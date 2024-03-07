堅持優雅雪莉風韻 貝瑞雅仕雪莉桶單一麥芽鑑賞版登場
貝瑞兄弟與洛德（Berry Bros & Rudd）所打造的貝瑞雅仕系列威士忌，在全球銷售逐年創下佳績，去年底為亞洲市場打造的年節禮盒，更在尾牙前夕即銷售一空。英國總部因應市場對於口味的多元需求，首次針對亞洲與台灣市場最愛的雪莉桶威士忌，推出單一麥芽鑑賞版；更棒的是，新品並沒有隨著市場盲目漲價，仍維持在十分親民的價格帶，為台灣消費者的日常飲用提供了新選項。
新酒款有著雪莉桶愛好者期待的新鮮果乾香氣，入口卻是微甜的清香，彷彿烘烤出爐的水果蛋糕、無花果麵包和蜂蜜吐司，堅果般的香氣在兩顎之間流動，呈現出令人沉醉的美妙風味。
新酒款正式在台灣上市前，代理商於北中南各地邀請了超過百名消費者品飲，絕大部份的消費者，都很正面的回應此款威士忌純飲時滑順、飽滿的風味，加冰後飲用的層次更加甜美。該酒款不死甜的優雅雪莉桶風韻，意外也獲得多數女性跟非雪莉桶威士忌消費者的喜愛。
打造貝瑞雅仕系列威士忌的貝瑞兄弟與洛德，擔任英國皇室酒窖管理者已超過325年，擅長將最傳統的經典風味以時尚、活力的面貌呈現。除了為歷代英國皇室到全世界選購酒品的重要任務；另一項始終不變的宗旨，則是堅守著最高品質的酒品管理，客人選擇品牌旗下的酒款只需要挑選風味類別，完全不需要擔心價格跟品質失衡。在此堅持之下，即便酒款全球持續熱銷，代理商為經營台灣市場仍堅持維持在親民的價格帶，讓好的品牌、好的酒款可以滿足更多愛酒懂喝的消費者。
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