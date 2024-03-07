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鳳小岳、劉品言站台法國愛牌A.P.C.登台 現場尬起法文

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
劉品言、鳳小岳出席A.P.C.首間專賣店開幕。記者吳致碩／攝影
劉品言、鳳小岳出席A.P.C.首間專賣店開幕。記者吳致碩／攝影

以優質簡約設計風靡全球的法國時尚品牌A.P.C.，由惇聚國際引進台灣，並於SOGO復興館BR4開設全台首家形象店。今（3月7）日舉辦開幕活動，演技派女星劉品言、音樂才子鳳小岳都特地為愛牌站台。

劉品言、鳳小岳出席A.P.C.首間專賣店開幕。記者吳致碩／攝影
劉品言、鳳小岳出席A.P.C.首間專賣店開幕。記者吳致碩／攝影

曾在法國求學的劉品言除了說得一口流利法文，自曝A.P.C.是她在留學時就認識的愛牌，當時買的風衣百搭雋永，到現在還不退流行，她最欣賞Ａ.P.C.簡單、俐落的設計以及忠於自我的精神。私下穿搭風格追求簡約、舒適的鳳小岳，大力稱讚品牌材質讓他愛不釋手，特別喜歡燈芯絨的他還看上一套女裝套組，不過男裝版本顏色略有不同。

鳳小岳出席A.P.C.首間專賣店開幕。記者吳致碩／攝影
鳳小岳出席A.P.C.首間專賣店開幕。記者吳致碩／攝影

劉品言出席A.P.C.首間專賣店開幕。記者吳致碩／攝影
劉品言出席A.P.C.首間專賣店開幕。記者吳致碩／攝影

店內除了販售全新上市以音樂為創作靈感的2024春夏新品外，也同時推出一系列經典的中性配件，包括托特包、棒球帽、劉品言大力推薦的經典半月包、共四種香味的香氛蠟燭等，為歡慶品牌首度進駐台灣，A.P.C.也自即日起至3 月 31 日止與台北捷運局合作於板南線推出特製A.P.C.列車，預計每天開出8-10個班次，為乘客創造來自巴黎的時髦感受。

A.P.C.板南線列車。圖／惇聚國際提供
A.P.C.板南線列車。圖／惇聚國際提供
A.P.C.板南線列車。圖／惇聚國際提供
A.P.C.板南線列車。圖／惇聚國際提供
A.P.C.台灣首間專賣店於SOGO復興BR4開幕。圖／惇聚國際提供
A.P.C.台灣首間專賣店於SOGO復興BR4開幕。圖／惇聚國際提供
劉品言、鳳小岳出席A.P.C.首間專賣店開幕。記者吳致碩／攝影
劉品言、鳳小岳出席A.P.C.首間專賣店開幕。記者吳致碩／攝影
A.P.C.黑色ASTRA水滴金釦方包，34,800元。圖／惇聚國際提供
A.P.C.黑色ASTRA水滴金釦方包，34,800元。圖／惇聚國際提供
A.P.C.三合一蠟燭 N°1、N°4、N°5，2,800元。圖／惇聚國際提供
A.P.C.三合一蠟燭 N°1、N°4、N°5，2,800元。圖／惇聚國際提供
A.P.C.黑色LEAH平底鞋，8,500元。圖／惇聚國際提供
A.P.C.黑色LEAH平底鞋，8,500元。圖／惇聚國際提供
A.P.C.焦糖色男運動鞋，11,800元。圖／惇聚國際提供
A.P.C.焦糖色男運動鞋，11,800元。圖／惇聚國際提供
A.P.C.深海藍牛仔拼接長袖夾克，14,500元。圖／惇聚國際提供
A.P.C.深海藍牛仔拼接長袖夾克，14,500元。圖／惇聚國際提供
A.P.C.靛藍大VPC橫牛仔托特包，4,100元。圖／惇聚國際提供
A.P.C.靛藍大VPC橫牛仔托特包，4,100元。圖／惇聚國際提供
A.P.C.黑色斜紋軟呢經典半月包。圖／惇聚國際提供
A.P.C.黑色斜紋軟呢經典半月包。圖／惇聚國際提供
A.P.C.米卡其雙排釦長版風衣，35,000元。圖／惇聚國際提供
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劉品言 鳳小岳

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