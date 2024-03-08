不如跳舞？Christian Louboutin巴黎時裝周 火熱獻藝
巴黎時裝周期間，以「紅底鞋」聞名的法國精品品牌Chrisitian Louboutin於特里亞農宮（Le Trianon）發表了2024秋冬新品，包含韓星夫勝寬、英國女演員 Kristin Scott Thomas、台灣KOL李函KIWI都出席現場，同時再有法國年輕編舞家兼藝術總監Leo Walk帶來創作「The Loubi Show」，熱力十足。
由活力舞作與熱情音樂共伴的「The Loubi Show」，是由Leo Walk所創立的La Marche Bleue舞團帶來12位男女舞者：她（他）們全數換上了Christian Louboutin最新系列的MJ Moc水晶細節平底便鞋、Miss Sabina涼鞋，除展現雀躍與當代活力，也讓人更加注意Christian Louboutin鞋款的精緻輪廓，以及動靜皆宜的時髦姿態。
閃耀、奢華一向是Christian Louboutin的經典DNA，Athina、MJ MOC兩款鞋履便以大量的閃石鑲嵌，展現漸變的粉色視覺，也帶人聯想到巴西里約熱內盧的魔幻日落。閃耀與粗獷的交集可能，則出現在Santia尖頭牛仔靴、Loubis54包款上，前者保留了牛仔靴的尖頭鞋楦與高跟，但加以豐沛歡快色彩的水晶，令人躍躍欲試，後者則搭配了馬蹄鐵、閃電、星星等元素，同時品牌首字母CL也出現在掀蓋正中央，最終將皮革的柔美、閃耀馬蹄的堅毅，完美混血、輕奢上身。
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