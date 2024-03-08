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不如跳舞？Christian Louboutin巴黎時裝周 火熱獻藝

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
MJ MOC水晶平底便鞋。圖／Christian Louboutin提供
MJ MOC水晶平底便鞋。圖／Christian Louboutin提供

巴黎時裝周期間，以「紅底鞋」聞名的法國精品品牌Chrisitian Louboutin於特里亞農宮（Le Trianon）發表了2024秋冬新品，包含韓星夫勝寬、英國女演員 Kristin Scott Thomas、台灣KOL李函KIWI都出席現場，同時再有法國年輕編舞家兼藝術總監Leo Walk帶來創作「The Loubi Show」，熱力十足。

由活力舞作與熱情音樂共伴的「The Loubi Show」，是由Leo Walk所創立的La Marche Bleue舞團帶來12位男女舞者：她（他）們全數換上了Christian Louboutin最新系列的MJ Moc水晶細節平底便鞋、Miss Sabina涼鞋，除展現雀躍與當代活力，也讓人更加注意Christian Louboutin鞋款的精緻輪廓，以及動靜皆宜的時髦姿態。

閃耀、奢華一向是Christian Louboutin的經典DNA，Athina、MJ MOC兩款鞋履便以大量的閃石鑲嵌，展現漸變的粉色視覺，也帶人聯想到巴西里約熱內盧的魔幻日落。閃耀與粗獷的交集可能，則出現在Santia尖頭牛仔靴、Loubis54包款上，前者保留了牛仔靴的尖頭鞋楦與高跟，但加以豐沛歡快色彩的水晶，令人躍躍欲試，後者則搭配了馬蹄鐵、閃電、星星等元素，同時品牌首字母CL也出現在掀蓋正中央，最終將皮革的柔美、閃耀馬蹄的堅毅，完美混血、輕奢上身。

圖／Christian Louboutin提供
圖／Christian Louboutin提供
Crepe Satin Broderie Tropica鏈帶包，價格店洽。圖／Christian Louboutin提供
Crepe Satin Broderie Tropica鏈帶包，價格店洽。圖／Christian Louboutin提供
La Marche Bleue的12位男女舞者皆換上了Christian Louboutin新款MJ Moc水晶細節平底便鞋與Miss Sabina涼鞋，舉手投足間、活力且雀躍。圖／Christian Louboutin提供
La Marche Bleue的12位男女舞者皆換上了Christian Louboutin新款MJ Moc水晶細節平底便鞋與Miss Sabina涼鞋，舉手投足間、活力且雀躍。圖／Christian Louboutin提供
西式牛仔的風格，在Christian Louboutin的巧手巧思下，成為法式、高彩的輕奢單品。圖／Christian Louboutin提供
西式牛仔的風格，在Christian Louboutin的巧手巧思下，成為法式、高彩的輕奢單品。圖／Christian Louboutin提供

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