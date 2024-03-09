「韓式千層吐司」層層撕開好療癒！台南晶英4口味上市

韓系商品當道，台南晶英酒店與統一集團瞄準商機，推出造型獨特的「韓式千層吐司」，主打於麵糰中拌入標榜「看著極光長大的奶油」，並以多層次麵皮包裹著由台南晶英點心房主廚廖楷平特製的濃醇夾餡，包含檸檬馬斯卡邦、巧克力、抹茶及香草卡士達等共四種口味，用手一層層撕開濃郁麵包超療癒，每款嘗鮮價180元，即日起在飯店一樓外賣中心及網路商城「晶好購」限量販售。

有別於一般吐司，高話題的韓式千層吐司，不僅口感層次鮮明，製程也很繁複費時，其中，主廚特別使用了來自芬蘭、擁有全球冠軍奶油頭銜的統清Valio蔚優發酵奶油，再以手工來回數次延壓摺疊，將麵糰反覆交疊超過30層，成就奶香飽滿醇厚的千層麵包立方體，外酥內軟。

除了擁有精巧造型，內餡也別出心裁，檸檬馬斯卡邦千層吐司酸中帶著奶濃起司風味，巧克力千層吐司融合黑森林蛋糕元素、營造甜蜜而濃郁的滋味，抹茶千層吐司嚴選日本小山園抹茶粉製成奶餡，經典款香草卡士達千層吐司則是以清爽香草與奶油碰撞出輕盈感。

外賣中心訂購專線：06-390-3005

營業時間：上午10點至晚上9點

地址：台南市中西區和意路1號

官網連結：https://tainan.silksplace.com/tw/