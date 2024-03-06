快訊

12強／中職推薦曾豪駒 中華隊教頭下周選訓會議確定

傳攀玉山下落不明！逢甲EMBA峰鷹登山協會長夫婦失聯 兒急發文求助

北市一殯4月開拆 遺體恐塞爆板殯只能堆貨櫃？新北市府回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

JOY COLORi未來鑽石「遊走巴塞隆納」 微型化高第建築

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
JOY COLORi未來鑽石全新春夏系列「遊走巴塞隆納」 用大師眼光詮釋藝術饗宴。圖／法意荷股份有限公司提供。圖／法意荷股份有限公司提供
JOY COLORi未來鑽石全新春夏系列「遊走巴塞隆納」 用大師眼光詮釋藝術饗宴。圖／法意荷股份有限公司提供。圖／法意荷股份有限公司提供

以實驗室培育鑽石打造時尚珠寶的JOY COLORi未來鑽石，推出全新春夏系列商品「遊走巴塞隆納」，以巴塞隆納城市為主題，城市中最負盛名的傳奇建築大師高第的著名代表－米拉之家（Casa Milà）及加泰羅尼亞音樂宮（Palau de la Música），獨特曲線和彩繪玻璃成為了本次珠寶系列的創作靈感來源，轉化為珠寶的設計元素，透過藝術表達浪漫思維。

（由上而下）「玫瑰花舞」此款戒台上的花瓣設計如同音符在玫瑰花瓣間跳躍；「玫瑰花韻」層層堆疊的花瓣設計，彷彿樂曲中的和弦，以高聳之姿成就古典雅懷。圖／法意荷股份有限公司提供
（由上而下）「玫瑰花舞」此款戒台上的花瓣設計如同音符在玫瑰花瓣間跳躍；「玫瑰花韻」層層堆疊的花瓣設計，彷彿樂曲中的和弦，以高聳之姿成就古典雅懷。圖／法意荷股份有限公司提供
JOY COLORi未來鑽石全新春夏系列商品「遊走巴塞隆納」，以巴塞隆納城市為主題，讓每一款珠寶都是這座城市的一部分。圖／法意荷股份有限公司提供
JOY COLORi未來鑽石全新春夏系列商品「遊走巴塞隆納」，以巴塞隆納城市為主題，讓每一款珠寶都是這座城市的一部分。圖／法意荷股份有限公司提供

高第被譽為「上帝的建築師」，其一生許多重要作品皆坐落於西班牙巴塞隆納這座充滿藝術的城市中。品牌邀請國際珠寶設計大師Ilaria Lanzoni操刀設計，延續之前她為JOY COLORi打造「愛在紐約、愛在巴黎」城市系列的理念，以高第獨特的美學詮釋「遊走巴塞隆納」系列，將高第建築螺旋狀的外觀巧妙地注入在每一件春夏系列珠寶，由多條貴金屬18K金雕刻出精緻的曲線並排而成的鑽石排戒，單戴時髦，相互疊戴更呈現獨具一格的風格。

（由左至右）「瓶中之影」鑽石耳環為西班牙熱陽下美麗的影子，結合圓鑽和馬眼鑽兩種車工形狀，詮釋了不規則形狀的高第建築，彰顯其靈動魅力；「瓶中之境」將高第無限的想像。圖／法意荷股份有限公司提供
（由左至右）「瓶中之影」鑽石耳環為西班牙熱陽下美麗的影子，結合圓鑽和馬眼鑽兩種車工形狀，詮釋了不規則形狀的高第建築，彰顯其靈動魅力；「瓶中之境」將高第無限的想像。圖／法意荷股份有限公司提供
（由左至右）「愛在巴塞隆納」將高第美學融入鑽戒設計中，如同鱗片般的鑽石時而閃爍，與其他戒指相互疊戴，別具獨特風格；「高第雙眸」呈現獨具一格的風格，有如將生命的無限。圖／法意荷股份有限公司提供
（由左至右）「愛在巴塞隆納」將高第美學融入鑽戒設計中，如同鱗片般的鑽石時而閃爍，與其他戒指相互疊戴，別具獨特風格；「高第雙眸」呈現獨具一格的風格，有如將生命的無限。圖／法意荷股份有限公司提供

近年隨著科技日益進步，由實驗室培育而出的鑽石，如今已在市場上有相當大的比例，反映出消費者對於永續和創新的追求。根據美國Angara首席執行官Ankur Daga表示，2020年培育鑽石婚戒銷售僅占2%，但到了2023年則高達50%，國外專家更估計約在2030年，培育鑽石的年度市場容量將增長至1920萬克拉。在台灣引領培育鑽石潮流的先驅JOY COLORi未來鑽石，不僅注重鑽石的品質，更以精品級的美學結合永續未來，全新設計將於全台七家專賣店同步上市。

「愛裡有你」戒指則透過建築師高第的視角，繪畫出他對西班牙文化的熱愛，如同我們看著眼中的愛人，永遠都是完美的存在。圖／法意荷股份有限公司提供
「愛裡有你」戒指則透過建築師高第的視角，繪畫出他對西班牙文化的熱愛，如同我們看著眼中的愛人，永遠都是完美的存在。圖／法意荷股份有限公司提供
「玫瑰花舞」此款戒台上的花瓣設計如同音符在玫瑰花瓣間跳躍。圖／法意荷股份有限公司提供
「玫瑰花舞」此款戒台上的花瓣設計如同音符在玫瑰花瓣間跳躍。圖／法意荷股份有限公司提供
「玫瑰花韻」層層堆疊的花瓣設計，彷彿樂曲中的和弦，以高聳之姿成就古典雅懷。圖／法意荷股份有限公司提供
「玫瑰花韻」層層堆疊的花瓣設計，彷彿樂曲中的和弦，以高聳之姿成就古典雅懷。圖／法意荷股份有限公司提供
「愛裡有你」戒指則透過建築師高第的視角，繪畫出他對西班牙文化的熱愛，如同我們看著眼中的愛人，永遠都是完美的存在。圖／法意荷股份有限公司提供
「愛裡有你」戒指則透過建築師高第的視角，繪畫出他對西班牙文化的熱愛，如同我們看著眼中的愛人，永遠都是完美的存在。圖／法意荷股份有限公司提供
「高第雙眸」呈現獨具一格的風格，有如將生命的無限可能性展現得淋漓盡致。圖／法意荷股份有限公司提供
「高第雙眸」呈現獨具一格的風格，有如將生命的無限可能性展現得淋漓盡致。圖／法意荷股份有限公司提供
「高第之眼」此款鑽戒可訂製三種顏色與其他戒指相互疊戴，別具獨特風格。圖／法意荷股份有限公司提供
「高第之眼」此款鑽戒可訂製三種顏色與其他戒指相互疊戴，別具獨特風格。圖／法意荷股份有限公司提供
「愛在巴塞隆納」將高第美學融入鑽戒設計中，如同鱗片般的鑽石時而閃爍，與其他戒指相互疊戴，別具獨特風格。圖／法意荷股份有限公司提供
「愛在巴塞隆納」將高第美學融入鑽戒設計中，如同鱗片般的鑽石時而閃爍，與其他戒指相互疊戴，別具獨特風格。圖／法意荷股份有限公司提供
「瓶中之影」鑽石耳環為西班牙熱陽下美麗的影子，結合圓鑽和馬眼鑽兩種車工形狀，詮釋了不規則形狀的高第建築，彰顯其靈動魅力。圖／法意荷股份有限公司提供
「瓶中之影」鑽石耳環為西班牙熱陽下美麗的影子，結合圓鑽和馬眼鑽兩種車工形狀，詮釋了不規則形狀的高第建築，彰顯其靈動魅力。圖／法意荷股份有限公司提供
「瓶中之境」將高第無限的想像勾勒出心中的異想世界，彷彿建築內部漆上的繽紛牆面，色彩絢麗又柔和。圖／法意荷股份有限公司提供
「瓶中之境」將高第無限的想像勾勒出心中的異想世界，彷彿建築內部漆上的繽紛牆面，色彩絢麗又柔和。圖／法意荷股份有限公司提供

珠寶 鑽石

延伸閱讀

以高級訂製服為靈感 Boucheron 2024高級珠寶閃耀賦權

送禮不出錯就靠這密技 LINE禮物3月送禮給好友即可抽iPhone

鑽石項鏈當垃圾丟！民眾返家急撥1999 出動4人10分鐘成功找回

不是詐騙！前「黑澀會」美眉闖印度 直播2小時撈6千萬

相關新聞

JOY COLORi未來鑽石「遊走巴塞隆納」 微型化高第建築

以實驗室培育鑽石打造時尚珠寶的JOY COLORi未來鑽石，推出全新春夏系列商品「遊走巴塞隆納」，以巴塞隆納城市為主題，...

以高級訂製服為靈感 Boucheron 2024高級珠寶閃耀賦權

法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）今日於台北展出2024年的Historie De Style系列The Po...

24秋冬巴黎時裝周／香奈兒再現杜維埃 時空交錯如夢幻

香奈兒（CHANEL）於巴黎時間3月5日於巴黎臨時大皇宮（Grand Palais Ephemere）發表2024/25...

500盤入選菜上桌！粵滬雙廚聯奏 台南、台北遠東嘗鮮

被美國CNN選為「2024最值得造訪城市」的台南，今年喜迎建城400年，在繁花齊放的春日，台北與台南遠東香格里拉首次聯手...

24秋冬巴黎時裝周／LV銀河級星光閃耀 10週年紀念大秀

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於巴黎時間3月6日發表2024秋冬女裝系列，是品牌女裝創意總監Nicol...

林柏宏站台kate spade新品上市 一眼相中青蛙包 自招「造型越特別越想背看看」

紐約時尚品牌kate spade new york（簡稱kate spade） 在台舉辦春夏系列新品上市活動，邀請近期將有新電影上映的林柏宏來站台，詮釋衣裝與袋包展現品牌繽紛色彩風格。除了身上背的「高爾夫球包」，林柏宏更相中品牌獨特的青蛙造型小提袋，還自招「看起來越特別，越想背看看」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。