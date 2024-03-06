EASY SHOP「38春日女神節」登場 搶攻婦女節商機

每年3月8日是國際婦女節，身為最了解女性的品牌，台灣奧黛莉旗下的EASY SHOP不錯過任何能寵愛粉絲的機會，即日起至3月10日舉辦「38春日女神節」活動，在官網及各大網路購物平台全站消費滿額1,800元，即贈春日格紋野餐墊乙個。

台灣奧黛莉指出，從前為了自己的權益挺身而出開始，直到現在女性越來越會用不同方式、也更有能力寵愛自己，據統計，在疫情後女性也更著重購買自我提升的產品，且消費力越來越高。

EASY SHOP今年春季也推出各種機能的優質產品，像是針對夜晚專屬的「Miss Audrey防擴睡眠內衣」，強調好好睡覺就能保持胸型還能育乳美胸，還有小胸友善的「Miss Audrey激升爆乳Bra」及2023最熱銷「Banana Pie韓系漫畫胸內衣」新色，穿上就能感受罩杯一秒升級的快樂。

最特別的是，新推出性感提升夜晚情趣的Miss Audrey「Sexy & Secret」系列，準備搶攻不同面向的「妳」。

EASY SHOP春季新商品能符合不同需求，成為女神不必誰來認可、懂得愛自己就是自信又美麗的盔甲，同時跟著EASY SHOP「更愛自己六大提案」一起比昨天更愛自己。

EASY SHOP更愛自己六大提案：首先，「當個精緻寶貝吧」，「沒有醜女人、只有懶女人」！把自己當成精緻寶貝，不論是保養、化妝或穿搭，任何一樣都足以讓自己越來越好。

其次，「一頓美食天下無難事」，好好吃頓自己喜愛的食物，用心體會美食帶來的能量，不自覺會心情更好也更優雅。

第三，「動一動身心舒暢」，找到自己感到最舒服的運動方式，就算是走走路也很好，堅持的成果就是對身體最好反饋。

第四，「生命就該浪費在有興趣的事情上」，女生就要好好投資自己，做讓自己感到快樂的事。讓自己沉浸在有興趣的事情中，會變得閃閃發光、充滿幹勁。

第五，「看書閱讀品味人生」，看過的書都會成為內在養分，氣質與談吐也會跟著改變，快為生活留下看本書的時間。

第六，「擁有支配金錢的能力」，經濟獨立讓生活更有底氣，也能夠不看臉色選擇想要的東西。