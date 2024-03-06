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文青豆花「芋艿川」進駐Diamond Towers 滷肉飯也吃得到

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
內湖知名豆花店芋艿川進駐新光三越Diamond Towers，推出全台獨家2.0最新版本芋艿川小吃店。圖／摘自芋艿川臉書
內湖知名豆花店芋艿川進駐新光三越Diamond Towers，推出全台獨家2.0最新版本芋艿川小吃店。圖／摘自芋艿川臉書

新光三越春季將有超過200家新櫃登場，當中超過100家首發新櫃陸續報到，當中，更少不了能掀起民眾共鳴的美食新話題。

內湖發跡走紅的文青豆花店芋艿川，開在江南街、住宅區大樹下的一間豆花店，簡樸的白色布條以書法大字寫著「豆花店」搭配著草棚、木製攤位與竹桌椅，讓芋艿川產生有別於一般豆花店的文青感，特別吸引民眾與網友關注，成為IG上的內湖代表美食之一。不只外表受關注，主角豆花的內在同樣受好評，這裡只賣一種豆花，芋艿川手工有機豆花搭配三種配料：手打芋圓、紅豆、花生，一碗扎實的豆花與配料，吃下來飽足感十足。

繼內湖江南街、永康麗水街後，芋艿川走進百貨，於東區新光三越Diamond Towers四樓，推出全台獨家2.0最新版本芋艿川小吃店，除了招牌豆花、在老主顧間人氣也很高的手工果乾等生活雜貨，並有別於其他據點，在Diamond Towers獨家首度推出金之島小茴香滷肉飯套餐。

另外，北海道霜淇淋CREMIA 3月起至5月底快閃台北信義新天地A8；台中精明商圈打卡美食和日草莓大福即日起至3月15日快閃台中中港店。台南新天地快閃美食包括單日賣破7000顆國王巴斯克的Rich Bear瑞瑞食研所3月起至4月11日前快閃，另有彰化人氣團購美食芙菲小圓餅的小熊菓子3月28日前快閃，東京車站限定伴手禮now on Cheese 3月7日至5月13日快閃。

不只如此，新光三越話題美食還有信義A8的BACHA Coffee推出百香芒果起司蛋糕，A9的法國精品甜點PIERRE HERMÉ推出4入馬卡龍台灣限定鐵盒、Florian福里安花神推出草莓優格慕斯、人氣蔬食餐廳miacucina雙人派對下午茶等。

麗晶精品也宣布法國精品甜點PIERRE HERMÉ將於4月底正式進駐晶華酒店一樓，也是台灣首間內用店。而創新東方傳承的「上下Shang Xia」預計在3月中下旬開幕迎賓，並將茶文化融入東方浪漫美學當中，打造全台第一間茶室專門店。

Diamond Towers芋艿川小吃店，首創雙口味滷肉搭配細火慢燉6小時湯品。圖／新光三越提供
Diamond Towers芋艿川小吃店，首創雙口味滷肉搭配細火慢燉6小時湯品。圖／新光三越提供
位於新光三越Diamond Towers四樓的芋艿川小吃店、全台獨家。圖／新光三越提供
位於新光三越Diamond Towers四樓的芋艿川小吃店、全台獨家。圖／新光三越提供
台中精明商圈打卡美食和日草莓大福即日起至3月15日快閃台中中港店。圖／新光三越提供
台中精明商圈打卡美食和日草莓大福即日起至3月15日快閃台中中港店。圖／新光三越提供
法國精品甜點PIERRE HERMÉ將於4月底正式進駐晶華酒店一樓，為台灣首間內用店。圖／麗晶精品提供
法國精品甜點PIERRE HERMÉ將於4月底正式進駐晶華酒店一樓，為台灣首間內用店。圖／麗晶精品提供

內湖 快閃 美食

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