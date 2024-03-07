只賣14天！ 拿坡里「大披薩、5塊炸雞桶」限時199元

「拿坡里披薩．炸雞」為慶祝27歲生日，即日起至3月20日，任選口味大披薩特價199元、5塊炸雞特價199元。另外還有脆薯、香草烤雞翅、雞塊等不同優惠，另外拿坡里炸雞專賣店也推出慶生方案，讓民眾共同分享喜悅。

即日起至3月20日期間，至「拿坡里披薩．炸雞」外帶／內用大披薩，原價369元，特價199元，口味任選。「5塊炸雞」原價290元，限時優惠199元。除此之外，「現炸脆薯」外帶優惠價40元、「香草烤雞翅」外帶優惠價50元、「香酥雞塊」外帶優惠價70元。

至於「拿坡里炸雞專賣店」同樣也推出慶生優惠。即日起至4月20日，外帶／內用「5塊炸雞」，原價290元，特價199元；「吮指豆乳雞翅(3隻)」原價135元，優惠價99元、「唰嘴無骨雞塊」原價109元，特價89元。