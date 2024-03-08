瓦松綠、都市灰...全面啟動！萬寶龍四系列新色新感動

新的年度總需要新配件展開新氣象，萬寶龍（Montblanc）為旗下Extreme 3.0、匠心、4810與MY4810四大系列推出多樣新色新品，透過色彩賦予隨身能量，為旅行或規律的生活帶來樂趣也添增變化。

近年主打系列的Extreme 3.0展現了萬寶龍原有斯文印象外的活力DNA，尤其從專業登山扣鎖而來的M Lock 4810，搶眼、時尚也具辨識度，本季並推出暖黃色與墨水藍，其中像是暖黃色的單肩包便充滿活力，另外黑色圓形信差包則是全新包型，小巧、富機動性。第二重點則是萬寶龍經典的商務系列、從墨水瓶與信封結構得到靈感的「匠心」系列，大地棕、都市灰、星塵藍與珊瑚紅都是本季新色，重點單品首推搭配四組拉鍊的中型後背包將滿足商務人士的分類需求與大容量，氣質、斯文；「4810」系列則添增了一款中型包款、造型渾圓的142斜背包並有經典黑、瓦松綠兩色，尤其表面更有生動的紋理宛如植物木紋纖維。