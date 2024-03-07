鳳小岳、劉品言站台法國愛牌A.P.C.登台 現場尬起法文
以優質簡約設計風靡全球的法國時尚品牌A.P.C.，由惇聚國際引進台灣，並於SOGO復興館BR4開設全台首家形象店。今（3月7）日舉辦開幕活動，演技派女星劉品言、音樂才子鳳小岳都特地為愛牌站台。
曾在法國求學的劉品言除了說得一口流利法文，自曝A.P.C.是她在留學時就認識的愛牌，當時買的風衣百搭雋永，到現在還不退流行，她最欣賞Ａ.P.C.簡單、俐落的設計以及忠於自我的精神。私下穿搭風格追求簡約、舒適的鳳小岳，大力稱讚品牌材質讓他愛不釋手，特別喜歡燈芯絨的他還看上一套女裝套組，不過男裝版本顏色略有不同。
店內除了販售全新上市以音樂為創作靈感的2024春夏新品外，也同時推出一系列經典的中性配件，包括托特包、棒球帽、劉品言大力推薦的經典半月包、共四種香味的香氛蠟燭等，為歡慶品牌首度進駐台灣，A.P.C.也自即日起至3 月 31 日止與台北捷運局合作於板南線推出特製A.P.C.列車，預計每天開出8-10個班次，為乘客創造來自巴黎的時髦感受。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言