堅持優雅雪莉風韻 貝瑞雅仕雪莉桶單一麥芽鑑賞版登場

貝瑞兄弟與洛德（Berry Bros & Rudd）所打造的貝瑞雅仕系列威士忌，在全球銷售逐年創下佳績，去年底為亞洲市場打造的年節禮盒，更在尾牙前夕即銷售一空。英國總部因應市場對於口味的多元需求，首次針對亞洲與台灣市場最愛的雪莉桶威士忌，推出單一麥芽鑑賞版；更棒的是，新品並沒有隨著市場盲目漲價，仍維持在十分親民的價格帶，為台灣消費者的日常飲用提供了新選項。

新酒款有著雪莉桶愛好者期待的新鮮果乾香氣，入口卻是微甜的清香，彷彿烘烤出爐的水果蛋糕、無花果麵包和蜂蜜吐司，堅果般的香氣在兩顎之間流動，呈現出令人沉醉的美妙風味。

新酒款正式在台灣上市前，代理商於北中南各地邀請了超過百名消費者品飲，絕大部份的消費者，都很正面的回應此款威士忌純飲時滑順、飽滿的風味，加冰後飲用的層次更加甜美。該酒款不死甜的優雅雪莉桶風韻，意外也獲得多數女性跟非雪莉桶威士忌消費者的喜愛。