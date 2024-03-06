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經典滑板鞋回歸街頭初心 復古結合潮流感再現黃金年代

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
曾稱霸街頭，幾乎成為潮流代名詞的DC SHOES，本季回歸品牌初心，復刻經典熱銷滑板鞋款，並延伸出系列球衣、帽子和T恤。圖／DC SHOES提供
曾稱霸街頭，幾乎成為潮流代名詞的DC SHOES，本季回歸品牌初心，復刻經典熱銷滑板鞋款，並延伸出系列球衣、帽子和T恤。圖／DC SHOES提供

曾在80年代後期到90年代，曾稱霸街頭，幾乎成為潮流代名詞的DC SHOES，本季回歸品牌初心，復刻經典熱銷滑板鞋款，並延伸出系列球衣、帽子和T恤，要讓消費者重溫「街潮」的黃金年代氛圍。

DC SHOES感受到近年許多消費者將舊時服裝重新做穿搭單品，於是以街頭風格為出發點，推出籃球運動系列，要展現的是滑板與籃球成為街頭主要活動的年代。因此復刻經典設計，推出帶有90年代特色的LYNX OG、WILLIAMS OG和TRUTH OG等款式滑板鞋，特殊設計與色彩，讓人一眼就能感受到強烈的街頭氣息。像是其中的TRUTH OG鞋款，就以亮眼的紅色皮革結合厚實鞋舌與鞋身，加上足跟內部氣墊設計，包覆性強緩震性佳，撞色拼接與復古格調，更讓人愛不釋手。同時系列背心採用快速排汗的材質製成，透氣舒適，且能結合每款不同色系搭配鞋款、老帽與漁夫帽等，完整展現街頭玩家的霸氣。

日本潮流品牌BAPE®透過經典運動鞋為基礎，推出全新CROSS STA系列休閒鞋。圖／A Bathing Ape提供
日本潮流品牌BAPE®透過經典運動鞋為基礎，推出全新CROSS STA系列休閒鞋。圖／A Bathing Ape提供

另外，日本潮流品牌BAPE®透過經典運動鞋為基礎，推出全新CROSS STA系列休閒鞋。採用多面板網眼和磨砂皮革面料，結合3M滾邊及線條結構、全新條紋款且為TPU環保材質的BAPE STATM STA Logo；加上厚襯墊中底和Vibram大底設計提供長時間穿著舒適感。 這系列推出銀河灰白、星際黑、薩克斯藍，三款配色，呼應品牌希冀作為文化橋樑、開拓新道路，連接世界的潮流精神。

DC SHOES LYNX OG休閒鞋，3,680元。圖／DC SHOES提供
DC SHOES LYNX OG休閒鞋，3,680元。圖／DC SHOES提供

BAPE® CROSS STA系列休閒鞋，6,799元。圖／A Bathing Ape提供
BAPE® CROSS STA系列休閒鞋，6,799元。圖／A Bathing Ape提供

DC SHOES TRUTH OG休閒鞋，4,680元。圖／DC SHOES提供
DC SHOES TRUTH OG休閒鞋，4,680元。圖／DC SHOES提供

BAPE® CROSS STA系列休閒鞋，6,799元。圖／A Bathing Ape提供
BAPE® CROSS STA系列休閒鞋，6,799元。圖／A Bathing Ape提供

BAPE® CROSS STA系列休閒鞋，6,799元。圖／A Bathing Ape提供
BAPE® CROSS STA系列休閒鞋，6,799元。圖／A Bathing Ape提供

DC SHOES WILLIAMS OG休閒鞋，4,680元。圖／DC SHOES提供
DC SHOES WILLIAMS OG休閒鞋，4,680元。圖／DC SHOES提供

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