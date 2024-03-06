JOY COLORi未來鑽石「遊走巴塞隆納」 微型化高第建築

以實驗室培育鑽石打造時尚珠寶的JOY COLORi未來鑽石，推出全新春夏系列商品「遊走巴塞隆納」，以巴塞隆納城市為主題，城市中最負盛名的傳奇建築大師高第的著名代表－米拉之家（Casa Milà）及加泰羅尼亞音樂宮（Palau de la Música），獨特曲線和彩繪玻璃成為了本次珠寶系列的創作靈感來源，轉化為珠寶的設計元素，透過藝術表達浪漫思維。

（由上而下）「玫瑰花舞」此款戒台上的花瓣設計如同音符在玫瑰花瓣間跳躍；「玫瑰花韻」層層堆疊的花瓣設計，彷彿樂曲中的和弦，以高聳之姿成就古典雅懷。圖／法意荷股份有限公司提供 JOY COLORi未來鑽石全新春夏系列商品「遊走巴塞隆納」，以巴塞隆納城市為主題，讓每一款珠寶都是這座城市的一部分。圖／法意荷股份有限公司提供

高第被譽為「上帝的建築師」，其一生許多重要作品皆坐落於西班牙巴塞隆納這座充滿藝術的城市中。品牌邀請國際珠寶設計大師Ilaria Lanzoni操刀設計，延續之前她為JOY COLORi打造「愛在紐約、愛在巴黎」城市系列的理念，以高第獨特的美學詮釋「遊走巴塞隆納」系列，將高第建築螺旋狀的外觀巧妙地注入在每一件春夏系列珠寶，由多條貴金屬18K金雕刻出精緻的曲線並排而成的鑽石排戒，單戴時髦，相互疊戴更呈現獨具一格的風格。

（由左至右）「瓶中之影」鑽石耳環為西班牙熱陽下美麗的影子，結合圓鑽和馬眼鑽兩種車工形狀，詮釋了不規則形狀的高第建築，彰顯其靈動魅力；「瓶中之境」將高第無限的想像。圖／法意荷股份有限公司提供 （由左至右）「愛在巴塞隆納」將高第美學融入鑽戒設計中，如同鱗片般的鑽石時而閃爍，與其他戒指相互疊戴，別具獨特風格；「高第雙眸」呈現獨具一格的風格，有如將生命的無限。圖／法意荷股份有限公司提供