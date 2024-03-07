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見證歷史新頁！TOYOTA攜手90名台灣少棒開出好球

聯合新聞網／ 聯合數位文創
讀賣巨人與中信兄弟賽前指導少棒隊選手。 圖／聯合數位文創提供
讀賣巨人與中信兄弟賽前指導少棒隊選手。 圖／聯合數位文創提供

和泰汽車蘇純興總經理擔任開球嘉賓，與90位少棒選手開出好球。圖／聯合數位文創提供
和泰汽車蘇純興總經理擔任開球嘉賓，與90位少棒選手開出好球。圖／聯合數位文創提供

TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合昨天隆重登場，冠名贊助TOYOTA台灣總代理和泰汽車 蘇純興總經理特別擔任開球嘉賓，與現場四萬球迷一同見證台灣棒球史新頁，攜手90位少棒隊選手，一起為賽事開出好球！

讀賣巨人以全一軍陣容來台對戰中信兄弟，兩隊都是首次登上台北大巨蛋，吸引中日球迷熱烈關注，締造台灣棒球史上單場最高票房紀錄。為推動台灣國球發展，TOYOTA與主辦單位聯合數位文創藉此機會特別邀請讀賣巨人與中信兄弟選手，在比賽前指導臺北市東園國小、宜蘭縣三星國小、與臺北日僑學校的少棒隊。在滿場四萬球迷的見證下，和泰汽車蘇純興總經理搭配讀賣巨人隊捕手山瀨慎之助，與90位少棒選手共同為賽事開球，慶祝讀賣巨人90週年成軍記念。

和泰汽車韓志剛協理頒發投手MVP，讀賣巨人隊戶鄉翔征授獎。圖／聯合數位文創提供
和泰汽車韓志剛協理頒發投手MVP，讀賣巨人隊戶鄉翔征授獎。圖／聯合數位文創提供

TOYOTA YARIS CROSS可愛小鴨 KISS CAM互動。圖／聯合數位文創提供
TOYOTA YARIS CROSS可愛小鴨 KISS CAM互動。圖／聯合數位文創提供

TOYOTA邀請現場球迷感受YARIS CROSS車款魅力，在場內大銀幕推出YARIS CROSS可愛小鴨 KISS CAM互動，一起為兩支球隊應援。賽後由和泰汽車韓志剛協理頒發投手MVP，讀賣巨人隊先發投手的戶鄉翔征上台授獎。

TOYOTA 中信 兄弟 讀賣巨人

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