質感生活網紅也愛用！秒收捲捲包 日常、旅行、戶外一顆就夠

隨著outdoor的風行，越來越多人在忙碌的生活中嚮往能到大自然裡放鬆，也更多人喜歡把戶外風格帶入到日常穿搭和家居生活中。近幾年出國的熱潮中也能發現，不管在台北、東京、首爾，都會的街頭常常能見到Urban Outdoor和Gorpcore的風格穿搭，不管行程是否需要到戶外登山、露營、運動，即使一整天都穿梭在都市，將戶外元素單品融入到日常穿搭中，已經是一股獨特的潮流風格。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

台灣設計的 LIGHTZIP 秒收捲捲包應運而生，台灣團隊穿山甲 Pangolin 觀察到戶外裝備的機能：輕量、多功能、抗撕裂、防潑水...等功能，和機能材質的特殊布料、配件，不只能出現在戶外，更能將這些功能、風格，融入到日常。

經歷兩年研發設計，秒收捲捲包推出後，不只戶外網紅實際使用後大推，質感生活型的網紅帶著捲捲包出國旅行也分享：

「這次到日本就是背秒收捲捲包～除了在東京街道拍攝，還要挑戰富士山，很需要一個『日常和戶外』都好用的包！重點是背著走在東京街頭，超帥！」

「我一直在找一個包，希望能要輕、好背、好看！一包多用，出門帶一個就好，讓我驚訝的是，捲捲包的外型和功能完全符合我心裡想要的那種背包！」

圖 / 有.設計 uDesign 提供

捲捲包首度在群眾募資推出，戶外、旅行、質感生活人氣網紅柯式野生活、壹加壹、融融歷險記一致推薦，也得到破千位贊助者的集資，收到捲捲包後的消費者好評不斷：「背了之後被很多朋友問XD」、「捲捲包真的超好用！」、「手工車縫很多細節，等待是值得的」、「棕色在陽光下很好看！」、「實際拿到摸起來質感很好」。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

台灣設計、台灣布料、台灣製造的秒收捲捲包，主打功能「日常 x 旅行 x 戶外 一個包就夠」、「比一瓶水還輕」、「獨家全開口大拉鍊設計」，不用的時候還能將包包收摺成一件襯衫大小，出國收納方便，已經買背包買到剁手的網友也說「放在家不佔空間真的太重要了！」