橘焱胡同引進韓國炸雞BHC 首店6月開幕

看好疫後餐飲市場復甦商機，橘焱胡同表示，2024年將進入展店高峰期，獨家代理之「BHC炸雞」台灣首家分店將於大台北地區插旗，並於6月正式營運，首店月營收目標約500萬元。

橘焱胡同1月營收為1.08億元，較去年同期成長35.05%，主要為展店效益挹注。

橘焱胡同表示，根據市調資料，2019～2021年，韓式料理餐廳在台市場成長3倍，7成以上的民眾每個月必吃一次韓式料理，多項數據顯示台灣消費者對韓式料理接受度高，該市場仍有成長動能。

橘焱胡同指出，2004年成立的「BHC炸雞」有韓國炸雞始祖的稱號，以招牌起司口味炸雞聞名，於全球有近2100間門市，台灣地區將成為「BHC炸雞」第六個海外市場。此次登入台灣擬借重BHC海外成功經驗，將該品牌台灣本土化。

橘焱胡同表示，後續將於台灣地區發展BHC連鎖餐飲體系，預計三年內將於台灣地區開出10間門市，以街邊店、百貨商場店型態並行，加速台灣展店速度；除此之外，「天婦羅杉村」將於5月底插旗大直萬豪酒店中城廣場；「開丼 燒肉vs丼飯」及「唬唬鐵板廚房」則於第二季開出3間門市，皆以百貨商場店型態為主，預計2024年淨增加店數20間。