不如跳舞？Christian Louboutin巴黎時裝周 火熱獻藝

巴黎時裝周期間，以「紅底鞋」聞名的法國精品品牌Chrisitian Louboutin於特里亞農宮（Le Trianon）發表了2024秋冬新品，包含韓星夫勝寬、英國女演員 Kristin Scott Thomas、台灣KOL李函KIWI都出席現場，同時再有法國年輕編舞家兼藝術總監Leo Walk帶來創作「The Loubi Show」，熱力十足。

由活力舞作與熱情音樂共伴的「The Loubi Show」，是由Leo Walk所創立的La Marche Bleue舞團帶來12位男女舞者：她（他）們全數換上了Christian Louboutin最新系列的MJ Moc水晶細節平底便鞋、Miss Sabina涼鞋，除展現雀躍與當代活力，也讓人更加注意Christian Louboutin鞋款的精緻輪廓，以及動靜皆宜的時髦姿態。