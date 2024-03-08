快訊

高雄三大重劃家族之一「谷樹建設」 傳出前董事長離世

失聯4天...屏東獨居男遭發現陳屍海岸礁石 警：可能漁獵不慎溺水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅東知名羊肉湯使用洗衣袋熬湯？店家：是耐高溫煮飯巾

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
店家說，使用的是耐高溫煮飯巾，並非網傳的洗衣袋。記者陳敬丰／攝影
店家說，使用的是耐高溫煮飯巾，並非網傳的洗衣袋。記者陳敬丰／攝影

宜蘭羅東夜市一間老字號「阿灶伯羊肉湯」昨天被網友爆料，疑似使用洗衣袋裝藥材熬煮，引發食安疑慮。店家說，並非使用洗衣袋，而是日本進口的耐高溫煮飯巾，只是外觀、顏色看起來像有拉鍊的袋子；宜縣衛生局今派員稽查，未在現場發現洗衣袋，其他食具也符合規定。

阿灶伯羊肉湯在羅東夜市開業超過30年，是當地人和遊客都喜愛的知名店家，昨天網友在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」PO照片，質疑店員使用洗衣袋燉煮中藥湯藥包，引發網友討論，也分成兩派，一些人認為是餐廳專用往待，一些人認為照片有拍到拉鍊，不像藥材用網袋。

衛生局表示，今日稽查時，現場沒有發現類似洗衣袋材質的包材，其他食具、容器符合耐熱溫度相關規定；另外該店家有員工尚未體檢，已責令限期改正。

阿灶伯羊肉湯今天下午4時開始營業，不多時坐滿顧客。食客說，這間店很用心，羊肉湯味道很棒，他們經過就會來吃，這麼長時間也沒怎麼樣；客人覺得味道好就會吃，怕有問題就不會來，沒必要攻擊，如果真的被搞到關店大家都沒得吃。

老闆林先生說，他家使用的是日本進口的煮飯巾，可以耐高溫到250度。網友所PO照片上的並不是拉鍊，只是煮飯巾的繫繩，可能因為燉煮藥材後被染色，看起來比較像；如果真的使用洗衣袋，會在高溫下縮水、變形，大家可以自己回去試試看。

林先生表示，昨天店員換藥時被拍到，可能有人有疑慮就PO到網路上，對店家傷害不小，但他還要備貨、做生意，沒辦法一一回覆，只希望盡快平息，也會再想想有沒有其他燉煮藥材的方式，讓顧客吃得更安心。

顧客說，阿灶伯羊肉湯味道很棒，希望不要因這次風波受到太大影響，大家都沒得吃。記者陳敬丰／攝影
顧客說，阿灶伯羊肉湯味道很棒，希望不要因這次風波受到太大影響，大家都沒得吃。記者陳敬丰／攝影
羅東夜市的阿灶伯羊肉湯是30多年的知名店家，昨天被爆料疑似使用洗衣袋燉煮藥材，宜縣衛生局今天稽查，並未發現洗衣袋。記者陳敬丰／攝影
羅東夜市的阿灶伯羊肉湯是30多年的知名店家，昨天被爆料疑似使用洗衣袋燉煮藥材，宜縣衛生局今天稽查，並未發現洗衣袋。記者陳敬丰／攝影

衛生局 高溫

延伸閱讀

「洗衣袋」燉中藥熬湯？ 羅東夜市知名羊肉湯販澄清：是「耐熱煮飯巾」

宜蘭消防局投入3千萬元 購置救災機器人、無人機各4組

餐廳專用？宜蘭羅東夜市知名湯販「洗衣袋」燉中藥 網掀兩派熱議

傳承下一個百年！「羅東林場」3/10盛大舉辨植樹及贈苗活動

相關新聞

不如跳舞？Christian Louboutin巴黎時裝周 火熱獻藝

巴黎時裝周期間，以「紅底鞋」聞名的法國精品品牌Chrisitian Louboutin於特里亞農宮（Le Trianon...

羅東知名羊肉湯使用洗衣袋熬湯？店家：是耐高溫煮飯巾

宜蘭羅東夜市一間老字號「阿灶伯羊肉湯」昨天被網友爆料，疑似使用洗衣袋裝藥材熬煮，引發食安疑慮。店家說，並非使用洗衣袋，而...

科莫湖畔的閒散淡然 JAMEI CHEN 2024春夏新裝秀雅興

每個如詩如畫的景點，總能為旅行、為生活留下無限回憶，甚至帶來靈感啟迪。設計師品牌JAMEI CHEN 2024春夏以義大...

全聯首間「生活百貨」高雄亮相 結合大潤發6大類近3,500項選品 開幕當天滿千送百

全聯複合店型態再創新！看好大潤發在地經營的廣度與深度，同時滿足消費者多元的生活購物需求，全聯宣布導入大潤發生活百貨商品打...

台中港遊艇專區獲亞果公司投資 引進住宿餐飲遊樂服務

台中港繼2016年引進日商三井集團投資興建大型海港購物商場「MITSUI OUTLET PARK」，三井商場西北側20A...

全民抗漲抗旱！燦坤率先發動「金級省水節」全館「金級省水標章」洗衣機限時61折起

根據水利署資訊網資料顯示，洗衣機用水量占生活用水比重超過2成，在注重資源使用效率的時代，洗衣機作為家用主力耗水家電更被高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。