快訊

台中獨力造蛋今開工！阿妹可唱「10天10夜」 盧秀燕孵出2028總統夢？

日本特效擊敗好萊塢！70歲哥吉拉首創紀錄獲奧斯卡獎 台灣還看不到

太陽花學運斷送與世界經濟接軌 台灣下個10年有新選擇？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

質感生活網紅也愛用！秒收捲捲包 日常、旅行、戶外一顆就夠

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

隨著outdoor的風行，越來越多人在忙碌的生活中嚮往能到大自然裡放鬆，也更多人喜歡把戶外風格帶入到日常穿搭和家居生活中。近幾年出國的熱潮中也能發現，不管在台北、東京、首爾，都會的街頭常常能見到Urban Outdoor和Gorpcore的風格穿搭，不管行程是否需要到戶外登山、露營、運動，即使一整天都穿梭在都市，將戶外元素單品融入到日常穿搭中，已經是一股獨特的潮流風格。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

台灣設計的 LIGHTZIP 秒收捲捲包應運而生，台灣團隊穿山甲 Pangolin 觀察到戶外裝備的機能：輕量、多功能、抗撕裂、防潑水...等功能，和機能材質的特殊布料、配件，不只能出現在戶外，更能將這些功能、風格，融入到日常。

經歷兩年研發設計，秒收捲捲包推出後，不只戶外網紅實際使用後大推，質感生活型的網紅帶著捲捲包出國旅行也分享：

「這次到日本就是背秒收捲捲包～除了在東京街道拍攝，還要挑戰富士山，很需要一個『日常和戶外』都好用的包！重點是背著走在東京街頭，超帥！」

「我一直在找一個包，希望能要輕、好背、好看！一包多用，出門帶一個就好，讓我驚訝的是，捲捲包的外型和功能完全符合我心裡想要的那種背包！」

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

捲捲包首度在群眾募資推出，戶外、旅行、質感生活人氣網紅柯式野生活、壹加壹、融融歷險記一致推薦，也得到破千位贊助者的集資，收到捲捲包後的消費者好評不斷：「背了之後被很多朋友問XD」、「捲捲包真的超好用！」、「手工車縫很多細節，等待是值得的」、「棕色在陽光下很好看！」、「實際拿到摸起來質感很好」。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

台灣設計、台灣布料、台灣製造的秒收捲捲包，主打功能「日常 x 旅行 x 戶外 一個包就夠」、「比一瓶水還輕」、「獨家全開口大拉鍊設計」，不用的時候還能將包包收摺成一件襯衫大小，出國收納方便，已經買背包買到剁手的網友也說「放在家不佔空間真的太重要了！」

秒收捲捲包於有.設計 uDesign電商設計平台上線，限時集購79折，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

網紅

延伸閱讀

千頌伊也愛吃！韓國「BHC炸雞」6月登台　開幕地點曝光

不用出國！三井餐飲推限時免費吃北海道干貝 現場義賣捐給唐氏兒

全聯哈根達斯限時特價每桶199元 女神節滿額現折再狂送福利點

超商早上最雷的3種客人 網友指這1點最引共鳴

相關新聞

龍虎斑釜飯、龍虎斑湯咖哩！4間「龍虎斑」主題餐上桌

慕里諾國際餐飲集團本季集結旗下的鳥丈爐端燒、Suage北海道湯咖哩、泰迪農園咖哩，以及勝政日式豬排等多個品牌，以「龍虎斑...

質感生活網紅也愛用！秒收捲捲包 日常、旅行、戶外一顆就夠

隨著outdoor的風行，越來越多人在忙碌的生活中嚮往能到大自然裡放鬆，也更多人喜歡把戶外風格帶入到日常穿搭和家居生活中。近幾年出國的熱潮中也能發現，不管在台北、東京、首爾，都會的街頭常常能見到Urban Outdoor和Gorpcore的風格穿搭，不管行程是否需要到戶外登山、露營、運動，即使一整天都穿梭在都市，將戶外元素單品融入到日常穿搭中，已經是一股獨特的潮流風格。

冬末春初冰雪融 優勝美地賞巨瀑

造訪美國國家公園回訪率最高的優勝美地國家公園，冬末春初冰雪融化，水量豐沛，是欣賞巨型瀑布最佳時機；相連的巨杉國家公園與國...

都彭展現日式優雅美學 斑斕錦鯉躍筆具打火機

法國紳士精品品牌都彭（S.T. Dupont）於春季全新推出Koi Fish系列，靈感來自於日本傳統的木刻版畫技術，而錦...

漢堡王「華堡餐」現省90元 必勝客起司咔滋餅現折50元

喜歡華堡或是起司嗎？「漢堡王」即日起推出「華堡套餐」限時優惠，每份179元起，現省30～90元不等。「必勝客」則是推出2...

每日限10套！鳥哲「燒鳥套餐」新登場 吃得到13款料理

自2013年開業至今的日式燒鳥餐廳「鳥哲」，本季推出全新套餐方案。套餐中不僅可以吃得到店內招牌的燒鳥串燒，同時還有古式茶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。