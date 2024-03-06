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女性消費力占7成 Global Mall端四大回饋、美麗商品5折起

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall推出「春日寵愛祭」點數2倍送、滿額抽3,838元購物金、美麗品類優惠5折起。圖／Global Mall提供
Global Mall推出「春日寵愛祭」點數2倍送、滿額抽3,838元購物金、美麗品類優惠5折起。圖／Global Mall提供

百貨消費貢獻度以女性為主力，可說是百貨重要金主，目前正值春上市，加上3月8日國際婦女節，百貨自然針對女性客層端出優惠。

根據Global Mall環球購物中心統計，女性占整體消費會員數及金額達7成以上，其中消費筆數及消費金額持續大幅增長，2023年較2022年成長20%，甚至較疫情前2019年增長已達50%。瞄準女性消費力，Global Mall三月線上線下擴大推出四大回饋：線下豪撒10萬點數，即日起至3月27日實體分店推出會員周一至周五刷GMpay當日單筆消費滿500元享限量點數2倍送；環球Online則是消費滿3,000元領券現折200元、滿12,000元現折1,200元；並加碼38婦女節限定好康，3月1日至8日天天限搶38元折價券、3月8日至14日會員單筆消費滿1,000元可抽3,838元環球Online折價券。

Global Mall三月集結五大美麗品類下殺5折起，從美妝保養、春裝、美型省力小家電到紓壓按摩、清爽蔬食，全方位滿足女性身心靈。Global Mall也發現，近期以功能齊備、美型輕巧的五大智慧生活家電最為熱銷，業績成長近1成，包括掃拖地機器人、洗脫烘洗衣機、洗碗機、立式吹風機、除濕機等，當中又以洗碗機銷量成長最為明顯。

立式吹風機及換季必備的除濕機也為環球Online近期熱賣商品，免手持立地設計的吹風機，是長髮女性或需要幫家中小孩、寵物吹頭髮感到手痠辛苦的最佳神器，而除濕機更是季節轉換時的基本居家配備，近期單月熱賣達近150台，其中以萬元以上預算的商品最受青睞。省力做家事之餘，也能多些時間寵愛自己，香氛及小型按摩器也大受歡迎，可紓解身心壓力。

另外，BREEZEONLINE微風精品線上即日起至3月12日展開「Love Yourself奢寵女神季」，推出國際精品6折起、美妝保養3.8折起外，此外，下單結帳輸碼「BO13」可享13%折上折優惠活動。活動期間，全館單筆消費滿30,000元再贈alexanderwang「鹽&胡椒罐套組」數量有限，贈完為止。

Global Mall新北中和佳麗寶「光燦美肌組」價值1,630元，會員獨享價945元。圖／Global Mall提供
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Global Mall新北中和adidas「學院風刺繡短版外套」原價6,200元，優惠價4,950元。圖／Global Mall提供
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環球Online「MEEKEE小嵐立式吹風機」原價4,990元。優惠價4,290元。圖／Global Mall提供
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Global Mall新北中和beautySTAGE「Parnell積雪草精粹亮白氣墊」推薦價1,100元、兩件享7.5折。圖／Global Mall提供
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Global Mall新北中和Beutii「獨立式自動開門洗碗機SVAGO VE7850」原價36,000元，特價29,700元。圖／Global Mall提供
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婦女節 環球購物中心

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