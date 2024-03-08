快訊

日本漫畫的全球經典：《七龍珠》作者留給世界的熱血傳奇

「七龍珠」作者急性硬膜下血腫過世 醫喊不常見但要特別注意1事

下班通勤注意！台鐵鳳林站間發生死傷事故 列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯首間「生活百貨」高雄亮相 結合大潤發6大類近3,500項選品 開幕當天滿千送百

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
高雄前鎮廣東三店將於3月9日盛大開幕，開幕當天滿千送百。記者黃筱晴／攝影
高雄前鎮廣東三店將於3月9日盛大開幕，開幕當天滿千送百。記者黃筱晴／攝影

全聯複合店型態再創新！看好大潤發在地經營的廣度與深度，同時滿足消費者多元的生活購物需求，全聯宣布導入大潤發生活百貨商品打造新型態店型，將於3月9日在高雄前鎮廣東三店盛大開幕。開幕當天文具、圖書消費滿300元送可愛動物造型抱枕1個，消費滿800元送抽取式衛生紙1袋，消費滿千送全聯禮券100元，數量有限，送完為止。3月15日前全店消費滿500元，還可抽飛利浦氣炸鍋。

全聯自2022年併購大潤發後，持續運用超市與量販各自專長，發揮雙品牌一加一大於二綜效。全聯總經理蔡篤昌表示，此次拓展生活百貨型態的複合式店鋪，考量的是在地化、流通性、選擇性，針對商圈屬性來選擇品項，除了會依照銷售狀況持續調整選品，也希望這種複合店的模式可以複製到全台各地合適的商圈。

前鎮廣東三店位於高雄光華商圈，周圍涵蓋學區、住宅及商業區，一部分舊公寓住宅以60歲以上年長者與20歲以下學生為主；另鄰近新興開發軟體園區，亦有不少商辦人士及新建案住戶，為了滿足全年齡客層購物需求，同時也參考了臨近大潤發鳳山店的購物偏好，除了有全台前10大的430坪賣場大空間，更導入以往全聯的店舖沒有的季節性常用品、文具用品、衛浴廚房、修繕用品、電材五金、騎士用品及祭祀用品等6大類大潤發精選商品，超過百座貨架，總品項數達3,366個，與全聯門市既有結構相比，用品貨架數占比提高至5成，增加約15%，整家店有將近15,000種品項，成為全台品項數最多的門市。

全聯表示，除了擁有最完整的生鮮蔬果、冷凍食品、零食飲料等「吃」的商品，成為全台「最大的冰箱」之外，隨著大型店的擴展，也關注大幅提升「用」品比例，滿足小家庭吃喝玩樂多元需求，期盼躍升為家家戶戶最近的「生活百貨倉庫」。

導入大潤發精選商品超過百座貨架，總品項數達3,366個。記者黃筱晴／攝影
導入大潤發精選商品超過百座貨架，總品項數達3,366個。記者黃筱晴／攝影
全聯總經理蔡篤昌（左）、大潤發總經理Pascal Delval陸晏德（右）。記者黃筱晴／攝影
全聯總經理蔡篤昌（左）、大潤發總經理Pascal Delval陸晏德（右）。記者黃筱晴／攝影
因應春遊及開學季，店內設置行李箱、書包商品專區。記者黃筱晴／攝影
因應春遊及開學季，店內設置行李箱、書包商品專區。記者黃筱晴／攝影
高雄前鎮廣東三店特別增設日本米專區。記者黃筱晴／攝影
高雄前鎮廣東三店特別增設日本米專區。記者黃筱晴／攝影
與許多民眾日常生活息息相關的騎士用品及祭祀用品專區。等記者黃筱晴／攝影
與許多民眾日常生活息息相關的騎士用品及祭祀用品專區。等記者黃筱晴／攝影
學生族群所需的文具用品，以及親子童書、玩具都有販售。記者黃筱晴／攝影
學生族群所需的文具用品，以及親子童書、玩具都有販售。記者黃筱晴／攝影
全聯宣布導入大潤發生活百貨商品打造新型態店型，將於3月9日在高雄前鎮廣東三店盛大開幕。記者黃筱晴／攝影
全聯宣布導入大潤發生活百貨商品打造新型態店型，將於3月9日在高雄前鎮廣東三店盛大開幕。記者黃筱晴／攝影
高雄前鎮廣東三店門市占地520坪，其中賣場有430坪，逛起來超舒適。記者黃筱晴／攝影
高雄前鎮廣東三店門市占地520坪，其中賣場有430坪，逛起來超舒適。記者黃筱晴／攝影

廣東 衛生紙

延伸閱讀

1萬7千多罐辣油受蘇丹紅波及下架回收 食品業者也無奈

立委踢爆「蘇丹紅」上游廠高雄9家同地址 雄檢：家族企業

全聯「1低調美食」回購率超高！內行推：配咖啡剛剛好 感嘆價錢回不去

一特價就掃光！全聯「神級油雞腿」下殺6折碰運氣 幸運網友「巡田水」一次5盒全帶走

相關新聞

科莫湖畔的閒散淡然 JAMEI CHEN 2024春夏新裝秀雅興

每個如詩如畫的景點，總能為旅行、為生活留下無限回憶，甚至帶來靈感啟迪。設計師品牌JAMEI CHEN 2024春夏以義大...

全聯首間「生活百貨」高雄亮相 結合大潤發6大類近3,500項選品 開幕當天滿千送百

全聯複合店型態再創新！看好大潤發在地經營的廣度與深度，同時滿足消費者多元的生活購物需求，全聯宣布導入大潤發生活百貨商品打...

台中港遊艇專區獲亞果公司投資 引進住宿餐飲遊樂服務

台中港繼2016年引進日商三井集團投資興建大型海港購物商場「MITSUI OUTLET PARK」，三井商場西北側20A...

全民抗漲抗旱！燦坤率先發動「金級省水節」全館「金級省水標章」洗衣機限時61折起

根據水利署資訊網資料顯示，洗衣機用水量占生活用水比重超過2成，在注重資源使用效率的時代，洗衣機作為家用主力耗水家電更被高...

瓦松綠、都市灰...全面啟動！萬寶龍四系列新色新感動

新的年度總需要新配件展開新氣象，萬寶龍（Montblanc）為旗下Extreme 3.0、匠心、4810與MY4810四...

momo購物網「寵愛女王計劃」專櫃美妝限時5折起！盤點「2024十大春季美妝新品」快筆記

momo購物網3.8女王節搶攻春季美妝新品商機，即日起至3月12日推出「寵愛女王計劃」專櫃美妝限時5折起活動，網羅品牌首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。