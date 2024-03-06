林柏宏站台kate spade新品上市 一眼相中青蛙包 自招「造型越特別越想背看看」

紐約時尚品牌kate spade new york（簡稱kate spade） 在台舉辦春夏系列新品上市活動，邀請近期將有新電影上映的林柏宏來站台，詮釋衣裝與袋包展現品牌繽紛色彩風格。除了身上背的「高爾夫球包」，林柏宏更相中品牌獨特的青蛙造型小提袋，還自招「看起來越特別，越想背看看」。

這一季，kate spade運用明亮色彩和鮮明印花，來呼應萬物復甦氛圍，同時讓經典的Noel系列回歸，營造出活力滿滿形象。是演員也是主持人的林柏宏就身穿kate spade Noel印花棒球外套，搭配造型獨特的Tee Time 3D高爾夫球型斜背包現身，並提到「外套看起來簡單，不過鈕扣的形狀像珍珠一樣，有衝突感」，符合他喜愛穿得輕鬆但會背特色包款的著衣習慣。林柏宏還覺得kate spade給他的感受是活潑且繽紛的品牌，用色十分大膽，就像是他愛的Lily青蛙造型立體新奇包，「可以當項鍊戴，或是帶水哥（寵物狗）出門時，裝牠的零食」，有著打破框架的奇趣用法。

林柏宏身穿kate spade Noel印花棒球外套，搭配造型獨特的Tee Time 3D高爾夫球型斜背包現身記者會。記者沈昱嘉／攝影

kate spade復刻1999年創辦人Kate和Andy Spade經典之作，以重新詮釋的Noel圖案出發，透過黑、白色調以及金魚草、芥末綠、幾何圖案元素，輔以休閒運動剪裁，交織出時裝系列。不僅如此，擅長打造浪漫且有趣分風格袋包的kate spade從高爾夫球獲得靈感，推出Tee Time系列手提袋，在包款上分別塑造出草皮質感或是小白球的紋路。另外，青蛙也是kate spade靈感之一，於是採用柳條編織與光滑的漆皮構成俏皮十足的青蛙造型手袋，並取用珍珠作為逗趣的雙眼，創造出令人愛不釋手的外型。

林柏宏身穿kate spade Noel印花棒球外套，搭配造型獨特的Tee Time 3D高爾夫球型斜背包現身記者會。記者沈昱嘉／攝影

林柏宏身穿kate spade Noel印花棒球外套，搭配造型獨特的Tee Time 3D高爾夫球型斜背包現身記者會。記者沈昱嘉／攝影

kate spade Tee Time系列高爾夫印花皮革卡夾，5,700元。圖／kate spade new york提供

kate spade Tee Time系列拼色3D高爾夫球形斜背包，16,000元。圖／kate spade new york提供

kate spade Lily系列青蛙造型漆皮新奇包，16,000元。圖／kate spade new york提供

kate spade彩色菱格纹針織衫，11,000元。圖／kate spade new york提供

kate spade Noel系列印花棒球外套，22,400元。圖／kate spade new york提供

kate spade法式花朵羅緞連身裙，16,300元。圖／kate spade new york提供

kate spade條紋花朵裝飾收腰連身裙，14,800元。圖／kate spade new york提供

kate spade Tee Time系列高爾夫球造型零錢包，4,900元。圖／kate spade new york提供