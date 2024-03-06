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全國電子買大家電7折起 筆電最高回饋6,000元 滿額再抽奢華郵輪雙人行

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
迎接38女王節登場，全國電子3月6日至3月12日女王「價」到，祭出筆電最高回饋6,000元以及4大家電7折起優惠折扣，滿額再抽挪威郵輪奮進號日韓6日雙人行奢華之旅。圖／全國電子提供
迎接38女王節登場，全國電子3月6日至3月12日女王「價」到，祭出筆電最高回饋6,000元以及4大家電7折起優惠折扣，滿額再抽挪威郵輪奮進號日韓6日雙人行奢華之旅。圖／全國電子提供

迎接國際婦女節，加上換季家電更新潮登場，全國電子即日起至3月12日祭出筆電最高回饋6,000元以及4大家電7折起優惠折扣，不僅如此，寵愛女王活動期間全館家電9折，滿額再抽豪華郵輪雙人行，活動期間單筆消費滿2萬元，登錄發票就有機會搭乘挪威郵輪奮進號前進日韓享受6日雙人行奢華之旅。

送禮首推空氣清淨機、吹風機或美髮造型器，全國電子「與女神約惠吧」活動期間選購指定小家電最高享現折10%，LINE好友還能天天玩LINE遊戲，天天抽最高1,000元折價券。還有全國電子滿額享「1元放大術」，滿2萬加1元換質感生活好物頂級柔絨毯4件床組、記憶枕、不沾雙鍋組好禮3選1；滿5萬加1元就帶走實用小家電7合1多功能體脂計、14吋DC立扇、LED護眼檯燈好禮3選1，滿10萬加1元就帶走精品家電德國諾曼百赫雙電壓旅行用電爐、美式咖啡機、百靈電鬍刀好禮3選1。

大學生3月底前來全國電子買指定筆電享最高回饋6,000元，靈活工作首選ASUS Vivobook 15吋美型輕薄筆電或Acer Aspire5強效筆電，電競休閒有MSI微星或Acer多款筆電，選AI筆電為你神助攻。還有筆電3大加碼好康，最高3,000元折價券等你拿，再享文書必備微軟Office 365或PHILIPS 10合1行動電源好禮2選1，以及3C數位周邊商品加價購3.3折起。

想要換新家電，政府節能補助搭配品牌月活動折扣也不能錯過。電視、空調、冰箱洗衣機4大類家電都有優惠，買電視享7折起，指定電視滿額還有好禮3選1；買空調享9折優惠，還有裝機免煩惱，3月「空調總統級精緻安裝」48小時極速安裝，早買早享受，再享8年免費延長保固，LINE好友填問券月月再抽好禮；3月底前買冰箱、洗衣機也享7折起的購機優惠，指定機型滿額加碼送最高5,000元折價券，也同樣享有5年免費延長保固。更重要的是政府節能補助不容放過，選1級能效空調、冰箱，每台汰舊換新可補助3,000元，再拿減徵貨物稅2,000元，政府節能補助最高補助5,000元，還有周末買家電更享環保集點10倍送，最高2,000元等你拿。

此外，全國電子與LG聯手推出品牌月，凡購買LG指定冰箱、洗衣機、乾衣機、電子衣櫥，有快充口袋行動電源、家庭安全防護攝影機或行車紀錄器等獨家品牌贈禮等你拿，單張發票滿額還能登錄送智慧變頻微波爐、CordZero R5濕拖清潔機器人、LG CordZero A9 K系列濕拖無線吸塵器等超實用好禮。

綁定全國電子LINE好友，天天玩LINE遊戲，小家電狂歡派對幸運轉盤天天抽最高1,000元折價券。圖／全國電子提供
綁定全國電子LINE好友，天天玩LINE遊戲，小家電狂歡派對幸運轉盤天天抽最高1,000元折價券。圖／全國電子提供
全國電子3月推「空調總統級精緻安裝」48小時極速安裝，早買早享受，再享8年免費延長保固，LINE好友填問券月月再抽好禮。圖／全國電子提供
全國電子3月推「空調總統級精緻安裝」48小時極速安裝，早買早享受，再享8年免費延長保固，LINE好友填問券月月再抽好禮。圖／全國電子提供
全國電子「廚衛經濟學」4月底前買熱水器、瓦斯爐、排油煙機最高回饋10,000元，一、二級能效熱水器、瓦斯爐最高享3,000元政府補助金。圖／全國電子提供
全國電子「廚衛經濟學」4月底前買熱水器、瓦斯爐、排油煙機最高回饋10,000元，一、二級能效熱水器、瓦斯爐最高享3,000元政府補助金。圖／全國電子提供

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