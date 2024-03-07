超商早上最雷的3種客人 網友指這1點最引共鳴

台灣的超商密集又方便，不少人上班上課前在超商買早餐、咖啡。有網友在PTT八卦版發問，「早上的超商最討厭哪類客人？」他表示，碰過有客人領包裹就花了10分鐘，NG客人還包括點咖啡、繳費。

超商早上時段繁忙，該名網友列出3種令人討厭的客人，他表示，明明可以避開早上時段，卻要求服務，搞得大排長龍。其中包括點杯裝飲料、咖啡，店員一直要忙到把杯子放置在機台下自動裝滿，每名客人平均花上一兩分鐘，如果剛好是當天第一名客人，還得檢查機台狀況，時間更久。

此外是繳費，他表示，「這看店員功力」，處理起來多半比杯裝飲料咖啡快。還有領包裹，大可以避開早上7時的時段，其他時間再領包裹，客人比較少，店員也能慢慢找，「就是自私跟缺乏深思熟慮」。

網友表示，「拿一疊帳單加領包裹，最後才說還要咖啡」、「早上還跑超商排隊的都雷包」、「錢就慢慢拿，讓後面急」、「尖峰時段很多都專門一個人處理咖啡」、「杯裝飲料有分特調類型的才算雷」、「要攪拌的咖啡+熱壓吐司+包裹證件」、「拿一堆帳單用現金繳，再一邊算零錢」、「帳單比包裹還討厭」、「錢慢慢拿，問東問西的」、「繳費+寄包裹+領包裹+買咖啡+熱壓吐司」。

也有網友表示，「為了避開這種人，我早上都不去超商」、「我都趁沒人再繳費」、「我全部都弄成數位帳戶，透過它繳費」、「咖啡跟日本一樣叫客人自己裝就沒問題了」。

不少網友對於NG客人包括「點咖啡」感到不滿，「咖啡不算早餐？你要不要看看你在說什麼」、「這時段就是要買咖啡啊」、「超商最喜歡買咖啡的人，利潤爆高」、「包裹就是要在上班路上拿啊」、「店家也有問題吧，人多時段一般都排兩個人」、「買咖啡怎麼了嗎，早上買咖啡也有事，不然叫超商什麼都不要賣好了」、「基本美式拿鐵還好吧，特調的才麻煩」。