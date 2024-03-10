盤點台灣六大新生代男演員 「這位」男星聲量獲得壓倒性勝利？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「台灣新生代男演員」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大新生代男演員排行。

近年來台灣影視作品持續突破創新，不少台灣演員也因此獲得許多螢光幕前的曝光機會，更憑藉出色的演技與外貌吸引了大票死忠粉絲；本次我們便蒐集了討論度超高的「新生代男演員」名單，一起來認識這些當紅的鮮肉演員們吧！

「許光漢」超逆天顏值享譽國際 「陳昊森」多棲發展潛力不可限量

▲ 網友熱議TOP6台灣新生代男演員網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對台灣「新生代男演員」相關話題的討論，可以看到許光漢的社群聲量高居第一，他過去因出演《想見你》一劇而人氣暴漲，精湛動人的演技與清新帥氣的外表更擄獲不少粉絲芳心，粉絲們直呼「從今以後我就是『許太太』」、「全台灣最帥男明星我只服許光漢」引起網民廣大迴響。

而《想見你》這部連續劇也一舉紅到國外，甚至被翻拍為韓劇版本，許光漢因此收穫了無數韓國迷妹，並成為唯一一位受邀參加韓國百想藝術大賞的台灣藝人，「台灣之光」的稱號可說是當之無愧。近日許光漢出演的台日合作愛情電影《青春18×2 通往有你的旅程》也即將在台灣正式上映，若想一睹自己的男神在大螢幕上的風采，各位「許太太」們可千萬別錯過了！

提到新生代男演員，不少網友也點名了憑藉網路劇《紅色氣球》而嶄露頭角的同志男神「陳昊森」，他在2020年與同樣進榜的曾敬驊共同演出《刻在你心底的名字》並擔綱男主角，在電影中完美演繹了身處戒嚴時期、無法與同性愛人相守的癡情高中生。

另外陳昊森也為電影獻唱主題曲《刻在我心底的名字》，讓網友大讚「能演又能唱，重點是還長得很帥，怎麼贏」、「陳昊森的歌聲真的很溫柔，真的好喜歡」，近期他也頻繁在電影及綜藝節目中出鏡，讓喜歡他的粉絲大飽眼福。

另外，聲量排名第三的「林柏宏」也被部分網友稱為實力派演員，演技表現廣受肯定，他在2023年與許光漢、王淨一同出演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》橫掃亞洲各大獎項，也讓他躍升國際、獲得更多演出機會。

事實上林柏宏過去曾透露，自己原本的志向並非演員，成績好的他曾就讀台灣師範大學的化學系，更一度有意想成為化學老師，對此有網友也打趣表示「如果他是我的化學老師，我自然絕對考滿分」引起網友共鳴。

以上進榜的台灣新生代男演員中，你是否對哪位「小鮮肉」最印象深刻呢？除了亮眼的高顏值十分吸睛之外，他們也持續透過一部部作品磨練、精進演技，讓我們持續關注他們未來的好表現吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「新生代男演員」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/28~2024/02/28，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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