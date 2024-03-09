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Super i 貼卡重複扣款？悠遊卡公司：系統不同不影響

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
悠遊卡公司強調，「Super i貼卡」為了要讓手機內的悠遊付App讀取，因此要貼在手機背面有NFC感應區域，目前仍在測試階段。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司強調，「Super i貼卡」為了要讓手機內的悠遊付App讀取，因此要貼在手機背面有NFC感應區域，目前仍在測試階段。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡公司近期推出專為蘋果iPhone手機刷卡搭地鐵的「Super i貼卡」，引起話題。最近有民眾擔心，該款卡貼會干擾Apple Pay的功能，甚至擔心誤扣狀況。悠遊卡公司回應，現階段仍在測試，強調由於系統不同，不會有誤扣的情形。

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據了解，這張「Super i貼卡」為了要讓手機內的悠遊付App讀取，因此要貼在手機背面有NFC感應區域，但是不少民眾認為，刷卡後會啟動Apple Pay跳出畫面，甚至需要靠卡兩次才能使用的情形。

悠遊卡公司表示，目前「Super i貼卡」尚未發布仍在測試，將貼紙貼在手機後方NFC感應處，是要透過iPhone手機就能透過悠遊付APP加值、買定期票等，而Apple原生設定，只要靠近NFC讀卡機，即會自動啟動Apple Pay，使用貼卡時可以忽略跳出畫面，並不會造成扣款。

悠遊卡公司說，由於信用卡與悠遊卡在機器設備上分屬不同系統，就像消費者在刷悠遊聯名卡時，店家會問是要刷悠遊卡還是信用卡，並不會互相扣錯及影響。

悠遊卡公司強調，目前「Super i貼卡」尚在測試階段，正在蒐集試用者的各種回饋，有極少數的測試發現，部分信用卡刷卡機使用Apple Pay需靠卡兩次，悠遊卡公司也正在了解信用卡刷卡機相關問題是否與「Super i貼卡」有關，並與設備商合作解決。

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