淡麗系列多入組，不僅享85折優惠，更可以用「百元加購價」，輕鬆購入露營折疊椅或造型毛毯枕。

即日起到全台7-ELEVEN，購入「午後の紅茶」系列紅茶、檸檬紅茶、奶茶、無糖紅茶500ml裝任5罐，即可獲得日本大人氣插畫「卡娜赫拉的小動物」獨家聯名P助與粉紅兔兔造型陶瓷杯，還有超實用兩款手把泡麵碗可供選擇。

購買「一番搾」或「淡麗系列」多入組，不但享85折優惠，還能以「159元加購價」，輕鬆入手露營折疊椅或造型毛毯枕；但上述「一番搾」僅限原包裝產品，一番搾「櫻花設計罐」，不在此次麒麟月加購換好物活動範疇。春季限定的一番搾櫻花設計罐，限量上市罐裝500ml建議售價65元、三件享優惠價149元。本活動消費門檻與實際活動內容依各門市公告為主。

台灣麒麟董事長中川亮表示：「賞櫻作為日本的國民運動，每年吸引眾多台灣民眾前往日本共襄盛舉，KIRIN秉持將歡笑帶給大眾的精神，推出春季限定的『一番搾櫻花設計罐』，搭配麒麟月的旅遊好物，希望台灣消費者把握短暫美好的櫻花季，與親友結伴出遊享受暖心相聚時光，亦可在家舉杯暢飲感受手中落英繽紛的浪漫。」

台灣麒麟推出「春遊開醺Chill」活動歡慶麒麟月，即日起至7-ELEVEN購入KIRIN人氣飲品，就可以把限量聯名產品與露營好物帶回家。圖／台灣麒麟提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣麒麟推出「春遊開醺Chill」活動歡慶麒麟月，即日起至7-ELEVEN購入KIRIN人氣飲品，就可以把限量聯名產品與露營好物帶回家。圖／台灣麒麟提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KIRIN推出限量的一番搾櫻花設計罐，罐身環繞如吹雪般的櫻花花瓣，一瓶在手隨時享受春天浪漫。圖／台灣麒麟提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KIRIN推出限量的一番搾櫻花設計罐，罐身環繞如吹雪般的櫻花花瓣，一瓶在手隨時享受春天浪漫。圖／台灣麒麟提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
購買一番搾、淡麗系列多入組，不僅享優惠，更可以用「百元加購價」，入手露營好物。圖／台灣麒麟提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
購買一番搾、淡麗系列多入組，不僅享優惠，更可以用「百元加購價」，入手露營好物。圖／台灣麒麟提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7-11 奶茶 日本 櫻花季

延伸閱讀

全台海拔最高的拉麵店！ 南投粉紅櫻相伴「星嵐拉麵」一周限定3天 賞櫻邊吃拉麵 視覺味覺雙饗宴

假登山真賞櫻 雪管處查獲10隊違規…將停權入園3年開罰

溪頭露營重開放正夯 入園門票付不付？官方釋疑

南投櫻花季只持續到3月中旬 建議遊客賞櫻要把握最後時機

相關新聞

快收！喝「午後の紅茶」送「卡娜赫拉」限量周邊

迎接即將到來的春季賞櫻熱潮，台灣麒麟推出一年一度的麒麟月「春遊開醺Chill」活動歡慶，不僅準備了多項限量旅遊好物，再加...

Super i 貼卡重複扣款？悠遊卡公司：系統不同不影響

悠遊卡公司近期推出專為蘋果iPhone手機刷卡搭地鐵的「Super i貼卡 」，引起話題。最近有民眾擔心，該款卡貼會干擾...

3/8「誠品畫廊北京」在798藝術區開幕　吳旻潔：希望給台灣藝術家更大的舞台去面對世界

明媚三月天，燦爛的陽光驅走若干春日寒氣，北京798藝術區的一棟兩層紅磚樓裡傳來悠揚的大提琴現場演奏樂聲，誠品集團吳旻潔董...

超美！阿里山櫻王搶先開滿花 花季3月10日浪漫登場

阿里山櫻花綻放、花況極佳，櫻王染井吉野櫻已接近滿開，雪白吉野櫻和緋紅山櫻花瓣交錯飄落，與周遭巨木森林交織出春日麗景，阿里...

飯店呷燒肉 雙主餐480元！台北花園Ｘ橘焱胡同「開丼」

搶攻聯名商機，台北花園大酒店內的泰式餐酒館花園thai thai與有「地表最強燒肉丼」之稱的橘焱胡同集團「開丼 燒肉VS...

「韓式千層吐司」層層撕開好療癒！台南晶英4口味上市

韓系商品當道，台南晶英酒店與統一集團瞄準商機，推出造型獨特的「韓式千層吐司」，主打於麵糰中拌入標榜「看著極光長大的奶油」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。