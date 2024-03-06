台灣最在地裸鑽雪莉Bar Swap大賽 台北Bar Pine松奪冠

台灣調酒界盛事裸鑽雪莉Bar Swap第三屆調酒大賽，日前在有著馥郁果香的苗栗橙香森林舉行總決賽，在充滿活力氣息的橘子園裡，參賽酒吧獲得了與室內調酒截然不同的體驗，也體現了「Live Naked」理念。年度最佳裸鑽騷兒冠軍酒吧由來自台北的「Bar Pine松」以作品「Naked Waffle」拿下，亞軍是高雄既神秘又復古的Speakeasy酒吧「Gallery20.5」獲得，季軍得主則是亞洲百大酒吧之一的「Bar Mood Taipei 吧沐」。

冠軍作品「Naked Waffle」以嘻哈人最愛的「炸雞鬆餅」為發想，搭配台灣在地農產品香蕉，運用最嘻哈的方式，靈活展現裸鑽雪莉的多重風味。「Bar Pine松」調酒師張維軒（可樂）及劉珮君（Michelle）分享：「我們非常喜歡Hip Hop文化，也因為我們一直認為最好的風味，是從日常生活體驗和記憶而來，因此這次決定以台灣食材『香蕉』結合了嘻哈人最愛的『炸雞鬆餅』創意發揮，除了做出了這款獨一無二的裸鑽騷兒，更為比賽創作了一首HipHop作品，謝謝評審的青睞，很期待出國跟其他國家調酒師交流。」

本屆決賽評審邀請來自法國的「裸鑽雪莉Bar Swap」冠軍調酒師，2023 年世界50最佳酒吧No. 38「The Cambridge Public House」的Léa 及Nicolas，兩位評審都對台灣參賽隊伍表現印象深刻並大感驚艷。

Léa 表示：「這次來台灣參與Bar Swap，比賽場地選在位於山林裡的果園，讓我非常驚喜，完整體現了裸鑽雪莉『Live Naked自在裸活』的精神，台灣的調酒文化非常獨特，參賽者展現出的創意和專業技能令人印象深刻，這是一場非常精彩的比賽。」

Nicolas也補充道：「本次比賽非常激烈，且賽制是綜合調酒技能風味、故事性展現與團隊合作熱忱全方位的評比，台灣的調酒師們展現出的熱情和才華令人讚嘆。他們不僅對於台灣水果有著深厚的理解，還能夠將自己的創意融入其中，呈現出獨一無二的風格。各款調酒的故事性在契合比賽主旨的前提下，還能結合參賽者們個人的生活熱忱與在地故事，令我印象深刻。」

裸鑽雪莉Bar Swap作為年度最具討論的調酒盛事之一，今已邁入第三屆，不僅盡心為台灣調酒文化的傳承與發展貢獻，更落實為台灣「最自由、最有創意、最在地」的調酒比賽。去年裸鑽雪莉Bar Swap冠軍酒吧—位於台南的Cuckoo Bar， 即將於2024年3月中前往法國擔任評審並在當地進行文化交流，讓台灣調酒在世界發光。裸鑽雪莉明年也將安排本屆冠軍酒吧「Bar Pine松」，出國與國外Bar Swap調酒比賽冠軍團隊進行調酒文化深度交流。

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