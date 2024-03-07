宇舶LVMH表展新作抵台 MP-10垂直上鍊陀飛輪太帥了

瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）於年初LVMH WATCH WEEK期間於美國發表了2024年第一季的新品共約20款新作，包括搭載最新顛覆傳統機芯結構的MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕表，以及以創新材質配方打造獨門新色的紫色全鍊帶Big Bang Integrated紫色藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，Big Bang Unico極光綠SAXEM計時碼表，以及ORLINSKI陀飛輪陶瓷腕表等，如今全數抵台展出，向台灣頂級藏家展現深厚的製表實力。

MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕表。圖／宇舶表提供

宇舶MP系列的第十款腕表：MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕表，延續系列重新演繹複雜機械結構手法，拋棄傳統表盤、指標和擺陀的設計，將機芯與表盤融為一體，機芯以環形方式垂直展開，四組環形機械裝置以單一排列串的方式展示時間、紅綠色軸形動力儲存顯示、以及35度傾斜陀飛輪，是品牌歷時5年研發的力作，外觀極具未來感。全新的手動上鍊機制以12點位置的表冠操作，位於兩側得微型白金體能沿著垂直軸線自由移動，猶如幫浦很是好看。藍寶石鏡面完美融合三個軸的傾斜面，搭配一體式的橡膠表帶。

MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕表。圖／宇舶表提供

而在開發高難度的透明藍寶石材質的專家宇舶，全新Big Bang Integrated紫色藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，以獨門配方打藥紫色藍寶石材質，經長晶、定向、打磨、倒角、拋光等多重工序建構多層次立體表殼，並將特別設計的鈦金屬錶栓串聯鍊帶，配戴起來格外貼手，搭載自製HUB6035陀飛輪自動上鍊機芯，彰顯其高端製錶工藝的前衛美學。全球限量僅10只。

Big Bang Integrated紫色藍寶石陀飛輪鍊帶腕表。圖／宇舶表提供

品牌研發出的獨門SAXEM材質，則是運用稀土元素著色在實驗室培育出的方正的立方晶體材質，與氧化鋁三角晶體的藍寶石材質原理相近但各具獨特之處，比起藍寶石更為剔透明亮接近鑽石，今年特地開發出通透飽滿的綠色調，打造全新的Big Bang Unico SAXEM極光綠計時碼表，表殼及表圈均為SAXEM材質，配黑色裝螺絲與按把與表冠，搭載自家打造的Unico2 HUB1280自動上鍊飛返計時機芯，限量100只。

經典融合系列ORLINSKI陀飛輪陶瓷腕表系列推出天藍色與鮮黃色新作。圖／宇舶表提供