鳳小岳、劉品言站台法國愛牌A.P.C.登台 現場尬起法文

以優質簡約設計風靡全球的法國時尚品牌A.P.C.，由惇聚國際引進台灣，並於SOGO復興館BR4開設全台首家形象店。今（3月7）日舉辦開幕活動，演技派女星劉品言、音樂才子鳳小岳都特地為愛牌站台。

劉品言、鳳小岳出席A.P.C.首間專賣店開幕。記者吳致碩／攝影

曾在法國求學的劉品言除了說得一口流利法文，自曝A.P.C.是她在留學時就認識的愛牌，當時買的風衣百搭雋永，到現在還不退流行，她最欣賞Ａ.P.C.簡單、俐落的設計以及忠於自我的精神。私下穿搭風格追求簡約、舒適的鳳小岳，大力稱讚品牌材質讓他愛不釋手，特別喜歡燈芯絨的他還看上一套女裝套組，不過男裝版本顏色略有不同。

鳳小岳出席A.P.C.首間專賣店開幕。記者吳致碩／攝影

劉品言出席A.P.C.首間專賣店開幕。記者吳致碩／攝影