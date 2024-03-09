快收！喝「午後の紅茶」送「卡娜赫拉」限量周邊

迎接即將到來的春季賞櫻熱潮，台灣麒麟推出一年一度的麒麟月「春遊開醺Chill」活動歡慶，不僅準備了多項限量旅遊好物，再加碼祭出春季限定的「一番搾櫻花設計罐」，與全台民眾一起享受微醺的出遊浪漫。即日起於全台7-ELEVEN門市購入指定「午後の紅茶」系列商品任5瓶，就能把限量「卡娜赫拉的小動物」周邊產品帶回家；購買KIRIN一番搾或淡麗系列多入組，不僅享85折優惠，更可以用「百元加購價」，輕鬆購入露營折疊椅或造型毛毯枕。

即日起到全台7-ELEVEN，購入「午後の紅茶」系列紅茶、檸檬紅茶、奶茶、無糖紅茶500ml裝任5罐，即可獲得日本大人氣插畫「卡娜赫拉的小動物」獨家聯名P助與粉紅兔兔造型陶瓷杯，還有超實用兩款手把泡麵碗可供選擇。

購買「一番搾」或「淡麗系列」多入組，不但享85折優惠，還能以「159元加購價」，輕鬆入手露營折疊椅或造型毛毯枕；但上述「一番搾」僅限原包裝產品，一番搾「櫻花設計罐」，不在此次麒麟月加購換好物活動範疇。春季限定的一番搾櫻花設計罐，限量上市罐裝500ml建議售價65元、三件享優惠價149元。本活動消費門檻與實際活動內容依各門市公告為主。

台灣麒麟董事長中川亮表示：「賞櫻作為日本的國民運動，每年吸引眾多台灣民眾前往日本共襄盛舉，KIRIN秉持將歡笑帶給大眾的精神，推出春季限定的『一番搾櫻花設計罐』，搭配麒麟月的旅遊好物，希望台灣消費者把握短暫美好的櫻花季，與親友結伴出遊享受暖心相聚時光，亦可在家舉杯暢飲感受手中落英繽紛的浪漫。」