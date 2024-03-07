宇舶LVMH表展新作抵台 MP-10垂直上鍊陀飛輪太帥了
瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）於年初LVMH WATCH WEEK期間於美國發表了2024年第一季的新品共約20款新作，包括搭載最新顛覆傳統機芯結構的MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕表，以及以創新材質配方打造獨門新色的紫色全鍊帶Big Bang Integrated紫色藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，Big Bang Unico極光綠SAXEM計時碼表，以及ORLINSKI陀飛輪陶瓷腕表等，如今全數抵台展出，向台灣頂級藏家展現深厚的製表實力。
宇舶MP系列的第十款腕表：MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕表，延續系列重新演繹複雜機械結構手法，拋棄傳統表盤、指標和擺陀的設計，將機芯與表盤融為一體，機芯以環形方式垂直展開，四組環形機械裝置以單一排列串的方式展示時間、紅綠色軸形動力儲存顯示、以及35度傾斜陀飛輪，是品牌歷時5年研發的力作，外觀極具未來感。全新的手動上鍊機制以12點位置的表冠操作，位於兩側得微型白金體能沿著垂直軸線自由移動，猶如幫浦很是好看。藍寶石鏡面完美融合三個軸的傾斜面，搭配一體式的橡膠表帶。
而在開發高難度的透明藍寶石材質的專家宇舶，全新Big Bang Integrated紫色藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，以獨門配方打藥紫色藍寶石材質，經長晶、定向、打磨、倒角、拋光等多重工序建構多層次立體表殼，並將特別設計的鈦金屬錶栓串聯鍊帶，配戴起來格外貼手，搭載自製HUB6035陀飛輪自動上鍊機芯，彰顯其高端製錶工藝的前衛美學。全球限量僅10只。
品牌研發出的獨門SAXEM材質，則是運用稀土元素著色在實驗室培育出的方正的立方晶體材質，與氧化鋁三角晶體的藍寶石材質原理相近但各具獨特之處，比起藍寶石更為剔透明亮接近鑽石，今年特地開發出通透飽滿的綠色調，打造全新的Big Bang Unico SAXEM極光綠計時碼表，表殼及表圈均為SAXEM材質，配黑色裝螺絲與按把與表冠，搭載自家打造的Unico2 HUB1280自動上鍊飛返計時機芯，限量100只。
品牌與法國雕塑藝術家Richard Orlinski攜手推出的Orlinski陀飛輪陶瓷腕表，以藝術家的多切面雕塑為靈感，高階彩色陶瓷的立體切面鏤空表殼今年迎來法國布列塔尼晴空藍和亮彩魔力黃色兩款限量新作，搭載五日鍊陀飛輪，於腕間體現前衛藝術風格。引領方形高階運動腕表潮流的Square Bang Unico計時碼表系列，則推出藍色面盤款，搭配全藍陶瓷、藍陶瓷圈搭配皇金或鈦金，與純粹皇金和鈦金屬材質表殼新作，同時迎來奢華的彩虹寶石款，為日常和收藏提供一應俱全的豐富選擇。
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