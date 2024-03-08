全聯首間「生活百貨」高雄亮相 結合大潤發6大類近3,500項選品 開幕當天滿千送百

全聯複合店型態再創新！看好大潤發在地經營的廣度與深度，同時滿足消費者多元的生活購物需求，全聯宣布導入大潤發生活百貨商品打造新型態店型，將於3月9日在高雄前鎮廣東三店盛大開幕。開幕當天文具、圖書消費滿300元送可愛動物造型抱枕1個，消費滿800元送抽取式衛生紙1袋，消費滿千送全聯禮券100元，數量有限，送完為止。3月15日前全店消費滿500元，還可抽飛利浦氣炸鍋。

全聯自2022年併購大潤發後，持續運用超市與量販各自專長，發揮雙品牌一加一大於二綜效。全聯總經理蔡篤昌表示，此次拓展生活百貨型態的複合式店鋪，考量的是在地化、流通性、選擇性，針對商圈屬性來選擇品項，除了會依照銷售狀況持續調整選品，也希望這種複合店的模式可以複製到全台各地合適的商圈。

前鎮廣東三店位於高雄光華商圈，周圍涵蓋學區、住宅及商業區，一部分舊公寓住宅以60歲以上年長者與20歲以下學生為主；另鄰近新興開發軟體園區，亦有不少商辦人士及新建案住戶，為了滿足全年齡客層購物需求，同時也參考了臨近大潤發鳳山店的購物偏好，除了有全台前10大的430坪賣場大空間，更導入以往全聯的店舖沒有的季節性常用品、文具用品、衛浴廚房、修繕用品、電材五金、騎士用品及祭祀用品等6大類大潤發精選商品，超過百座貨架，總品項數達3,366個，與全聯門市既有結構相比，用品貨架數占比提高至5成，增加約15%，整家店有將近15,000種品項，成為全台品項數最多的門市。