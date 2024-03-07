She said yes！全台10大手作金工教室 親手做戒指、飾品當情人節禮物

一起在情人節打造浪漫對飾！

下週就是白色情人節了，如果還沒想到要怎麼和伴侶一同慶祝佳節的話，不妨到金工教室體驗從零開打造出一份情侶對飾的樂趣吧！《DailyView網路溫度計》透過《KYEPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路聲量最高的十大金工體驗店家，還在苦惱如何規劃白色情人節行程的你，這份清單一定要先收藏起來。

不管是對戒、手鍊、還是飾牌，自己動手DIY的成果和市售成品比起來，都更多了回憶的重量與溫暖的心意。在兩人一同將金屬錘鍊成美麗飾物的過程中，感情也隨之增溫，可以說是非常浪漫又具紀念意義的約會行程。除了情侶外，不管是朋友、親人甚至是獨自一人，金工手作的樂趣和成就感都能讓人沉浸其中！想要體驗豐富有趣的專業金工課程嗎？來看看這十個人氣店家的介紹吧！

image source: FB／ KINJO 草山金工

NO. 10 HYGGE ADORN

*可使用文化幣（官網無法使用，需另外私訊預約）



地址：

新北市中和區宜安路1巷2號（宜安店）

新北市永和區得和路23-1號1樓（得和店）

HYGGE ADORN位於中和、永和的兩處店址皆鄰近捷運站，交通非常方便。手作體驗飾品皆為純銀材質，除了戒指外也可選擇手環、項鍊等。課程中會先介紹銀的特性以及各式金工工具，帶領學員從零開始將銀片製作成完整的飾品。從敲打塑形、敲字、造型製作（敲花、扭轉）、焊接、銼刀修整、打磨拋光等技巧都會一一解說。

體驗課程約為2至3小時，均採小班制教學，會有師傅全程給予協助，隨時可發問、討論，製作過程也會拍照、錄影並提供學員們下載。課程費用包含手工製作的純銀飾品1件、保固卡以及下午茶點心1份，細心的服務得到網友讚賞：「老師教學很有耐心」、「全程有專業師傅教學、引導製作，不用擔心做壞做錯」。

NO. 9 轉角金工 T-Point Metalart

*可使用文化幣



地址：臺北市大同區重慶北路一段15巷3號1樓

轉角金工提供各式各樣不同的金工手作飾品課程體驗，有銀戒、活圍戒、線戒、銀項鍊、銀手環、銀耳環、紅銅造型淺碟、可愛動物吊飾等多種類型可供選擇。每個手作飾品的課程時間約為3小時30分鐘左右。除了一日體驗課程，也提供珠寶金工實務、金工鍛敲創作班、蠟雕實務班、軟蠟首飾創作班等專業的職人課程。

體驗課程皆採取小班制教學，每位老師至多只會帶領4名學生，確保良好的教學品質，現場也會提供所需的專業設備。製作飾品中有任何疑問或設計上的想法，皆可提出來與老師討論。此外，金工手作飾品還可以額外加購電鍍、鑲石、雷射刻字等服務，能夠打造出獨一無二、只屬於自己的飾品，受到不少網友喜愛：「環境很棒不會有壓力，課程中老師會幫忙拍照紀錄」。

NO. 8 ART64 Design

*可使用文化幣（網站系統無法使用，需加LINE預約）



地址：詳見官網（臺北、新北、臺中、臺南、高雄皆有據點）

ART64在北、中、南各地門市皆設有金工體驗教室，提供戒指、手鍊、手環、銀墜、項鍊等各種不同飾品的金工體驗課程。不管是哪一種飾品都有多種不同款式可供選擇。課程中可以學到金屬鋸切、純銀焊接、手工研磨、拋光等技巧，也能夠以鋼印在戒指表面敲印紀念文字，或選雷射指紋、雷射刻字。

ART64的金工課程採小班制教學，只要1人報名就能開課，加入LINE官方帳號即可預約時段，上課時段也非常彈性。上課據點多、課程選擇多樣、預約方式方便、時段彈性，因此ART64成為不少人的金工體驗課程首選，網友們紛紛表示「老師專業又有活力，第一次體驗金工，覺得很棒」、「CP值超高又有趣」、「自己手作，非常好的體驗，老闆超nice」、「手作銀戒課程勞力程度適中，講解細心」。

NO. 7 Wedding Code 金工手作坊

*可使用文化幣



地址：臺北市中山區南京西路11號2樓

知名婚戒品牌Wedding Code除了專業珠寶訂製外，也推出金工初學手作體驗課程，並於2021年開始設置金工手作體驗空間。身為專業珠寶品牌，Wedding Code引進台灣少見的金工專業儀器，像是顯微鏡鑲鑽、雷射切割、熔金、鍍金等技術，以職人精神及珠寶品味打造時尚金工藝文空間。

在Wedding Code的金工課程中，可以先選擇想要的飾品款式及材質（925純銀、黃銅、紅銅等），測量完尺寸之後就可以敲出刻字及紋路，並且進行塑型、鋸切，在焊接後經過粗挫及後續的細節及質感處理，還可以選擇Wedding Code獨有的各式珠寶及加工服務，親手做出的精緻飾品讓人超有成就感：「過程有趣，成品漂亮且意義滿滿」、「超好玩的，而且很有紀念價值」。

NO. 6 三藝金工

地址：



新北市三峽區民權街84巷12之1號（合習聚落／三峽店）

宜蘭縣羅東鎮集祥里公正街11巷2號（羅東店）

三藝金工為從事金工產業30多年的資深創作職人溫清隆和文創社會企業甘樂文創合作開設，不只是金工工作室，同時也將社區、空間、技藝和文創品結合，在三峽合習聚落打造出凝聚地方意識的職人品牌。除了是工藝文化傳承及職人培育的空間，同時也推動地方創生。

三藝金工的一日職人體驗課程分為造型銀戒初階及中階、造型項鍊、造型手環等等，除此之外還有5人以上才開放預約的「銅湯匙鍛敲」課程，是非常特別的體驗。在這裡除了可以體驗金工飾品製造外，更能看見地方生命力，以及傳統技藝的傳承，和其他工作室比起來，更多了文化的底蘊，造訪過的網友也非常喜歡，「師傅跟老師們都很用心有熱情」。

NO. 5 Choccy Mental 敲敲金工

*可使用文化幣



地址：詳見官網（新北、新竹、臺南皆有據點）

敲敲金工在板橋、新竹及臺南皆有體驗教室，提供專業的金工器具與課程，學員可以完整體驗將材料輾壓成型到敲打、塑形的完整製作流程。除了有許多情侶、朋友前來製作對戒、對飾等金工製品外，也有不少新人會特別來製作婚戒，親手從零開始打造的結婚戒指，格外具有紀念意義。

除了金工鍛敲外，還可以再加價購買鑲鑽、鍍色、鑄造成白金等服務，讓戒指或飾品的樣式有更豐富的選擇。除此之外，敲敲金工的課程一人即可開班，即使是一個人也能盡情享受自製金工飾品的樂趣，新竹總店結合咖啡廳經營的複合式空間也讓網友非常喜歡，「環境很棒，工作人員也非常有耐心」。

NO. 4 以覺學 INTZUITION

*可使用文化幣

地址：詳見官網（臺北、臺中皆有據點）



以覺學以「裸」的概念為出發點，強調金屬原礦的原始質感，其作品皆以直覺、簡約的哲學理念進行創作。該品牌希望傳達反璞歸真的生活精神，因此使用100%可循環回收的材質，堅持不使用電鍍，以傳統手工來製作每一件作品。

呼應這樣的品牌理念，以覺學的的金工課程特別重視「實驗精神」，不放過任何一個剩餘的邊角材料，將每一個微小的素材透過各種想像組成，打造出獨一無二的金工飾品。這樣的精神也吸引到許多相同理念的消費者，一起打造出簡約好看的飾品，「所有的一切都是環保愛地球概念，不使用一般電鍍來讓你的飾品亮晶晶，而是使用拋光來達到一樣的效果」。

NO. 3 ZO. CRAFT 鑿工藝

*可使用文化幣（限頭份店）

地址：詳見官網（桃園、新竹、苗栗皆有據點）



以「鑿」（音同「做」）工藝為品牌命名，ZO. CRAFT 鑿工藝除了各式客製化飾品外，也提供專業工坊教學，讓大家能夠親自體驗自己製作飾品的樂趣。整個課程約莫2小時至3小時，飾品經過錘鍛、打磨、刻字後，銀製品可以當天取得成品，K金材質則需要一個月的後續加工處理時間。

除了銀戒外，還有K金婚戒、銀黏土寶石、手作鑽石輕婚戒等課程。親自製作出的飾品，後續還可以選擇鑽石鑲嵌、電鍍等加工，打造出更富質感的專屬飾品，品味獨道的手作課程得到許多網友好評，「手作屬於自己的對戒，很有趣的體驗」、「老師很親切又細心地講解」、「分段步驟講解詳細易懂」。

NO. 2 Tinco 庭口金工in朴子

*可使用文化幣



地址：嘉義縣朴子市山通路8號

位在老屋中的Tinco 庭口金工可以說是金工體驗工作室中的「秘境」，隱身於嘉義田野間的老屋「小硬厝」（Sió tīng tshù）內，複合式經營的咖啡店除了有金工體驗課程外，更有美味的輕食、咖啡、甜點，以及不定期舉辦的展覽、講座等活動。除此之外，這裡還有可愛的店貓，身處店中讓人感覺到歲月靜好。

庭口金工提供純銀戒指、手鐲、項鍊等金工體驗，位在田野之間的老屋和一般都市中的工作室比起來別有一番韻味，在這裡手作的過程也更能夠激盪出不一樣的靈感，許多喜歡老屋氛圍的人紛紛大力推薦，「很推薦找好朋友一起體驗DIY」、「很可愛的金工咖啡廳」。

NO. 1 KINJO 草山金工

*可使用文化幣



地址：詳見官網（臺北、新北、臺中皆有據點）

起源自陽明山腳下的天母街區的草山金工，以陽明山的舊稱「草山」作為品牌名，提供戒指、手環等金工體驗課程，採用999純銀為錘鍛材料，體驗課程大部分皆為一人成團，自己就可以體驗手作飾品的樂趣。

除了情人、朋友一起前來體驗飾品DIY外，也有不少新人會選擇到草山金工打造自己的婚戒，為人生的重要時刻留下美好的回憶與紀念。不只有工作室，近年來草山金工進駐各大百貨公司，讓想要體驗金工飾品製作的人更加方便，也成為不少人的金工課程首選，造訪過的網友們也非常滿意：「親身體驗製作手工戒指，使婚戒更有意義」、「老師很溫柔也很細心，小班制但會配合學生的步調」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年03月02日至2024年02月29日，共3年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『金工體驗教室』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統