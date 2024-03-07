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會員限定只有今天 台灣虎航全航線899元起 上午10時開賣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣虎航歡慶台虎tigerclub會員突破百萬人，今天封館推出會員獨享tigerWOW優惠活動，日、韓、澳、越、泰、同時購買來回機票，單程未稅899元起。本報資料照片
台灣虎航歡慶台虎tigerclub會員突破百萬人，今天封館推出會員獨享tigerWOW優惠活動，日、韓、澳、越、泰、同時購買來回機票，單程未稅899元起。本報資料照片

台灣虎航宣布，歡慶台虎tigerclub會員突破百萬人，今天封館推出會員獨享tigerWOW優惠活動，日、韓、澳、越、泰、同時購買來回機票，單程未稅899元起，再享最高100%回饋金。今天申辦樂虎卡，享首年免年費，限樂天信用卡新戶。

台灣虎航表示，單程未稅機票飛日本1799元起、韓國1699元起、泰國1799元起、越南1799元起、澳門899元起。銷售期間自今天上午10時至今晚11時59分，旅遊期間自明天至6月30日（各航線依官網航班時間為主）。適用全航線，台灣、外站出發均適用。

日本航線部分，台北／高雄-東京成田2099元起、台北-羽田2099元起、台北／高雄-大阪2099元起、台北-福岡1999元起、高雄-福岡2199元起、台北／高雄-名古屋2399元起、台北／高雄-沖繩1799元起、台北-仙台2699元起、台北-茨城1899元起、台北-岡山1899元起、台北-新千歲2899元起、台北-花卷2699元起、台北-函館2899元起、台北-旭川2899元起、台北-新潟2699元起、台北-佐賀2299元起、台北-小松2399元起、台北-秋田3599元起、台北-高知2499元起。

韓國航線部分，台北-首爾1999元起、台北-大邱1699元起、台北-釜山1999元起、台北-濟州2299元起、高雄-金浦1999元起。

泰國航線部分，台北-曼谷1799元起、台北-普吉島3299元起。越南航線部分，台北／高雄-峴港1799元起、台北-富國島3299元起。澳門航線部分，台北-澳門999元起、台中／高雄-澳門899元起。各航線／國家回饋金加碼比例：澳門、泰國、越南100%，韓國20%、日本5%。

台灣虎航歡慶台虎tigerclub會員突破百萬人，今天封館推出會員獨享tigerWOW優惠活動，日、韓、澳、越、泰、同時購買來回機票，單程未稅899元起。圖／取自台灣虎航臉書粉專
台灣虎航歡慶台虎tigerclub會員突破百萬人，今天封館推出會員獨享tigerWOW優惠活動，日、韓、澳、越、泰、同時購買來回機票，單程未稅899元起。圖／取自台灣虎航臉書粉專

台灣虎航 澳門 航線

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