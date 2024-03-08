羅東知名羊肉湯使用洗衣袋熬湯？店家：是耐高溫煮飯巾

宜蘭羅東夜市一間老字號「阿灶伯羊肉湯」昨天被網友爆料，疑似使用洗衣袋裝藥材熬煮，引發食安疑慮。店家說，並非使用洗衣袋，而是日本進口的耐高溫煮飯巾，只是外觀、顏色看起來像有拉鍊的袋子；宜縣衛生局今派員稽查，未在現場發現洗衣袋，其他食具也符合規定。

阿灶伯羊肉湯在羅東夜市開業超過30年，是當地人和遊客都喜愛的知名店家，昨天網友在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」PO照片，質疑店員使用洗衣袋燉煮中藥湯藥包，引發網友討論，也分成兩派，一些人認為是餐廳專用往待，一些人認為照片有拍到拉鍊，不像藥材用網袋。

衛生局表示，今日稽查時，現場沒有發現類似洗衣袋材質的包材，其他食具、容器符合耐熱溫度相關規定；另外該店家有員工尚未體檢，已責令限期改正。

阿灶伯羊肉湯今天下午4時開始營業，不多時坐滿顧客。食客說，這間店很用心，羊肉湯味道很棒，他們經過就會來吃，這麼長時間也沒怎麼樣；客人覺得味道好就會吃，怕有問題就不會來，沒必要攻擊，如果真的被搞到關店大家都沒得吃。

老闆林先生說，他家使用的是日本進口的煮飯巾，可以耐高溫到250度。網友所PO照片上的並不是拉鍊，只是煮飯巾的繫繩，可能因為燉煮藥材後被染色，看起來比較像；如果真的使用洗衣袋，會在高溫下縮水、變形，大家可以自己回去試試看。