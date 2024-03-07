MIKIMOTO重現日本文化經典圖騰 LUCKY ARROWS新作上市

日本殿堂級珠寶品牌MIKIMOTO，結合綻放純淨光彩的珍珠母貝與耀眼鑽石，推出全新LUCKY ARROWS系列珠寶，包括垂墜耳環、手鍊、兩款不同大小的鍊墜共4件新作，並將日本傳統文化中的象徵好運的矢車（Yaguruma）箭形圖騰元素融入珠寶設計之中，創作出最優雅奪目的護身符，為配戴者招來幸運，照亮未來。

全新系列以18K白金鑲嵌精選的珍珠母貝及鑽石而成，母貝虹彩溫潤優雅，鑽石璀璨耀眼，相互輝映更顯獨特，設計中更巧妙地融合日本傳統文化的箭形圖騰—矢車，這也是MIKIMOTO品牌史上最具代表性的圖騰之一：早於1937年，MIKIMOTO在當時的巴黎萬國博覽會上，首次展出的傳統和服帶留「矢車 YAGURUMA」作品，就採用這個別具意義的傳統象徵圖案，鑲嵌頂級日本Akoya珍珠、鑽石、藍寶石及祖母綠，呈現出當時蔚為風潮的裝飾主義風格的幾何線條，艷驚全球。