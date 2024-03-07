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免代購！日本時尚環保百褶袋「KNT365」首度快閃HANDS台隆手創館復興門市

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
日本正夯的環保百褶袋「KNT365」3月7日至4月7日快閃進軍HANDS台隆手創館復興門市，購物袋造型的KNT365 Bunny系列 售價1,380元。 圖／HANDS台隆手創館提供
日本正夯的環保百褶袋「KNT365」3月7日至4月7日快閃進軍HANDS台隆手創館復興門市，購物袋造型的KNT365 Bunny系列 售價1,380元。 圖／HANDS台隆手創館提供

環保意識抬頭，隨身的環保用品也需要散發個人風格，日本正夯的環保百褶袋「KNT365」3月7日至4月7日快閃進軍HANDS台隆手創館復興門市，讓繽紛可愛的時尚環保包迎接春天的到來。

來自日本的KNT365，品牌主旨是對地球、人和動物友善、永續環保，提供⼀年365天都可以使⽤的產品。品牌的所有包款都是由1.5到4個不等的寶特瓶回收後分解後，再使用3D針織機精細地生產製造。

KNT365推出的針織百褶包，每款都鮮豔亮麗、獨具風格，除了強調永續環保外，柔軟針織感也是特色之一，擁有細緻良好的彈性，輕鬆收納成小體積，攜帶更便利，不僅環保好用還兼具質感設計，輕鬆搭配每日的穿搭，成為時尚潮流教主。

3月7日至4月7日在HANDS台隆手創館復興門市KNT365專區共販售4種包款，包含了小巧的手提Co-Knitty系列、肩背的Knitty系列、購物袋造型的Bunny系列，以及超實用款兼顧手提與肩背的Mam系列，總共有高達30多種繽紛花色包袋，售價1,125～1,700元不等，環保又有型。

日本正夯的環保百褶袋「KNT365」3月7日至4月7日快閃進軍HANDS台隆手創館復興門市，兼顧手提與肩背的KNT365 Mam系列售價1,700元。圖／HANDS台隆手創館提供
日本正夯的環保百褶袋「KNT365」3月7日至4月7日快閃進軍HANDS台隆手創館復興門市，兼顧手提與肩背的KNT365 Mam系列售價1,700元。圖／HANDS台隆手創館提供
日本正夯的環保百褶袋「KNT365」3月7日至4月7日快閃進軍HANDS台隆手創館復興門市，肩背款的KNT365 Knitty系列售價1,150元。圖／HANDS台隆手創館提供
日本正夯的環保百褶袋「KNT365」3月7日至4月7日快閃進軍HANDS台隆手創館復興門市，肩背款的KNT365 Knitty系列售價1,150元。圖／HANDS台隆手創館提供
日本正夯的環保百褶袋「KNT365」3月7日至4月7日快閃進軍HANDS台隆手創館復興門市，購物袋造型的KNT365 Bunny系列售價1,380元。 圖／HANDS台隆手創館提供
日本正夯的環保百褶袋「KNT365」3月7日至4月7日快閃進軍HANDS台隆手創館復興門市，購物袋造型的KNT365 Bunny系列售價1,380元。 圖／HANDS台隆手創館提供
日本正夯的環保百褶袋「KNT365」3月7日至4月7日快閃進軍HANDS台隆手創館復興門市，手提小包款的KNT365 Co-Knitty系列售價1,125～1,380元。 圖／HANDS台隆手創館提供
日本正夯的環保百褶袋「KNT365」3月7日至4月7日快閃進軍HANDS台隆手創館復興門市，手提小包款的KNT365 Co-Knitty系列售價1,125～1,380元。 圖／HANDS台隆手創館提供
日本正夯的環保百褶袋「KNT365」3月7日至4月7日快閃進軍HANDS台隆手創館復興門市，兼顧手提與肩背的KNT365 Mam系列售價1,700元。圖／HANDS台隆手創館提供
日本正夯的環保百褶袋「KNT365」3月7日至4月7日快閃進軍HANDS台隆手創館復興門市，兼顧手提與肩背的KNT365 Mam系列售價1,700元。圖／HANDS台隆手創館提供
日本正夯的環保百褶袋「KNT365」3月7日至4月7日快閃進軍HANDS台隆手創館復興門市。圖／HANDS台隆手創館提供
日本正夯的環保百褶袋「KNT365」3月7日至4月7日快閃進軍HANDS台隆手創館復興門市。圖／HANDS台隆手創館提供

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