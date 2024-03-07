快訊

iPhone蘋果舊換新「Trade in」舊機價格再次大砍 唯這款小手機逆勢保值

Nvidia再創新高！高層又賣股票 兩位董事套現57億元

台南天坑案 建商皇龍建設4聲明致歉：所有工程停工檢查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超商早上最雷的3種客人 網友指這1點最引共鳴

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
有網友列出超商早上繁忙時段的3種NG客人，引起討論。示意圖。本報資料照片
有網友列出超商早上繁忙時段的3種NG客人，引起討論。示意圖。本報資料照片

台灣的超商密集又方便，不少人上班上課前在超商買早餐、咖啡。有網友在PTT八卦版發問，「早上的超商最討厭哪類客人？」他表示，碰過有客人領包裹就花了10分鐘，NG客人還包括點咖啡、繳費。

超商早上時段繁忙，該名網友列出3種令人討厭的客人，他表示，明明可以避開早上時段，卻要求服務，搞得大排長龍。其中包括點杯裝飲料、咖啡，店員一直要忙到把杯子放置在機台下自動裝滿，每名客人平均花上一兩分鐘，如果剛好是當天第一名客人，還得檢查機台狀況，時間更久。

此外是繳費，他表示，「這看店員功力」，處理起來多半比杯裝飲料咖啡快。還有領包裹，大可以避開早上7時的時段，其他時間再領包裹，客人比較少，店員也能慢慢找，「就是自私跟缺乏深思熟慮」。

網友表示，「拿一疊帳單加領包裹，最後才說還要咖啡」、「早上還跑超商排隊的都雷包」、「錢就慢慢拿，讓後面急」、「尖峰時段很多都專門一個人處理咖啡」、「杯裝飲料有分特調類型的才算雷」、「要攪拌的咖啡+熱壓吐司+包裹證件」、「拿一堆帳單用現金繳，再一邊算零錢」、「帳單比包裹還討厭」、「錢慢慢拿，問東問西的」、「繳費+寄包裹+領包裹+買咖啡+熱壓吐司」。

也有網友表示，「為了避開這種人，我早上都不去超商」、「我都趁沒人再繳費」、「我全部都弄成數位帳戶，透過它繳費」、「咖啡跟日本一樣叫客人自己裝就沒問題了」。

不少網友對於NG客人包括「點咖啡」感到不滿，「咖啡不算早餐？你要不要看看你在說什麼」、「這時段就是要買咖啡啊」、「超商最喜歡買咖啡的人，利潤爆高」、「包裹就是要在上班路上拿啊」、「店家也有問題吧，人多時段一般都排兩個人」、「買咖啡怎麼了嗎，早上買咖啡也有事，不然叫超商什麼都不要賣好了」、「基本美式拿鐵還好吧，特調的才麻煩」。

咖啡 超商

延伸閱讀

連續26天買一送一！ 星巴克咖啡尋寶「26週年數位體驗」先領券 加碼「全品項85折」

適度咖啡因可控體重、降關節疾病風險！咖啡因多少算過量？7症狀出現應減量

全聯「1低調美食」回購率超高！內行推：配咖啡剛剛好 感嘆價錢回不去

7-ELEVEN推春季「CITY系列限時優惠」！連續8天指定飲品享同品項買1送1

相關新聞

全聯哈根達斯限時特價每桶199元 女神節滿額現折再狂送福利點

國際婦女節全聯推出「女神節」系列優惠活動，PXGo!全聯線上購隔日達即日起至3月11日單筆滿1,500元現折100元，使...

堅持優雅雪莉風韻 貝瑞雅仕雪莉桶單一麥芽鑑賞版登場

貝瑞兄弟與洛德（Berry Bros & Rudd）所打造的貝瑞雅仕系列威士忌，在全球銷售逐年創下佳績，去年底為亞洲市場...

超商早上最雷的3種客人 網友指這1點最引共鳴

台灣的超商密集又方便，不少人上班上課前在超商買早餐、咖啡。有網友在PTT八卦版發問，「早上的超商最討厭哪類客人？」他表示...

《Pokémon Sleep》早餐店計畫前進台南 限時限量超萌餐盒玩家們快收藏

去年7月在台正式上線的療癒睡眠遊戲《Pokémon Sleep》，不只要幫助玩家享受更充實的睡眠，更要讓大家養成好好睡、...

不用出國！三井餐飲推限時免費吃北海道干貝 現場義賣捐給唐氏兒

近期不少民眾赴北海道滑雪、大啖海鮮，三井餐飲集團與日本貿易振興協會機構（JETRO）合作，嚴選北海道2L生食級大干貝做為...

會員限定只有今天 台灣虎航全航線899元起 上午10時開賣

台灣虎航宣布，歡慶台虎tigerclub會員突破百萬人，今天封館推出會員獨享tigerWOW優惠活動，日、韓、澳、越、泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。