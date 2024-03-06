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限時3天！全家便利商店會員「週末分享日」霜淇淋、Let’s Café特大杯經典拿鐵同品項第2件10元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「週末分享日」3月8日至3月10日會員於店舖購買Fami!ce霜淇淋（不限口味），可享同品項第2支10元優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「週末分享日」3月8日至3月10日會員於店舖購買Fami!ce霜淇淋（不限口味），可享同品項第2支10元優惠。圖／全家便利商店提供

全家便利商店迎接3月8日婦女節及「週末分享日」，於線上、線下推出多重限時好康優惠。全家便利商店「週末分享日」3月8日至3月10日會員於店舖購買Let’s Café特大杯經典拿鐵（不限冰熱）、大杯蜜露珂娜膠原拿鐵（不限冰熱）、Fami!ce霜淇淋（不限口味），可享同品項第2杯／支10元優惠。

此外，3月8日至3/10於「全家」APP「隨買跨店取」購買私品茶、福爾摩沙茶館系列品項，可享同價位買2送1，每會員限購2組，兌換期限至2024年6月30日。

「全家行動購」女神節活動即日起至3月20日上午9點59分單筆消費滿3,000元，即可登記贈380元購物金。即日起至3月10日於「全家」APP「Fami煮煮」全館消費滿388元，輸入折扣碼「煮煮女王」即可現折50元，還有多樣商品限時38折（優惠不可併用）。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

3月8日至3/10於「全家」APP「隨買跨店取」購買私品茶、福爾摩沙茶館系列品項，可享同價位買2送1，每會員限購2組，兌換期限至2024年6月30日。圖／全家便利商店提供
3月8日至3/10於「全家」APP「隨買跨店取」購買私品茶、福爾摩沙茶館系列品項，可享同價位買2送1，每會員限購2組，兌換期限至2024年6月30日。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「週末分享日」3月8日至3月10日會員於店舖購買Let’s Café特大杯經典拿鐵（不限冰熱）可享同品項第2杯10元優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「週末分享日」3月8日至3月10日會員於店舖購買Let’s Café特大杯經典拿鐵（不限冰熱）可享同品項第2杯10元優惠。圖／全家便利商店提供
即日起至3月10日於全家便利商店APP「Fami煮煮」全館消費滿388元，輸入折扣碼「煮煮女王」即可現折50元，還有多樣商品限時38折（優惠不可併用）。圖／全家便利商店提供
即日起至3月10日於全家便利商店APP「Fami煮煮」全館消費滿388元，輸入折扣碼「煮煮女王」即可現折50元，還有多樣商品限時38折（優惠不可併用）。圖／全家便利商店提供

便利商店 女王 婦女節

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