福島核災13周年 學者批「解套核電廠延役」劃錯重點

日本福島核災13周年前夕，日本去年8月24日開始排放廠內儲存約134萬噸的放射性廢水，台灣環境保護聯盟今舉辦「福島核災13周年省思座談會」，除了談到日本含氚廢水排放影響，學者也針對國民黨立委先前提出修法解套核電廠延役，批評是「劃錯重點、徒增困擾」

台灣環境保護聯盟學術委員、台灣大學生物機電工程系前教授謝志誠今表示，修法解套核電廠延役完全是「劃錯重點、徒增困擾」。核二廠與核三廠皆已依「核子反應器設施管制法」第23條規定提出除役計畫，並經主管機關核定，於此時提案修法將徒增經營者困擾，造成「除役計畫先行，延役計畫後到」的矛盾現象。

他也說，核能電廠的延役，關鍵在核安風險與核廢，老舊核能電廠延役繼續運轉，有「機組老化」、「時限老化」及「後續運作的核安風險」的疑慮，且核電延役仍須面對高階、低階核廢料處置及選址的難題，眼前的問題處理不了還喊延役，絕對是增添下一代負擔的不負責任作為。

台灣環境保護聯盟創會會⻑施信⺠表示，福島核災是歷史上的重大災變，不僅影響了日本，也影響到周遭國家的人⺠生活，台灣是地狹人稠的島嶼，地震颱風頻仍，意外風險特別高，善後處理也將更為困難，極不適合核電廠。若核電廠決定要延役，將會使台灣人⺠承受更多核災風險。

監察委員田秋堇會中也說，台灣地質條件不適合，但已經有如此多的高階核廢料待處理，政府應該誠實跟⺠眾說明，政府雖有做但仍不足。如今立院生態改變，延役聲浪又起，但更重要的是核廢料處理。