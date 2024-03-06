探索海洋世界的藍色魅力！香奈兒春季彩妝展現大膽無畏

在香奈兒女士喜愛的元素中，海洋世界一直是靈感來源之一，其帶來的神秘藍色，在光線與不同狀態下，展現出神秘又大膽的多樣化藍色，而深藍海底之下，還有著繽紛活力的橘色珊瑚。香奈兒2024春季限量彩妝系列，持續探索人們與顏色的關係，而特別組成的COMETES COLLECTIVE團隊，為香奈兒彩妝注入藝術與活力色彩，而此次以藍色為主題，就出自藝術家Valentina Li之靈感。

香奈兒特別組成的COMETES COLLECTIVE彩妝創意團隊，邀請不同背景的藝術家加入，期待以新生代的視野，與香奈兒多樣且標誌性元素，撞擊出全新的可能與創意，春季限量彩妝就出自首位合作的藝術家Valentina Li之手，而她熱愛藍色，一如她家鄉河流顏色，也與香奈兒女士喜愛的顏色相呼應，藍色如此天馬行空，卻又標誌性十足。

Valentina Li表示，「藍色就像潛入大海，這一刻才能真正解放想像力，藍色是通往靈魂的窗口」，湛藍延伸而出的色彩，讓女人充滿神秘又無畏的魅力。從這系列彩妝中，可發現波光粼粼的海面、珍珠與貝殼光澤、燦爛繽紛的珊瑚，展現無與倫比的多樣性。

閃爍淺藍珠光的香奈兒水波光感亮采盤，一刷就能綻放出透亮質感，雙頰展現出明亮光澤，而香奈兒四色眼影#78湛藍海岸，含有3款大地色調，代表著不同潮濕度的沙灘亮光，搭配代表海水的水藍色調，展現出美妙的對比；另款四色眼影#88繽紛珊瑚，4款粉橘色調巧妙反映出珊瑚、海底植物的光澤與神秘感，更是春妝不可或缺的粉嫩色系。

為完整眼妝，香奈兒絲柔恆采眼線筆#82藍洞為柔霧深藍眼線筆，搭配藍色調眼影，向海底秘境致敬。

香奈兒水潤聚光棒幻彩光色調，結合金色與粉色光澤，象徵著貝殼與珍珠的質感，無論塗抹在眼瞼、眼頭或雙唇，都能描繪出燦爛性感的妝感；也能搭配香奈兒雙色珊瑚頰彩盤，顏色來自珊瑚礁顏色，更能打造出多樣化的妝感。