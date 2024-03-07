2024秋冬巴黎時裝周／新創意總監領軍帶LACOSTE重現榮光 大秀吸男神安孝燮、王一博來捧場

睽違三年，法國時尚品牌LACOSTE在新任創意總監Pelagia Kolotouros的規劃下，重返了巴黎時裝周行程，而這也是她上任後的首季作品。而且為凸顯品牌創辦人的傳奇背景，2024秋冬大秀特意選在法國網球公開賽的場地，也就是羅蘭加洛斯中央球場舉辦，吸引了包括男神安孝燮、王一博等人來捧場。

曾有「鱷魚先生」之稱的LACOSTE創辦人René Lacoste先生，曾是世界排名第一的網球運動員，在1927年時，協同隊友首度擊敗美國隊拿下台維斯盃，而這四人後來被法國網球史稱為「火槍手」，還成為法國網球公開賽男子單打冠軍盃的命名。為紀念這段輝煌歷史，新創意總監Pelagia Kolotouros便選在羅蘭加洛斯中央球場舉行2024秋冬大秀，並自招牌鱷魚Logo、網球運動汲取靈感，結合精緻剪裁、明快線條和鮮明圖案，完成了上任後的首季作品。

為凸顯LACOSTE創辦人的傳奇網球生涯，2024秋冬大秀特意選在法國網球公開賽的場地舉辦。圖／LACOSTE提供

Pelagia Kolotouros受到1920年代的服飾、人們生活型態啟發，但融入當代運動元素，並將LACOSTE草創時期曾使用過的鱷魚圖騰貫穿，運用於不同單品上。與品牌起源有關的另一個細節是部分單品還印有René Lacoste先生揮拍扣殺的經典照片，再次緊貼想要呈現精彩歷史的主軸。全系列單品採新輪廓構成，最顯而易見的就是無論男、女模特兒，都穿上百褶裙搭配褲裝的設計，靈感源自女網球員上場比賽的服裝。同時大衣採用寬鬆長袍式剪裁，營造可行動自由的空間，能輕易與運動上衣及修身夾克搭配，凸顯流暢率性風格。

中國男星王一博首度以品牌代言人身份，現身LACOSTE 2024秋冬大秀。圖／LACOSTE提供

不僅如此，經典雙排扣羊絨羊毛大衣，繡有放大版的黃色鱷魚圖案，令人想起校隊夾克中常見的製作工藝；鱷魚壓紋水桶包彷彿是蓋滿圖章的骨董旅行包。同時Pelagia Kolotouros還設計出鱷魚紋蕾絲，並藉由絲綢、薄紗與運動科技材質形成對比，為這系列營造優雅與精緻、功能性與舒適度、結構細節與輕鬆並置氛圍，反映出與網球運動緊密相連。

韓國男神安孝燮受邀觀賞LACOSTE 2024秋冬大秀。圖／摘自instagram

法國時尚品牌LACOSTE在新任創意總監Pelagia Kolotouros的規劃下，重返巴黎時裝周行程，而這也是她上任後首季作品。圖／LACOSTE提供

全系列單品採新輪廓構成，最顯而易見的就是無論男、女模特兒，都穿上百摺裙搭配褲裝的設計，靈感源自女網球員上場比賽的服裝。圖／LACOSTE提供

Pelagia Kolotouros還設計出鱷魚紋蕾絲，並藉由絲綢、薄紗與運動科技材質形成對比。圖／LACOSTE提供

LACOSTE經典雙排扣羊絨羊毛大衣，繡有放大版的黃色鱷魚圖案，令人想起校隊夾克中常見的製作工藝。圖／LACOSTE提供

品牌起源有關的另一細節是部分單品還印有René Lacoste先生揮拍扣殺的經典照片，再次緊貼想要呈現精彩歷史的主軸。圖／LACOSTE提供

設計師Pelagia Kolotouros將LACOSTE草創時期曾使用過的鱷魚圖騰貫穿秋冬系列，並運用於不同單品上。圖／LACOSTE提供