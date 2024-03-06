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王國材要求傳話大陸「做出努力」 蕭博仁反問：為何兩套標準
對於開放組團赴陸臨時喊卡，旅行業代表近日私下與交通部長王國材進行溝通。王國材今天表示，他希望業者帶團去大陸時，要讓對方做出努力。對此，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁坦言，「大陸現在就是不想談」；他語帶不滿，「旅行業只是要公平正義，希望說清楚為什麼獨禁旅遊業？」
王國材今天說，近日跟旅行商業同業公會全國聯合會通電話，請業者帶團到大陸也讓對方了解，為了讓台灣觀光客趕快過來，也請對方做出努力，不然就一直僵在這個地方。
蕭博仁表示，他近日親自跟王國材表達意見指出，兩岸從1992年就沒有雙向開放觀光，都是台灣先單向片面開放，大陸才開放；「現在又突然說要對等，但從以前到現在就沒有這樣的先例」。
蕭博仁說，王國材提到主因「大陸不開放，我方單方面開放會有逆差」，但我國跟日本、泰國及東南亞也都有逆差，為何就兩套標準？
對於兩岸觀光僵持不下，蕭博仁說，大陸現在就是不想跟陸委會談，旅行業者已經拜會立院各黨團，後續就是等立院處理，旅行業者也可能有其他動作表達不滿。
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