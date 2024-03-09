更新了嗎？iPhone 15充電循環悄翻倍 iOS 17.4助你解決電池健康焦慮

iOS 17.4更新了沒？最新版本除了新增多款表情符號、加入了Apple Podcast逐字稿等實用功能外，更針對容易讓現代人感到焦慮的電池健康度，調整了顯示方式。如果你是iPhone 15和iPhone 15 Pro系列的使用者，更新後就可以從「設定」>「電池」>「電池健康度」裡查詢電池循環使用次數、最大容量、製造日期和首次使用等資訊。

更新iOS 17.4之後，iPhone 15系列使用者可以更清楚地檢視電池健康度等資訊。記者黃筱晴／攝影

這次的更新主要是在電池頁面多出「電池健康度」和「充電最佳化」新選單，從百分比變成文字顯示是否「正常」，讓使用者可以快速查詢當前電池壽命以及充電最佳化設定，點入還能夠自訂相關設定和查詢細節。

為了幫助用戶更健康地使用iPhone電池，蘋果預設充電時鋰離子電池運用快速充電方式，將其蓄電量快速充達80%，然後再轉成較慢的涓流充電方式。且當電池超過建議的溫度時，軟體可能會限制充電超過80％。這種充電組合方式不僅讓你能更快使用裝置，它還可延長電池的使用壽命。

蘋果也在官網揭露建議的電池充電方式，可以隨時幫iPhone充電，不需要也不建議100%放電。因為蘋果鋰離子電池是以充電循環的方式運作，當你使用（放電）的電量相當於100%的電池蓄電量時，就完成了1次充電循環，但不一定所有的蓄電量均來自同一次的充電。鋰離子電池的設計是每次進行完整的充電循環，蓄電量會略為減少，而蘋果鋰離子電池設計的目的就在於即使多次充電循環之後，仍能儘量保有80%的原蓄電量。

根據官方數據，iPhone 14及較早機型的電池設計，旨在經過500次完全充電循環之後，在理想的條件下能保有原有蓄電量的80%。而iPhone 15機型的電池設計，則提升至在1,000次完全充電循環之後，在理想的條件下能保有80%的原有蓄電量。