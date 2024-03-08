迎國際婦女節 Apple Music推全新全新「Alpha」女力歌單邀碧昂絲登封
迎接國際婦女節，Apple Music今日推出全新「Alpha：姊妹造聲浪」歌單，精選出多位傑出女歌手，包括碧昂絲、泰勒絲和珍妮佛羅佩茲等重量級西洋流行天后的精彩作品都收錄於歌單中，更邀碧昂絲打頭陣登封面，歌單中也收錄碧昂絲今年發行的最新單曲 《TEXA HOLD’EM》，同時也為今年即將推出、被譽為「2024最值得期待音樂專輯」的《Act II》暖身預熱。
「Alpha」彰顯力量，代表著領銜與主導的特質，也象徵著掀起風潮、馳騁樂壇的女性。這些女性並非一定得挺身抗爭或改變歷史，但她們的存在本身便是一股力量，讓我們看見女性真實、赤誠、脆弱等細膩而多樣化的面貌。值得細細品味、擁抱真實，聆賞傳遞女性力量的歌曲，感受引領風潮的魅力。快打開Apple Ｍusic、點選「Alpha」歌單，感受女力能量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言