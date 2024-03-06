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「土魠魚羹」是舶來品？ 台南美食基因測驗揭身世之謎！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市文資處為揭開台南美食身世之謎，設計「找出屬於你的台南17世紀基因美食！」心理測驗遊戲。圖／南市文化局提供
南市文資處為揭開台南美食身世之謎，設計「找出屬於你的台南17世紀基因美食！」心理測驗遊戲。圖／南市文化局提供

台南美食享譽全國，從乾煎虱目魚、土魠魚羹到牛肉湯無人不知，但許多小吃竟有混血背景，甚至可能藏有17世紀大航海時代的基因。南市文資處為揭開身世之謎，設計「找出屬於你的台南17世紀基因美食！」心理測驗遊戲。想玩嗎？快點來連結。

文化局表示，遊戲以17世紀的臺南為背景，每位玩家可藉由遊戲提供的選擇題，了解當時台南的生活情境，也可從遊戲結果進一步了解台南美食背後的大航海歷史，透過吃與台南400的歷史與文化產生連結。

文資處指出，玩家將能透過此款心理測驗結果，查看自己所代表的台南美食，例如「虱目魚」這道在 17 世紀以「sabalo」之名被記錄的菜餚，它不僅反映出 17 世紀台南曾是多國文化交流的熱點，也顯示玩家內在具有創新精神，以及充滿對遠方世界的好奇心。

「土魠魚羹」可能起源於 17 世紀歐洲，日後才逐漸演變為台南街頭巷尾的人氣美食，而溫厚如陽的「土魠魚羹」也代表著玩家開朗熱情的性格。而牛肉作為當時船員重要的營養來源，象徵著玩家內心深處隱藏著無限熱情。遊戲結果呈顯出的每道菜餚，都向台南豐富文化歷史的深刻致敬。

文化局長謝仕淵期望通過這款遊戲，讓民眾不僅了解台南美食背後的故事，還能對台南人文歷史產生進一步興趣，願意將這座城市的文化資產傳承給後代。為鼓勵大眾參與，此次活動也結合了晶英酒店、堯平布朗尼、雄雄食社、林百貨等長期支持台南文化推廣的知名品牌所提供的豐富獎項。有興趣了解更多活動資訊，請搜尋活動臉書官方粉專「熱蘭遮應援團」。點入連結馬上測出屬於你的台南17世紀基因美食，網址https://lihi.cc/bPeKI

台南 心理測驗 文化局 美食 虱目魚

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