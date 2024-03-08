迎國際婦女節 Apple Music推全新全新「Alpha」女力歌單邀碧昂絲登封

迎接國際婦女節，Apple Music今日推出全新「Alpha：姊妹造聲浪」歌單，精選出多位傑出女歌手，包括碧昂絲、泰勒絲和珍妮佛羅佩茲等重量級西洋流行天后的精彩作品都收錄於歌單中，更邀碧昂絲打頭陣登封面，歌單中也收錄碧昂絲今年發行的最新單曲 《TEXA HOLD’EM》，同時也為今年即將推出、被譽為「2024最值得期待音樂專輯」的《Act II》暖身預熱。

「Alpha」彰顯力量，代表著領銜與主導的特質，也象徵著掀起風潮、馳騁樂壇的女性。這些女性並非一定得挺身抗爭或改變歷史，但她們的存在本身便是一股力量，讓我們看見女性真實、赤誠、脆弱等細膩而多樣化的面貌。值得細細品味、擁抱真實，聆賞傳遞女性力量的歌曲，感受引領風潮的魅力。快打開Apple Ｍusic、點選「Alpha」歌單，感受女力能量。