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《Pokémon Sleep》早餐店計畫前進台南 限時限量超萌餐盒玩家們快收藏

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
《Pokémon Sleep》 早餐店合作計畫，與台南市當地50家早餐店進行合作，推出一系列《Pokémon Sleep》紙製餐盒、包裝。圖／株式會社寶可夢提供
《Pokémon Sleep》 早餐店合作計畫，與台南市當地50家早餐店進行合作，推出一系列《Pokémon Sleep》紙製餐盒、包裝。圖／株式會社寶可夢提供

去年7月在台正式上線的療癒睡眠遊戲《Pokémon Sleep》，不只要幫助玩家享受更充實的睡眠，更要讓大家養成好好睡、好好吃的健康好命體質。宣布將於3月9日至4月7日期間限定推出「《Pokémon Sleep》早餐店合作計畫」，選在早餐選擇超級豐富多元的台南市，與當地50家早餐店進行合作，推出一系列《Pokémon Sleep》紙製餐盒、包裝，夜晚時與《Pokémon Sleep》一同入睡，起床後再到早餐店讓《Pokémon Sleep》的餐盒陪你享用美味早餐，希望達成「讓你的早晨更加愉快」的概念。

台南早餐文化源遠流長，擁有豐富多元的特色美食，深受本地居民和遊客喜愛。從傳統的碗粿、豆漿配油條，到創新的鹹甜夾餡蛋餅、鹹粥等，每樣料理都散發著濃厚的地方風味。無論是老字號的傳統店家還是新興的時尚餐廳，處處都能找到令人垂涎的早晨美食。這些美食不僅滿足了人們的味蕾，更承載了台南人對於飲食文化的熱情與傳承。此次特地和50家的個人經營早餐店洽談合作，期間限定免費提供多樣化的《Pokémon Sleep》紙製餐盒，包含高人氣的漢堡、吐司、蛋餅等料理的餐盒都有寶可夢的身影。讓你晚上可以與《Pokémon Sleep》一同入眠，隔天早晨便可以於《Pokémon Sleep》中研究寶可夢們的睡姿，同時也能前往早餐店度過美好的時光，就像寶可夢24小時都與你待在一起。

合作早餐店清單請見活動官網公告，餐盒包裝數量有限，贈完為止。

遊戲以蒐集所有睡姿圖鑑為目標，早上起床即可以研究圍繞著「卡比獸」聚集的寶可夢們的睡姿。圖／株式會社寶可夢提供
遊戲以蒐集所有睡姿圖鑑為目標，早上起床即可以研究圍繞著「卡比獸」聚集的寶可夢們的睡姿。圖／株式會社寶可夢提供
《Pokémon Sleep》 早餐店合作計畫，與台南市當地50家早餐店進行合作，推出一系列《Pokémon Sleep》紙製餐盒、包裝。圖／株式會社寶可夢提供
《Pokémon Sleep》 早餐店合作計畫，與台南市當地50家早餐店進行合作，推出一系列《Pokémon Sleep》紙製餐盒、包裝。圖／株式會社寶可夢提供
《Pokémon Sleep》為一款藉由將「睡眠」轉換為娛樂，幫助玩家享受更充實的睡眠而開發的手機遊戲。圖／株式會社寶可夢提供
《Pokémon Sleep》為一款藉由將「睡眠」轉換為娛樂，幫助玩家享受更充實的睡眠而開發的手機遊戲。圖／株式會社寶可夢提供
夜晚時與《Pokémon Sleep》一同入睡，起床後再到早餐店讓《Pokémon Sleep》的餐盒陪你享用美味早餐。圖／株式會社寶可夢提供
夜晚時與《Pokémon Sleep》一同入睡，起床後再到早餐店讓《Pokémon Sleep》的餐盒陪你享用美味早餐。圖／株式會社寶可夢提供
夜晚時與《Pokémon Sleep》一同入睡，起床後再到早餐店讓《Pokémon Sleep》的餐盒陪你享用美味早餐。圖／株式會社寶可夢提供
夜晚時與《Pokémon Sleep》一同入睡，起床後再到早餐店讓《Pokémon Sleep》的餐盒陪你享用美味早餐。圖／株式會社寶可夢提供

早餐店 美食 餐盒

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