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台灣最在地裸鑽雪莉Bar Swap大賽 台北Bar Pine松奪冠

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
決賽評審為來自法國的「裸鑽雪莉Bar Swap」冠軍調酒師，2023 年世界50最佳酒吧No. 38「The Cambridge Public House」的Léa（中）及Nicolas（右）。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
決賽評審為來自法國的「裸鑽雪莉Bar Swap」冠軍調酒師，2023 年世界50最佳酒吧No. 38「The Cambridge Public House」的Léa（中）及Nicolas（右）。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣調酒界盛事裸鑽雪莉Bar Swap第三屆調酒大賽，日前在有著馥郁果香的苗栗橙香森林舉行總決賽，在充滿活力氣息的橘子園裡，參賽酒吧獲得了與室內調酒截然不同的體驗，也體現了「Live Naked」理念。年度最佳裸鑽騷兒冠軍酒吧由來自台北的「Bar Pine松」以作品「Naked Waffle」拿下，亞軍是高雄既神秘又復古的Speakeasy酒吧「Gallery20.5」獲得，季軍得主則是亞洲百大酒吧之一的「Bar Mood Taipei 吧沐」。

冠軍作品「Naked Waffle」以嘻哈人最愛的「炸雞鬆餅」為發想，搭配台灣在地農產品香蕉，運用最嘻哈的方式，靈活展現裸鑽雪莉的多重風味。「Bar Pine松」調酒師張維軒（可樂）及劉珮君（Michelle）分享：「我們非常喜歡Hip Hop文化，也因為我們一直認為最好的風味，是從日常生活體驗和記憶而來，因此這次決定以台灣食材『香蕉』結合了嘻哈人最愛的『炸雞鬆餅』創意發揮，除了做出了這款獨一無二的裸鑽騷兒，更為比賽創作了一首HipHop作品，謝謝評審的青睞，很期待出國跟其他國家調酒師交流。」

本屆決賽評審邀請來自法國的「裸鑽雪莉Bar Swap」冠軍調酒師，2023 年世界50最佳酒吧No. 38「The Cambridge Public House」的Léa 及Nicolas，兩位評審都對台灣參賽隊伍表現印象深刻並大感驚艷。

Léa 表示：「這次來台灣參與Bar Swap，比賽場地選在位於山林裡的果園，讓我非常驚喜，完整體現了裸鑽雪莉『Live Naked自在裸活』的精神，台灣的調酒文化非常獨特，參賽者展現出的創意和專業技能令人印象深刻，這是一場非常精彩的比賽。」

Nicolas也補充道：「本次比賽非常激烈，且賽制是綜合調酒技能風味、故事性展現與團隊合作熱忱全方位的評比，台灣的調酒師們展現出的熱情和才華令人讚嘆。他們不僅對於台灣水果有著深厚的理解，還能夠將自己的創意融入其中，呈現出獨一無二的風格。各款調酒的故事性在契合比賽主旨的前提下，還能結合參賽者們個人的生活熱忱與在地故事，令我印象深刻。」

裸鑽雪莉Bar Swap作為年度最具討論的調酒盛事之一，今已邁入第三屆，不僅盡心為台灣調酒文化的傳承與發展貢獻，更落實為台灣「最自由、最有創意、最在地」的調酒比賽。去年裸鑽雪莉Bar Swap冠軍酒吧—位於台南的Cuckoo Bar， 即將於2024年3月中前往法國擔任評審並在當地進行文化交流，讓台灣調酒在世界發光。裸鑽雪莉明年也將安排本屆冠軍酒吧「Bar Pine松」，出國與國外Bar Swap調酒比賽冠軍團隊進行調酒文化深度交流。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

決賽地點苗栗橙香森林，參賽者恣意的在大自然環境中盡情展現出精湛的調酒技藝。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
決賽地點苗栗橙香森林，參賽者恣意的在大自然環境中盡情展現出精湛的調酒技藝。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
冠軍作品「Naked Waffle」以嘻哈人最愛的「炸雞鬆餅」為發想。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
冠軍作品「Naked Waffle」以嘻哈人最愛的「炸雞鬆餅」為發想。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣調酒界盛事裸鑽雪莉Bar Swap第三屆調酒大賽，日前在有著馥郁果香的苗栗橙香森林舉行總決賽。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣調酒界盛事裸鑽雪莉Bar Swap第三屆調酒大賽，日前在有著馥郁果香的苗栗橙香森林舉行總決賽。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Bar Swap決賽全台前三名頂尖酒吧，冠軍（中）為台北「Bar Pine松」，亞軍（左）為高雄「Gallery20.5」，季軍是台北「Bar Mood Taipei 吧沐」。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Bar Swap決賽全台前三名頂尖酒吧，冠軍（中）為台北「Bar Pine松」，亞軍（左）為高雄「Gallery20.5」，季軍是台北「Bar Mood Taipei 吧沐」。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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