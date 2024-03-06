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就是「紅」！GUCCI Ancora時尚藝術特展 101周五開秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2024春夏新裝中，大量的金屬飾品如手鍊、短項鍊、耳環，金光閃閃、也展現了GUCCI的閃耀奢華氣場。記者釋俊哲／攝影
2024春夏新裝中，大量的金屬飾品如手鍊、短項鍊、耳環，金光閃閃、也展現了GUCCI的閃耀奢華氣場。記者釋俊哲／攝影

如何深入理解一個品牌、一個設計的精華？完整的展覽將能爬梳設計、靈感與論述，帶來創意花火。義大利時尚品牌古馳（GUCCI）將於台北101購物中心四樓帶來「GUCCI Ancora時尚藝術特展」，除了搶先披露2024春夏新裝，並陳列了四位當代新銳藝術家的作品，展現將藝術、生活融入時尚的GUCCI美學多元面向，晚間並將有GUCCI時尚女伶、品牌好友

位於台北 101 購物中心 4 樓都會廣場「GUCCI ANCORA 時尚藝術特展」現場，以「Rosso Ancora」酒紅為主色調，分為時裝、出版、藝術三大區塊。其中時裝區塊精選了10套2024春夏時裝。透過10套造型，2024春夏女裝的亮點一覽無遺：像是充滿熱情、深邃的Rosso Ancora酒紅色分別出現在長版皮外套、短褲、深V一件式連身短褲，GUCCI創意總監Sabato de Sarno俐落的剪裁輪廓，巧妙混合了正式洋裝與休閒感；閃耀的水鑽更散發著春夏的清新活力：像是大片翻領的水手服領片，透過純棉的柔軟營造出輕奢印象，另有一件使用白色削肩背心則在領口、袖口、側邊鑲嵌大量紅、綠、白色水鑽，搭配上牛仔褲後，輕快、俐落，且有高級感。

雜誌區則展出了由GUCCI創意總監Sabato操刀、最新兩期的Ancora Milano與Milano Ancora雜誌，鮮明的銀色與Rosso Ancora紅色封面，展現了GUCCI鼓勵新銳藝術家，以及對於米蘭、對於建築、對於人文的探究；為此，GUCCI再精選了雜誌中內容介紹的四位藝術家：Valerio Eliogabalo Torrisi、Martino Santori、Cristiano Rizzo以及Noura Tafeche，在現場展出了影像裝置、釉面陶瓷器、旗幟...等多元藝術形式；值得一提的，GUCCI台北 101旗艦店內的LED藝術牆，再於特展期間秀出由藝術家Sasha Stiles與其AI虛擬身分「Technelegy」的共同創作，融合了文學、藝術與科技，將在特展期間限定展出。

「GUCCI ANCORA時尚藝術特展」將自3月8日（五）正式開展，每日早上11點至晚上9點半為止，地點位於台北101購物中心四樓，可透過GUCCI官方Line帳號加入好友後、提前預約。

簡約俐落的剪裁，但搭配上華麗的水鑽鑲嵌，是GUCCI 2024春夏的亮點之一。記者釋俊哲／攝影
簡約俐落的剪裁，但搭配上華麗的水鑽鑲嵌，是GUCCI 2024春夏的亮點之一。記者釋俊哲／攝影
GUCCI精選四位藝術家作品，形式多元，圖中則為Noura Tafeche與多位素人共同創作的彩色藝術旗幟。記者釋俊哲／攝影
GUCCI精選四位藝術家作品，形式多元，圖中則為Noura Tafeche與多位素人共同創作的彩色藝術旗幟。記者釋俊哲／攝影
「GUCCI Ancora時尚藝術特展」將自本周五正式開展，帶來藝術家、時尚、生活的多重美學演示。記者釋俊哲／攝影
「GUCCI Ancora時尚藝術特展」將自本周五正式開展，帶來藝術家、時尚、生活的多重美學演示。記者釋俊哲／攝影
GUCCI再精選雜誌中內容介紹的四位藝術家，於現場展出影像裝置、釉面陶瓷器、旗幟...等多元藝術形式。記者釋俊哲／攝影
GUCCI再精選雜誌中內容介紹的四位藝術家，於現場展出影像裝置、釉面陶瓷器、旗幟...等多元藝術形式。記者釋俊哲／攝影
削肩的黑色長風衣搭配短褲、金色短項鍊，俐落且充滿行動活力，正是GUCCI 2024春夏的風格側寫之一。記者釋俊哲／攝影
削肩的黑色長風衣搭配短褲、金色短項鍊，俐落且充滿行動活力，正是GUCCI 2024春夏的風格側寫之一。記者釋俊哲／攝影

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