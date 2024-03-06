招牌料理＋職人茗茶！飛花落院「3週年茶餐會」只賣5天

為迎接開幕3週年，多次入選500盤的台中預約困難名店「飛花落院」，自3月27日至3月31日期間，限時推出3週年音樂茶餐會。活動中不僅可以品嚐到10道式特色料理、5大製茶師精緻茶飲，同時還有雅緻的音樂相伴，讓賓客在充滿禪意與感官享受的環境中，共同分享飛花落院的生日喜悅。

針對3週年的音樂茶餐會，飛花落院集結台灣五大製茶師，搭配出精選的茗茶組合。包括由連續3年奪下魚池四大類紅茶特等獎的魚池茶王莊鎔璞所製作的「魚池美人紅」；累積數十項凍頂金萱特等獎的名間茶王陳立偉操刀的「凍頂金萱」；榮獲多次法國茶葉大賽金牌及日本世界綠茶評比金賞的杜蒼林製作的「梨山紅茶」；還有三峽唯一五星級製茶廠的李宥陞製作的「三峽白茶」。至於「龍鳳峽冬片」，則是由全國冬片茶製茶比賽第一名葉孟展的精彩之作。

5款精選茗茶各有不同的個性與品飲樂趣，因此飛花落院特別在滿院的藍花楹樹下設置茶席，並在頌缽聲及茶侶的引導之下，藉由鱒卵茄泥冬蔬、鮑魚佃煮、車蝦青花筍等菜餚與茗茶的搭配，揭開整場茶餐會的序幕。藉由戶外空間的自然景緻與日式造景，也令過程更富詩意。轉換至室內空間，則由具備豐富海外演出經驗的植心樂集首席演奏家徐偉珊於現場演奏琵琶，在悠揚樂符中，讓五感體驗更上一層次。

針對3週年所設計的套餐，主廚規劃蕪菁蔬菜濃湯、刺身盛合、台中新社水井風味野菜等多款精選餐點。當中，「蕪菁蔬菜濃湯」先使用老母雞與時無蕪菁慢燉4小時作為湯底，搭配上以乾鍋悶燒的蛤蠣精華、微苦回甘的小松菜與多種蔬菜，呈現溫潤且飽滿的風味。另款「淺草甘露車海老」選用宜蘭捕撈直送的野生明蝦，外層裹上蝦肉製作的古法蝦子麵，最後淋上松露和甘露汁，再鋪上烘烤蝦籽，香氣與風味兼具，並帶有豐富的口感。至於招牌的釜飯，則是選用紐西蘭國寶級黑金鮑魚，製成「鮑魚干瓢釜飯」，鮑魚肉質細緻彈牙，並以羊栖菜、乾瓢增添風味。另外套餐中並規劃「青花剝皮烏骨雞麵」、「醬涮和牛」、「手工草團蒙布朗 黑糖饅頭」等料理。

為慶祝三週年，飛花落院也特製2款限量精選茶禮盒。木造外盒由鹿港正利木器第二代傳人陳正忠和陳建利手工打造，藉由美麗的木條組合，建構宛如陽光與花朵的造型，質地溫柔。其中「和煦春曦」款，內含魚池美人紅、凍頂金萱；「凝冬暖暄」款則內含龍鳳峽冬片、梨山紅茶。