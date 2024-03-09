Acer狂推9款AI筆電 一鍵啟動AI功能 上市免費升級1TB SSD

抓緊AI PC趨勢，宏碁宣布推出全新AI筆電系列，包括Swift Go 16、Swift Go 14，同樣擁有鋁製時尚輕薄機身，更全面搭載全新Intel Core Ultra 5/7處理器，配備Intel NPU整合AI加速能力，提供強大的處理效能和AI支援技術，共推出9款產品，建議售價自42,900元至48,900元，將於3月14日正式開賣，全面滿足內容創作、行動工作和娛樂等多元需求，上市期購買免費升級安裝1TB SSD，於宏碁旗艦專售店限量加贈Cyberlink威力導演365一年版。

為強化使用者的AI體驗，Swift Go AI PC系列的Copilot Key即能一鍵啟動Windows Copilot、同時內建AI視訊、AI降噪等功能升級視訊溝通需求。另外，新款筆電也特別加入「AcerSense」鍵，一鍵可快速開啟AcerSense管理軟體，完成系統維護及效能監控。

另外，宏碁也同步亮相Acer全新裸視3D筆電Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition，整合全球首創AI驅動的SpatialLabs應用程式，無需配戴專用眼鏡，即能在15.6 吋UHD螢幕以裸眼欣賞3D場景或進行內容創作。搭載Intel Core i7 13620H處理器、NVIDIA GeForce RTX 4050筆電GPU等強大運算。建議售價85,000元，即日起開賣。