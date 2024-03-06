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JOY COLORi未來鑽石「遊走巴塞隆納」 微型化高第建築
以實驗室培育鑽石打造時尚珠寶的JOY COLORi未來鑽石，推出全新春夏系列商品「遊走巴塞隆納」，以巴塞隆納城市為主題，城市中最負盛名的傳奇建築大師高第的著名代表－米拉之家（Casa Milà）及加泰羅尼亞音樂宮（Palau de la Música），獨特曲線和彩繪玻璃成為了本次珠寶系列的創作靈感來源，轉化為珠寶的設計元素，透過藝術表達浪漫思維。
高第被譽為「上帝的建築師」，其一生許多重要作品皆坐落於西班牙巴塞隆納這座充滿藝術的城市中。品牌邀請國際珠寶設計大師Ilaria Lanzoni操刀設計，延續之前她為JOY COLORi打造「愛在紐約、愛在巴黎」城市系列的理念，以高第獨特的美學詮釋「遊走巴塞隆納」系列，將高第建築螺旋狀的外觀巧妙地注入在每一件春夏系列珠寶，由多條貴金屬18K金雕刻出精緻的曲線並排而成的鑽石排戒，單戴時髦，相互疊戴更呈現獨具一格的風格。
近年隨著科技日益進步，由實驗室培育而出的鑽石，如今已在市場上有相當大的比例，反映出消費者對於永續和創新的追求。根據美國Angara首席執行官Ankur Daga表示，2020年培育鑽石婚戒銷售僅占2%，但到了2023年則高達50%，國外專家更估計約在2030年，培育鑽石的年度市場容量將增長至1920萬克拉。在台灣引領培育鑽石潮流的先驅JOY COLORi未來鑽石，不僅注重鑽石的品質，更以精品級的美學結合永續未來，全新設計將於全台七家專賣店同步上市。
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