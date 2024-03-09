春季限定黃金花海！網議7大「風鈴木」景點排行出爐



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「風鈴木景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議七大風鈴木景點排行。

隨著春天的腳步將近，繽紛的風鈴木也開始陸續綻放，黃澄澄的花朵點綴著大街小巷、簇簇的粉嫩花瓣開滿樹梢，形成春季限定的浪漫花海，吸引民眾紛紛前往朝聖。因此，我們本次就針對「風鈴木景點」進行觀測，快來看看網友熱議的風鈴木景點在哪裡吧！

「陳井寮」超好拍成熱門打卡景點 「八掌溪」適合散步賞金黃花景

▲ 網友熱議TOP7風鈴木景點網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「風鈴木景點」相關話題的討論，可以發現位於嘉義縣大林鎮的「陳井寮堤防」受到最多關注。

陳井寮的風鈴木種植在堤防下方，花朵綿延綻放近三公里，像是一條悠長的黃金走廊，遊客可以輕鬆與花海並肩合影，因此被許多網友譽為「最好拍的黃花風鈴木步道」，並感嘆「風鈴木盛開時節，大林陳井寮堤防就像嘉年華會」、「金色黃花就垂放在堤防邊坡上，可以感受到被黃花瀑布包圍的震撼」等，認為陳井寮堤防是相當適合拍照打卡的風鈴木景點。

而位於嘉義市東區的「八掌溪堤防」，平日裡是在地居民的運動場所，到了春天河堤旁就會開滿黃花風鈴木，為原本不起眼的堤防染上絢爛色彩。

有網友就在部落格上分享賞花心得，表示「八掌溪步道平穩好走，也有規劃涼亭和長椅，非常適合悠閒的散步觀景」、「夢幻的金色花樹搭配藍天，隨便取景都好看」等，直呼「春暖花開之際，就應該到處追花賞景」，以免辜負了綺麗春色。

此外，台中市北屯區的「廍子公園」也同樣受到熱議。有台中最美黃金公園之稱，此區的風鈴木在花期盛放時相當壯觀，還有遊樂設施能夠讓親子同樂，吸引許多遊客到訪拍照留念。

不少民眾都大讚「風鈴花很美，還有遊樂設施讓小孩放電」、「非常適合全家大小來走走，可以來溜狗順便賞花」、「有廁所、停車場、籃球場、滑板場、大草地等，非常適合看完花來遊玩放鬆」，認為廍子公園規劃完善，是適合假日前往休憩賞花的地點。

你也觀賞過風鈴木花海嗎？如果假日閒暇還沒有安排，不妨參考看看網友熱議的風鈴木景點，和親朋好友前往賞花遊覽，為春日留下浪漫璀璨的黃金回憶。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「風鈴木景點」相關討論則數。

觀測期間：2023/02/01~2024/02/21，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw