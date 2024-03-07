快訊

iPhone蘋果舊換新「Trade in」舊機價格再次大砍 唯這款小手機逆勢保值

Nvidia再創新高！高層又賣股票 兩位董事套現57億元

台南天坑案 建商皇龍建設4聲明致歉：所有工程停工檢查

堅持優雅雪莉風韻 貝瑞雅仕雪莉桶單一麥芽鑑賞版登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
貝瑞雅仕雪莉桶蘇格蘭威士忌單一麥芽鑑賞版，容量700毫升，酒精濃度45.3%，建議售價1,400元。圖／嘉馥貿易提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
貝瑞雅仕雪莉桶蘇格蘭威士忌單一麥芽鑑賞版，容量700毫升，酒精濃度45.3%，建議售價1,400元。圖／嘉馥貿易提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

貝瑞兄弟與洛德（Berry Bros & Rudd）所打造的貝瑞雅仕系列威士忌，在全球銷售逐年創下佳績，去年底為亞洲市場打造的年節禮盒，更在尾牙前夕即銷售一空。英國總部因應市場對於口味的多元需求，首次針對亞洲與台灣市場最愛的雪莉桶威士忌，推出單一麥芽鑑賞版；更棒的是，新品並沒有隨著市場盲目漲價，仍維持在十分親民的價格帶，為台灣消費者的日常飲用提供了新選項。

新酒款有著雪莉桶愛好者期待的新鮮果乾香氣，入口卻是微甜的清香，彷彿烘烤出爐的水果蛋糕、無花果麵包和蜂蜜吐司，堅果般的香氣在兩顎之間流動，呈現出令人沉醉的美妙風味。

新酒款正式在台灣上市前，代理商於北中南各地邀請了超過百名消費者品飲，絕大部份的消費者，都很正面的回應此款威士忌純飲時滑順、飽滿的風味，加冰後飲用的層次更加甜美。該酒款不死甜的優雅雪莉桶風韻，意外也獲得多數女性跟非雪莉桶威士忌消費者的喜愛。

打造貝瑞雅仕系列威士忌的貝瑞兄弟與洛德，擔任英國皇室酒窖管理者已超過325年，擅長將最傳統的經典風味以時尚、活力的面貌呈現。除了為歷代英國皇室到全世界選購酒品的重要任務；另一項始終不變的宗旨，則是堅守著最高品質的酒品管理，客人選擇品牌旗下的酒款只需要挑選風味類別，完全不需要擔心價格跟品質失衡。在此堅持之下，即便酒款全球持續熱銷，代理商為經營台灣市場仍堅持維持在親民的價格帶，讓好的品牌、好的酒款可以滿足更多愛酒懂喝的消費者。

貝瑞雅仕雪莉桶蘇格蘭威士忌單一麥芽鑑賞版，擁有香甜果乾與堅果清香。圖／嘉馥貿易提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
貝瑞雅仕雪莉桶蘇格蘭威士忌單一麥芽鑑賞版，擁有香甜果乾與堅果清香。圖／嘉馥貿易提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

兄弟 消費者 英國

延伸閱讀

感冒引發肺炎鏈球菌感染最後竟截肢！醫提醒感冒5天沒好出現這些轉變要警覺

台灣最在地裸鑽雪莉Bar Swap大賽 台北Bar Pine松奪冠

格蘭菲迪攜手無光晚餐 期間限定打造前所未有品飲情境

MLB／光芒開季名單已看不到名字？張育成養傷等待機會

相關新聞

全聯哈根達斯限時特價每桶199元 女神節滿額現折再狂送福利點

國際婦女節全聯推出「女神節」系列優惠活動，PXGo!全聯線上購隔日達即日起至3月11日單筆滿1,500元現折100元，使...

堅持優雅雪莉風韻 貝瑞雅仕雪莉桶單一麥芽鑑賞版登場

貝瑞兄弟與洛德（Berry Bros & Rudd）所打造的貝瑞雅仕系列威士忌，在全球銷售逐年創下佳績，去年底為亞洲市場...

超商早上最雷的3種客人 網友指這1點最引共鳴

台灣的超商密集又方便，不少人上班上課前在超商買早餐、咖啡。有網友在PTT八卦版發問，「早上的超商最討厭哪類客人？」他表示...

《Pokémon Sleep》早餐店計畫前進台南 限時限量超萌餐盒玩家們快收藏

去年7月在台正式上線的療癒睡眠遊戲《Pokémon Sleep》，不只要幫助玩家享受更充實的睡眠，更要讓大家養成好好睡、...

不用出國！三井餐飲推限時免費吃北海道干貝 現場義賣捐給唐氏兒

近期不少民眾赴北海道滑雪、大啖海鮮，三井餐飲集團與日本貿易振興協會機構（JETRO）合作，嚴選北海道2L生食級大干貝做為...

會員限定只有今天 台灣虎航全航線899元起 上午10時開賣

台灣虎航宣布，歡慶台虎tigerclub會員突破百萬人，今天封館推出會員獨享tigerWOW優惠活動，日、韓、澳、越、泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。