免代購！日本時尚環保百褶袋「KNT365」首度快閃HANDS台隆手創館復興門市

環保意識抬頭，隨身的環保用品也需要散發個人風格，日本正夯的環保百褶袋「KNT365」3月7日至4月7日快閃進軍HANDS台隆手創館復興門市，讓繽紛可愛的時尚環保包迎接春天的到來。

來自日本的KNT365，品牌主旨是對地球、人和動物友善、永續環保，提供⼀年365天都可以使⽤的產品。品牌的所有包款都是由1.5到4個不等的寶特瓶回收後分解後，再使用3D針織機精細地生產製造。

KNT365推出的針織百褶包，每款都鮮豔亮麗、獨具風格，除了強調永續環保外，柔軟針織感也是特色之一，擁有細緻良好的彈性，輕鬆收納成小體積，攜帶更便利，不僅環保好用還兼具質感設計，輕鬆搭配每日的穿搭，成為時尚潮流教主。