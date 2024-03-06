林柏宏站台kate spade新品上市 一眼相中青蛙包 自招「造型越特別越想背看看」
紐約時尚品牌kate spade new york（簡稱kate spade） 在台舉辦春夏系列新品上市活動，邀請近期將有新電影上映的林柏宏來站台，詮釋衣裝與袋包展現品牌繽紛色彩風格。除了身上背的「高爾夫球包」，林柏宏更相中品牌獨特的青蛙造型小提袋，還自招「看起來越特別，越想背看看」。
這一季，kate spade運用明亮色彩和鮮明印花，來呼應萬物復甦氛圍，同時讓經典的Noel系列回歸，營造出活力滿滿形象。是演員也是主持人的林柏宏就身穿kate spade Noel印花棒球外套，搭配造型獨特的Tee Time 3D高爾夫球型斜背包現身，並提到「外套看起來簡單，不過鈕扣的形狀像珍珠一樣，有衝突感」，符合他喜愛穿得輕鬆但會背特色包款的著衣習慣。林柏宏還覺得kate spade給他的感受是活潑且繽紛的品牌，用色十分大膽，就像是他愛的Lily青蛙造型立體新奇包，「可以當項鍊戴，或是帶水哥（寵物狗）出門時，裝牠的零食」，有著打破框架的奇趣用法。
kate spade復刻1999年創辦人Kate和Andy Spade經典之作，以重新詮釋的Noel圖案出發，透過黑、白色調以及金魚草、芥末綠、幾何圖案元素，輔以休閒運動剪裁，交織出時裝系列。不僅如此，擅長打造浪漫且有趣分風格袋包的kate spade從高爾夫球獲得靈感，推出Tee Time系列手提袋，在包款上分別塑造出草皮質感或是小白球的紋路。另外，青蛙也是kate spade靈感之一，於是採用柳條編織與光滑的漆皮構成俏皮十足的青蛙造型手袋，並取用珍珠作為逗趣的雙眼，創造出令人愛不釋手的外型。
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