會員限定只有今天 台灣虎航全航線899元起 上午10時開賣

台灣虎航宣布，歡慶台虎tigerclub會員突破百萬人，今天封館推出會員獨享tigerWOW優惠活動，日、韓、澳、越、泰、同時購買來回機票，單程未稅899元起，再享最高100%回饋金。今天申辦樂虎卡，享首年免年費，限樂天信用卡新戶。

台灣虎航表示，單程未稅機票飛日本1799元起、韓國1699元起、泰國1799元起、越南1799元起、澳門899元起。銷售期間自今天上午10時至今晚11時59分，旅遊期間自明天至6月30日（各航線依官網航班時間為主）。適用全航線，台灣、外站出發均適用。

日本航線部分，台北／高雄-東京成田2099元起、台北-羽田2099元起、台北／高雄-大阪2099元起、台北-福岡1999元起、高雄-福岡2199元起、台北／高雄-名古屋2399元起、台北／高雄-沖繩1799元起、台北-仙台2699元起、台北-茨城1899元起、台北-岡山1899元起、台北-新千歲2899元起、台北-花卷2699元起、台北-函館2899元起、台北-旭川2899元起、台北-新潟2699元起、台北-佐賀2299元起、台北-小松2399元起、台北-秋田3599元起、台北-高知2499元起。

韓國航線部分，台北-首爾1999元起、台北-大邱1699元起、台北-釜山1999元起、台北-濟州2299元起、高雄-金浦1999元起。