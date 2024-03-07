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OPENPOINT行動隨時取「icash2.0卡兌領共享商品」推限時限量優惠組合最低6折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
為鼓勵消費者多加使用OPENPOINT行動隨時取獨有的「icash2.0卡兌領共享商品」服務，即日起至6月30日7-ELEVEN集結卡片共享暢銷商品包括麵包、吐司、鮮乳、糕點等，推出限時限量優惠組合、最低下殺72折起。圖／7-ELEVEN提供
為鼓勵消費者多加使用OPENPOINT行動隨時取獨有的「icash2.0卡兌領共享商品」服務，即日起至6月30日7-ELEVEN集結卡片共享暢銷商品包括麵包、吐司、鮮乳、糕點等，推出限時限量優惠組合、最低下殺72折起。圖／7-ELEVEN提供

超商拚會員經濟，7-ELEVEN經營的「OPENPOINT行動隨時取」藉由「明星組合增買氣」、「多元共享擴客層」、「創新公益送餐模式」三大做法，開創一年逾45億元的數位商機。為鼓勵消費者多加使用OPENPOINT行動隨時取獨有的「icash2.0卡兌領共享商品」服務，即日起至6月30日7-ELEVEN集結卡片共享暢銷商品包括麵包、吐司、鮮乳、糕點等，陸續推出限時限量優惠組合、最低下殺72折起，即日起至3月11日還有人氣CITY系列限量優惠組合最低6折起，團爸團媽線上補貨完成即可開啟共享群組設定，沒有智慧手機的長輩、孩童可選擇輸入icash2.0卡號，綁定成功即可持卡就近逾6,800家7-ELEVEN領取共享商品。

7-ELEVEN近年來會員貢獻逐年兩位數成長，2023年OPENPOINT會員消費金額首破千億元，其中，OPENPONT行動隨時取更名列會員APP排行第一服務，從銷售大數據觀察到會員揪團力驚人，像是去年OPENPONT行動隨時取曾推出破萬元的咖啡優惠組合，因買一組即省萬元吸引多人搶購、快速秒殺，且購買組合入數越多、開啟共享人數即明顯翻倍成長；更觀察到會員為搶購限量優惠、曾創下同時間近50萬人線上開搶的盛況。由於OPENPOINT行動隨時取提供多元商品組合、價格實惠、取貨據點綿密、取貨模式多元，每月已養成逾800萬人次就近7-ELEVEN領取商品。

為創新與親友共享預售商品僅限綁定會員APP的既有作法，7-ELEVEN去年再度攜手愛金卡公司創新商業模式，領先業界推出OPENPOINT行動隨時取「icash2.0卡兌領共享商品」服務，使用客層擴大至孩童、長輩、公益團體三大族群，結合7-ELEVEN「好鄰居送餐隊」公益服務，架構友善的共享服務平台，服務推出不到半年、使用人次已翻倍成長，且有別於手機APP熱門共享商品以咖啡居多，卡片共享前五大熱門結構為珍珠奶茶、鮮乳、植物奶、麵包、糕點，且校園周邊門市使用卡片共享兌換量最高，顯見icash2.0卡片共享已成為許多家長替孩子準備早餐、下課後點心的新選擇。

OPENPOINT行動隨時取即日起陸續限時限量推出麵包、吐司、鮮乳、糕點、CITY系列等結構商品指定優惠組合、最低下殺6折起，像是準備早餐必買的「統一烘焙元氣隨時取6入組」即日起至6月30日優惠價180元（限量5萬組），且可兌領商品選擇多達20多種；補給優質蛋白質的瑞穗鮮乳系列即日起至5月31日推出家庭號訂閱組限量優惠價86折起，社區爸媽可組團共享；超人氣的CITY系列精選美式咖啡、拿鐵、西西里風及一顆檸檬系列，推出下殺6〜7折的指定優惠組合，即日起至3月11日開放限量搶購，組數有限、售完為止。

●OPENPOINT行動隨時取多元共享服務綁定模式說明：

會員APP共享設定步驟：開啟OPENPOINT APP行動隨時取→選擇「提貨券」→選擇「共享群組設定」→新增共享對象→選擇輸入手機號碼綁定共享人的會員APP→綁定成功

icash 2.0卡片共享設定步驟：開啟OPENPOINT APP行動隨時取→選擇「提貨券」→選擇「共享群組設定」→新增共享對象→選擇輸入icash2.0卡號綁定卡片→綁定成功

●附註：詳細優惠活動內容以官網、APP公告為準。

為創新與親友共享預售商品僅限綁定會員APP的既有作法，7-ELEVEN去年再度攜手愛金卡公司創新商業模式，領先業界推出OPENPOINT行動隨時取「icash2.0卡兌領共享商品」服務，使用客層擴大至孩童、長輩、公益團體三大族群。圖／7-ELEVEN提供
為創新與親友共享預售商品僅限綁定會員APP的既有作法，7-ELEVEN去年再度攜手愛金卡公司創新商業模式，領先業界推出OPENPOINT行動隨時取「icash2.0卡兌領共享商品」服務，使用客層擴大至孩童、長輩、公益團體三大族群。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN最夯數位服務每月吸引逾800萬人愛用、年創45億商機。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN最夯數位服務每月吸引逾800萬人愛用、年創45億商機。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN近年來會員貢獻逐年兩位數成長，2023年OPENPOINT會員消費金額首破千億元，其中OPENPONT行動隨時取更名列會員APP排行第一服務。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN近年來會員貢獻逐年兩位數成長，2023年OPENPOINT會員消費金額首破千億元，其中OPENPONT行動隨時取更名列會員APP排行第一服務。圖／7-ELEVEN提供
OPENPOINT行動隨時取獨有的「icash2.0卡兌領共享商品」服務即日起至5月31日推出瑞穗鮮乳系列家庭號訂閱組限量優惠價86折起，社區爸媽可組團共享。圖／7-ELEVEN提供
OPENPOINT行動隨時取獨有的「icash2.0卡兌領共享商品」服務即日起至5月31日推出瑞穗鮮乳系列家庭號訂閱組限量優惠價86折起，社區爸媽可組團共享。圖／7-ELEVEN提供

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