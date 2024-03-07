Seiko新表體現體現極致細節美學 經典設計進化、搭載長效優化機芯 讓改變很有感！

隨著春季到來，日本鐘表品牌Seiko也曝光首波年度新作，採取線上發表型式，依舊是旗下兩大招牌Presage和Prospex系列為主。今年主軸很明確，如同Seiko於發表會不斷提及的「small but big change」，Prospex經典潛水表進行再優化，而Presage則是維持傳遞日式美學宗旨，兩者相同部分則是搭載全新研發的長效機芯，讓改變很有感。

在運動表為主的Prospex系列中，Seiko以2020年復刻自品牌經典潛水表的款式為基礎優化，並在技術、設計和結構方面進行革新。在外觀上Seiko重新詮釋1965年62MAS腕表的設計，在這裡Seiko利用了新切面，搭配拋光、打磨的方式，讓折射於眼內的光線產生變化，因此即使提升了防水性能達到300公尺，表殼看起來卻更為纖薄。同時依照比例還縮短了表耳長度，搭配緊湊表鍊結構和較小的新型表扣提升配戴舒適性，還能保有表款原有可靠性、安全性和易用性。而且表盤配置亦有新變化，Seiko將原先在3點鐘位置的日期顯示窗，移至4點鐘及5點鐘之間，帶來對稱佈局和更多的空間，更能凸顯Lumibrite夜光塗料設計，因此在黑暗條件下也能確保高易讀性。

因應第一款面盤上有「Seiko」字樣的腕表問世100周年，新款Prospex系列潛水表推出紀念版炭灰色面盤，搭配金色時標與數字表圈。圖／Seiko提供

新款Prospex系列潛水表，除了提供經典黑、藍配色款之外，還因應第一款面盤上有「Seiko」字樣的腕表問世100周年，推出紀念版炭灰色面盤，搭配金色時標與數字表圈。並另配有一條完全由回收塑膠瓶製成的可替換式編織表帶，採用日本傳統「製紐(Seichu) 」編織技法製成，具備耐光性和拉伸強度，同時也能夠抵抗紫外線引起的劣化，因此即使在水下也能安心使用。

Seiko Prospex品牌100周年全新三日鍊特別款腕表，還另外配有可替換式編織表帶，約55,000元。圖／Seiko提供

以傳遞日式美學著稱的Presage系列，則是從和服的天然絲織品取得靈感，讓帶有日期顯示窗的經典款，表盤呈現出細膩紡織品紋路與光澤。而且全系列皆採用了低彩度卻溫暖的傳統日本色彩，像是未漂白的天然織物、江戶時代流行的深棕綠色和洗淨後漂白過的柿子色，以及最初用於僧侶衣著的灰黑色。而配備24小時刻度顯示、鏤空設計的Presage腕表，則在6點鐘方向的使用內凹式子面盤，豐富整體設計美感。Seiko此次曝光的新表皆搭載從6R35優化而來的6R55或6R5J機芯，最重要的變化就是優化了擒縱結構，使動力儲存得以提升到三日，相信未來也將成為品牌主力中階機芯。

配備24小時刻度顯示、鏤空設計的Presage腕表，則在6點鐘方向的使用內凹式子面盤，豐富整體設計美感。圖／Seiko提供

Seiko Presage系列新表從和服的天然絲織品取得靈感，讓帶有日期顯示窗的經典款，表盤呈現出細膩紡織品紋路與光澤。圖／Seiko提供

新款Prospex腕表，Seiko重新詮釋經典設計，將原先在3點鐘位置的日期顯示窗，移至4點鐘及5點鐘之間，帶來對稱佈局和更多的空間。圖／Seiko提供

Seiko Presage系列SPB467J1日期腕表，精鋼表殼與表鍊，72小時動力儲存，約36,000元。圖／Seiko提供

Seiko Prospex系列SPB451J1腕表，精鋼表殼與表鍊，防水300公尺，72小時動力儲存，約48,000元。圖／Seiko提供

Seiko Prospex系列SPB453J1腕表，精鋼表殼與表鍊，防水300公尺，72小時動力儲存，約48,000元。圖／Seiko提供

Seiko Presage系列SPB463J1日期腕表，精鋼表殼與表鍊，72小時動力儲存，約36,000元。圖／Seiko提供

Seiko Presage系列SPB465J1日期腕表，精鋼表殼與表鍊，72小時動力儲存，約36,000元。圖／Seiko提供

Seiko Presage系列24小時顯示SPB471J1腕表，精鋼表殼與表鍊，72小時動力儲存，約42,300元。圖／Seiko提供